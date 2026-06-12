Pepe Cantillo | A Manuel Ruiz Luque, bibliófilo

PEPE CANTILLO

FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN MANUEL RUIZ LUQUE

En la Casa de las Aguas de Montilla queda alojada su biblioteca para conocimiento y para consulta de investigadores. Las razones de esta hospitalidad cumplen con el gran deseo de Manuel, que no es otro que la biblioteca permaneciera para siempre en su pueblo, Montilla. A pesar de algunas otras ofertas que deseaban disponer de ella.Como muestran las líneas de este artículo, con el repertorio de libros que a lo largo del tiempo ha editado, lista que ha ido madurando y creciendo en el quehacer libresco de nuestro querido amigo Manolín desde hace mucho tiempo hasta que el destino o el tiempo hagan de las suyas. Esperemos que esta lista siga creciendo durante muchos años. En la citada lista aparecen unos 200 libros editados porcon la colaboración de autores, en su mayoría montillanos. Dicha lista conforma y confirma la actividad editorial de nuestro protagonista.El material consultado y el aquí reflejado es una muestra de la labor llevada a término a lo largo de una gran parte de la vida de nuestro bibliófilo. Considero que Manuel Ruiz Luque, con la fundación que lleva su nombre, ha conseguido dejar a los montillanos un tesoro de incalculable valor que difícilmente podremos llegar a agradecer.Mi deseo es que al menos este tesoro sea valorado como se merece, siendo ello el mejor agradecimiento que podemos otorgarle, y sobre todo, tener presente la perenne valoración de su labor que completa toda la dedicación de su vida. Por desgracia ha muerto con 91 años.Gracias a su amplia actividad intervienen autores con libros dedicados a San Francisco Solano, a El Gran Capitán, el Inca Garcilaso… —entre otros tantos escritores famosos y conocidos—. Su biblioteca está repleta de joyas escritas por algunos importantes escritores tanto españoles como sudamericanos.Estas líneas que envío apretenden hacer un elogio, primero del valor bibliofílico de Manolo, después de su labor bibliófila dentro de Montilla editando libros realizados por escritores montillanos y sobre todo del tesoro de libros antiguos y actuales que ha acumulado en la biblioteca de la Casa de las Aguas.Que descanse en paz, pero siempre estará en la mente sobre todo de muchos montillanos que han compartido con él parte de dicho tesoro escribiendo material dedicado al vino o a las grandes figuras históricas que perviven en nuestra querida ciudad. Manolín, te aseguro que en lo que me quede de vida (ya soy viejo) siempre estarás presente en nuestro corazón.