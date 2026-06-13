El actor montillano Rafa Sánchez recala en el Teatro Garnelo con 'Negra sombra'

El actor montillano Rafa Sánchez Mesa recala hoy en el Teatro Garnelo con la obra, una de las principales actividades de la programación organizada por el Ayuntamiento de Montilla con motivo del Mes del Orgullo, que se desarrollará a lo largo de junio con propuestas culturales, acciones de sensibilización y nuevas medidas orientadas a reforzar la igualdad, la convivencia y la protección de los derechos del colectivo LGTBI.La representación teatral tendrá lugar a las 20.00 de la tarde, con acceso gratuito para el público. Las entradas podrán retirarse en la taquilla del propio teatro desde una hora antes del inicio de la función, una fórmula con la que se pretende facilitar la asistencia a una propuesta escénica vinculada a la libertad personal, las decisiones vitales y el apoyo familiar y social en momentos decisivos.La obra, dirigida y escrita por el dramaturgo Bernardo Rivera, aborda cuestiones relacionadas con la libertad de elección y con la importancia de contar con un entorno cercano capaz de acompañar a cada persona en situaciones trascendentales. Dentro de esa propuesta escénica figura en el reparto el actor montillano Rafa Sánchez Mesa, cuya presencia aporta un vínculo local destacado a una de las citas centrales de la programación impulsada en Montilla durante el mes de junio.Además de su trayectoria interpretativa, Rafa Sánchez Mesa compagina sus proyectos escenográficos con su trabajo como técnico de producción en la delegación española de Takeda, la compañía farmacéutica más grande de Japón. Técnico de laboratorio de análisis y control de calidad y graduado en Química, el actor montillano ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en industrias farmacéuticas, una dimensión que se suma a su participación en esta propuesta teatral incluida en el calendario municipal del Mes del Orgullo.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha defendido la importancia de seguir avanzando en convivencia y respeto a la diversidad. El regidor ha señalado que “desde el Ayuntamiento vamos a reforzar durante este mes esa convivencia de la que disfrutamos en nuestro municipio”.Asimismo, Rafael Llamas ha recordado que el Día del Orgullo representa “ese sentimiento de orgullo de que cada persona pueda ser como quiera ser y expresarse de la manera que quiera hacerlo”, al tiempo que ha subrayado la necesidad de mantener la reivindicación de la igualdad real y de la eliminación de cualquier forma de discriminación.De igual modo, el alcalde ha incidido en la libertad como eje esencial de la programación y del compromiso municipal con una sociedad más inclusiva. “La libertad es un derecho fundamental de cualquier persona y es importante seguir avanzando en educación y en la superación de prejuicios que históricamente han existido en nuestra sociedad”, ha afirmado.Por otro lado, Rafael Llamas ha mostrado su satisfacción por la programación diseñada este año y por el paso adelante que supone la puesta en marcha de nuevas iniciativas orientadas a la sensibilización y a la protección de los derechos del colectivo LGTBI. La representación teatral de esta tarde, junto a las acciones de visibilización y las medidas internas previstas por el Consistorio montillano, conforman una agenda que pretende reforzar el mensaje institucional de apoyo a la diversidad.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha explicado que la programación del mes de junio responde al compromiso municipal con la visibilización del colectivo LGTBI y con la defensa de los derechos conquistados en materia de igualdad y diversidad. Su planteamiento se centra en mantener activa la sensibilización social y en trasladar ese compromiso tanto al espacio público como al funcionamiento interno de la Administración local.Entre las iniciativas previstas, el Ayuntamiento iniciará durante las próximas semanas la elaboración del Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso y la Violencia contra las Personas LGTBI en el ámbito laboral municipal. Para ello se constituirá una comisión de trabajo encargada de redactar este documento, cuya aprobación podría elevarse al Pleno municipal del próximo mes de julio.Además, la programación se completará con diferentes acciones de sensibilización a través de los canales municipales. A ello se suma la colocación de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento durante todo el mes de junio, como símbolo de apoyo a la diversidad y a la igualdad de derechos.Desde el Consistorio se reafirma así el compromiso institucional con una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre, en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones. La participación esta tarde del actor montillano Rafa Sánchez Mesa enrefuerza, además, el carácter local de una programación que combina cultura, sensibilización y medidas de protección en torno al Mes del Orgullo.