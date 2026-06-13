Antonio Luis Jiménez lleva hasta Bilbao la gesta de El Gran Capitán en la batalla de Garellano

Una trayectoria ligada a la historia de Montilla y a la memoria militar



FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA

Antonio Luis Jiménez Barranco impartió este jueves en Bilbao una conferencia sobre la batalla del río Garellano en el Salón Francés de la Sociedad Bilbaína, donde el historiador montillano abordó la relevancia militar e histórica de una victoria decisiva de Gonzalo Fernández de Córdoba,, que marcó el final de la guerra con Francia por el dominio de Italia.Jiménez Barranco, que es soldado honorífico del Regimiento Acorazado ‘Córdoba’ 10, protagonizó la conferencia titulada, que permitió profundizar en uno de los episodios decisivos de la historia militar europea y en la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, cuya trayectoria quedó vinculada de manera directa a la transformación de los ejércitos de su tiempo.Además, la ponencia se centró en la batalla desarrollada en el entorno del río Garellano, un enfrentamiento cuya victoria supuso el fin de la guerra con Francia por el dominio de Italia. Desde esa perspectiva, Jiménez Barranco situó el episodio en el contexto de la pugna política y militar que marcó el equilibrio de poder en Europa, con la península italiana como escenario estratégico de primer orden.En ese sentido, el historiador montillano analizó la trascendencia de Gonzalo Fernández de Córdoba, gran estratega, táctico y estadista. La conferencia incidió en la consideración de El Gran Capitán como pionero de la guerra moderna y como figura clave en la transición desde los ejércitos medievales hacia un nuevo modelo militar.Y es que esa evolución, según el planteamiento de Antonio Luis Jiménez, sentó las bases de lo que posteriormente fueron los Tercios españoles. La batalla del Garellano quedó así enmarcada no solo como un episodio de victoria militar, sino también como un punto de inflexión en la organización, la táctica y la concepción de los ejércitos europeos.La actividad fue organizada por la Sociedad Bilbaína 1839 y contó con la colaboración del coronel Álvaro Fernando Moreno, comandante militar de Vizcaya y jefe del Regimiento de Infantería ‘Garellano’ 45, cuyo nombre recibe precisamente en honor a aquella batalla. La elección del tema reforzó el vínculo entre la memoria histórica del regimiento y el análisis académico de un episodio fundamental de la historia militar.La iniciativa tuvo una gran acogida y permitió estrechar los vínculos entre la sociedad vizcaína y la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X, ubicada en Cerro Muriano, Córdoba, a través del regimiento de Munguía. La conferencia abrió así un espacio de encuentro entre la divulgación histórica, la tradición militar y la presencia de un investigador montillano especializado en historia moderna e historia militar y religiosa.Asimismo, la intervención de Antonio Luis Jiménez Barranco proyectó en Bilbao una mirada vinculada a Montilla sobre la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, uno de los nombres esenciales de la historia militar española. La gesta de El Gran Capitán en el río Garellano sirvió como hilo conductor para explicar cómo una victoria concreta en el escenario italiano terminó adquiriendo una dimensión europea por sus consecuencias políticas y militares.La conferencia en la Sociedad Bilbaína volvió a poner de relieve el interés por los episodios históricos que conectan la trayectoria de grandes figuras militares con la evolución de Europa. En ese recorrido, Antonio Luis Jiménez Barranco situó la batalla del río Garellano como un acontecimiento decisivo para comprender el final de la guerra con Francia por Italia y la posterior configuración de un nuevo modelo de ejército.Antonio Luis Jiménez Barranco nació en Montilla el 25 de octubre de 1978 y está graduado en Historia por la Universidad de Córdoba (UCO). Además, posee el título de Diploma de Experto en Archivística por la UCO y cuenta con estudios universitarios de Geografía e Historia del Arte cursados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).Miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar “Historia de la provincia de Córdoba” HUM-781, de la UCO, es componente del Seminario para el Estudio del Libro Antiguo de Córdoba. También es miembro del Consejo Asesor de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Montilla y secretario de la asociación Amigos del Museo Garnelo, una entidad vinculada a la difusión y conservación del legado artístico del pintor montillano.Desde el año 2005 desarrolla su labor profesional en la Casa de las Aguas de Montilla, como coordinador de Gestión Administrativa, en un espacio que acoge el Museo Garnelo, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y el Archivo Histórico de Protocolos Notariales. A esta trayectoria se sumó en 2024 la encomienda de la gestión del Archivo Municipal de Montilla, un ámbito especialmente vinculado a la preservación documental y a la investigación histórica local.Su labor investigadora sobre temas locales y comarcales comenzó en 1999 y se ha traducido en la publicación de cerca de un centenar de artículos en revistas, prensa local y prensa provincial. Buena parte de esos trabajos se pueden consultar en su blog, en el que ha reunido estudios vinculados a la historia, la genealogía, el patrimonio y la memoria de Montilla.Entre sus líneas de investigación destacan la historia de Montilla, el marquesado de Priego, la antropología en religiosidad popular andaluza y la historia de América. De igual modo, Antonio Luis Jiménez Barranco es un gran conocedor de personajes destacados vinculados a Córdoba, entre ellos El Gran Capitán, Miguel de Cervantes, Lope de Figueroa, Luis de Góngora, el Inca Garcilaso de la Vega, san Juan de Ávila o san Francisco Solano, sobre quienes ha presentado ponencias y comunicaciones en congresos internacionales y cursos académicos.Por otro lado, su interés por la genealogía le ha llevado a estudiar linajes de apellidos cordobeses como Fernández de Córdoba, Figueroa, Argote, Cortés de Mesa, Ruiz-Lorenzo, Recio de León, Alvear, Núñez de Prado, Jiménez-Castellanos y Cabello de Alba. A ello se añade su condición de autor de tres libros y coautor de otros cuatro, así como la realización de los inventarios de los bienes muebles de la iglesia parroquial de Santiago, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y del fondo notarial del Archivo de Protocolos de Montilla.Además, Antonio Luis Jiménez Barranco mantiene desde el año 2008 una estrecha relación con la Brigada “Guzmán el Bueno” X, con la que ha colaborado en distintas actividades de carácter histórico y divulgativo. Entre ellas figuran el ciclo de conferencias con motivo del cuarto centenario de la muerte del soldado de infantería Miguel de Cervantes Saavedra, en el que pronunció la conferencia “Las Armas y las Letras en Lepanto” el 3 de mayo de 2016 en la sede social de CajaSur, en Córdoba.De igual modo, formó parte de la comisión organizadora de la exposición “100 años de las Unidades Acorazadas”, celebrada entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre de 2022 en el Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba. También participó en las actividades con motivo del 358.º aniversario del Regimiento de Infantería La Reina número 2, con la conferencia “El Regimiento de Infantería «La Reina» número 2 en la Guerra de Cuba”, pronunciada el 19 de septiembre de 2023 en la Base militar de Cerro Muriano.Asimismo, colaboró en la comisión organizadora de las exposiciones “Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 1492-1898. Cuatro siglos de gestas en Ultramar”, celebrada entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre de 2023, y “Los Suboficiales en la Historia Militar de España”, que tuvo lugar entre el 11 y el 28 de abril de 2024, ambas en el Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba. En 2016 fue nombrado Soldado Honorífico del Regimiento Acorazado “Córdoba” 10 y también ha recibido el Premio de Narrativa de la Asociación Cultural Marquesado de Priego.En el ámbito de la historia militar, su trayectoria incluye conferencias sobre figuras como José Núñez de Prado y Fernández, jurista militar, político y escritor, y sobre José María Sánchez-Molero y Lletget, militar de Estado Mayor e ingeniero. En 2021 formó parte, además, de la comisión organizadora creada por el Ayuntamiento de Montilla para conmemorar el 150.º aniversario de la inauguración del Servicio de Abastecimiento de Aguas de Montilla, del que fue precursor y patrocinador el ingeniero militar José María Sánchez-Molero.A esta vertiente se suman varios artículos de investigación publicados sobre historia militar, entre ellos trabajos dedicados a Juan del Barranco Solano, José Gaspar de Angulo Valenzuela, Juan Palomero de León, Francisco Gracia Benítez, José Gracia Benítez y Gonzalo Fernández de Córdoba. También ha abordado la presencia de El Gran Capitán en las páginas del Quijote, dentro de una línea de trabajo que conecta historia local, memoria militar y cultura literaria.Respecto al contenido de la conferencia pronunciada en Bilbao, Antonio Luis Jiménez Barranco señaló que la ponencia pretendía profundizar en la importancia que tuvo la intervención de la Monarquía Hispánica en Italia entre los años 1495 y 1504, un periodo de profundos cambios políticos, sociales y culturales que dieron paso del Medievo al Renacimiento.En primer lugar, el historiador montillano detalló la configuración política y territorial de Europa y de la península Ibérica, con especial atención a la Guerra de Granada y a la caída del reino nazarita entre 1482 y 1492. En ese bloque, también abordó el papel desempeñado por el joven Gonzalo Fernández de Córdoba en el conflicto bélico y en las capitulaciones de entrega del último reducto islámico en la península.A continuación, Antonio Luis Jiménez Barranco centró su mirada en la situación geopolítica del Mediterráneo y en la dicotomía entre Oriente y Occidente. En ese contexto, explicó la posición de Italia como epicentro de la civilización occidental y llave del Mediterráneo, así como las aspiraciones francesas en el control de este espacio estratégico, los derechos dinásticos de Aragón sobre el reino de Nápoles y la intervención de la Monarquía Hispánica en territorio napolitano.De igual modo, el conferenciante se refirió a la primera campaña de El Gran Capitán en Italia y en las islas jónicas griegas. Posteriormente, abordó el acuerdo bilateral entre España y Francia para el reparto del reino de Nápoles, recogido en el Tratado de Granada, como razón de la segunda campaña de Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia y de los motivos que provocaron la anexión definitiva de todo el territorio napolitano a la Corona Española.Por último, Antonio Luis Jiménez Barranco analizó las batallas de Ceriñola y Garellano, en las que, según expuso, el genio estratega de Gonzalo Fernández de Córdoba sentó las bases del nuevo arte de la guerra renacentista y de la supremacía militar de España durante los doscientos años siguientes. En esa línea, también vinculó la configuración de los Tercios españoles con la preeminencia de la Infantería sobre las demás Armas, siguiendo los fundamentos establecidos por El Gran Capitán.