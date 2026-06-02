Montilla inspira la nueva novela del escritor valenciano Marcos Navarro Buendía

Montilla inspira la tercera novela del escritor valenciano Marcos Navarro Buendía, una obra ambientada en la localidad cordobesa que recupera la memoria de la emigración andaluza, las tradiciones populares y la evolución de la vida cotidiana desde la década de 1920 hasta prácticamente la actualidad a través de una historia marcada por las raíces familiares.es el título del nuevo libro de este informático y escritor, nacido en Valencia el 18 de mayo de 1980, que ha querido situar en Montilla el escenario principal de una narración vinculada a la historia de su propia familia. Hijo y nieto de emigrantes andaluces afincados en tierras valencianas, Marcos Navarro Buendía explica que la obra nace de un impulso íntimo y generacional ligado al legado recibido de sus mayores.“El motivo de escribir este libro es sencillo: soy padre de dos hijas, que conocieron en vida a tres bisabuelas y he querido dejar escrito el legado de vida que cada una de ellas me narró mientras vivieron. Por ello, he querido dedicar un libro a cada una de ellas”, explica ael propio autor del libro.La novela hunde sus raíces en Montilla, localidad de nacimiento de la abuela paterna del autor, y utiliza la experiencia familiar como vehículo narrativo para retratar un tiempo, una cultura y una forma de entender la vida. Además de relatar historias personales, la obra incorpora elementos relacionados con las tradiciones, la gastronomía, la etnografía y las transformaciones sociales de cada época.Marcos Navarro señala que “en cada una de estas novelas no solo relato la vida familiar, sino que utilizo a la familia y a sus coetáneos como personajes para tratar de transmitir las tradiciones, la forma de vida de la zona y de la época, la gastronomía, la etnografía y la evolución del estilo de vida en la época que les tocó vivir, desde 1920 hasta prácticamente la actualidad”.presenta a Trini, una mujer nacida en Montilla “bajo el sol implacable de una Andalucía marcada por la lucha por la tierra, el hambre y el analfabetismo”. Hija de una generación atravesada por las consecuencias de la Guerra Civil, su vida se desarrolla inicialmente en un contexto de limitaciones, sacrificio y resignación. Sin embargo, la búsqueda de un futuro mejor y su relación con Antonio impulsan un recorrido vital que atraviesa distintos lugares de una España en transformación.La obra —la tercera de Marcos Navarro— se plantea también como una reflexión sobre la memoria compartida de quienes abandonaron su tierra de origen. Según detalla el propio autor del libro,“no es solo la biografía de una mujer excepcional; es un viaje sensorial por la memoria colectiva de España, un recordatorio de que nuestras raíces no están en un solo lugar, sino en cada paso dado con dignidad”.Del mismo modo, el autor la concibe como “un homenaje a todas aquellas mujeres que se fueron en silencio después de haberlo dado todo y cuyo sacrificio ha supuesto el porvenir de todo un pueblo”. Esta nueva publicación —que está disponible en la Librería Nobel— se suma a una trayectoria literaria construida en torno a distintos territorios y memorias familiares.El primer libro de Marcos Navarro Buendía,, está ambientado en Castellón, lugar de origen de la familia de su esposa, mientras que el segundo,, se sitúa en una localidad conquense vinculada a la denominadaCon, el escritor dirige ahora la mirada hacia el sur y hacia la tierra de sus antepasados. Marcos Navarro defiende que estas novelas permiten aproximarse no solo a los modos de vida del último siglo, sino también al fenómeno migratorio y a sus consecuencias sociales y humanas.De igual modo, el autor considera que las historias narradas en sus libros trascienden el ámbito estrictamente autobiográfico. “Considero que podrían ser la historia de cualquiera de las familias emigrantes que dejaron sus raíces para tratar de encontrar un porvenir mejor, así como a cualquier montillano interesado en la vida de Montilla y de la provincia en el último siglo”, detalla.