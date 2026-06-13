La Romería Virgen de las Viñas celebra mañana sus bodas de plata en Montilla

Actos previos

La Asociación Cultural Benéfica Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo y la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas celebrarán mañana, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, la vigésima quinta edición de la Romería Virgen de las Viñas, una cita que conmemora sus bodas de plata con el tradicional camino hasta el Parque Enrique Tierno Galván en honor a la patrona del noble gremio de la vid y el vino.La popular romería volverá a desarrollarse en el Parque Enrique Tierno Galván, la principal zona verde de la localidad, que cuenta con una superficie de casi 23 hectáreas. Allí tendrá lugar una jornada de convivencia, devoción y tradición que reunirá a romeros, caballistas, peregrinos y devotos en torno a Nuestra Señora de las Viñas, en una edición especialmente significativa por los veinticinco años de camino de esta celebración.La jornada arrancará a las 8.30 de la mañana con el tradicional desayuno molinero junto a la Iglesia Chica, en la Plaza de La Merced. Desde ese mismo entorno partirá una hora más tarde el cortejo de peregrinos, que dirigirá sus pasos hasta el Parque Enrique Tierno Galván con la Virgen de las Viñas sobre una carreta.Además, la comitiva recorrerá el itinerario tradicional hasta el Puesto Principal de la Guardia Civil, donde se llevará a cabo la ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Posteriormente, el cortejo continuará por el Camino de El Carrerón y el Camino de La Zarza hasta alcanzar el Parque Enrique Tierno Galván, donde dará comienzo, a partir de las 12.30 del mediodía, la tradicional Misa de Romeros.Tras la celebración religiosa, tendrá lugar la tradicional entrega de trofeos y de medallas. El recorrido de regreso contará también con una parada en lapara realizar una ofrenda floral, antes de la entrada de la Virgen de las Viñas en la Iglesia de La Merced, prevista hacia las 21.30 de la noche.La imagen de la Virgen de las Viñas fue donada por Manuel García Jiménez en el año 2003. La talla sustituyó a la escultura de Amadeo Ruiz Olmos que, cada primer domingo de septiembre, protagoniza la popular procesión que se celebra en el marco de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.Los actos preparatorios de la XXV Romería Virgen de las Viñas arrancaron la pasada semana en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde tuvo lugar la presentación de la revista y del cartel anunciador de esta edición. La cita sirvió para subrayar el carácter conmemorativo de una romería que, desde hace más de dos décadas, rinde honores a la patrona del noble gremio de la vid y el vino.De igual modo, el acto acogió el pregón de esta vigésima quinta edición, a cargo de Antonio Manuel Merino. Organizado por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, el Grupo Romero Virgen de las Viñas y el Ayuntamiento de Montilla, el encuentro reunió a representantes institucionales, hermandades, colectivos locales y numerosos devotos.Entre los asistentes se encontraban el párroco y consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora de las Viñas, Rafael Gabriel Castro; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el hermano mayor de la Santa Cena, José Luis Fernández Vela; y el presidente del Grupo Romero, Julián López. La celebración tuvo un marcado carácter conmemorativo al cumplirse veinticinco años de camino de una romería singular que se celebra cada segundo domingo de junio.Marina Sierra fue la encargada de presentar a Antonio Manuel Merino, de quien destacó su profunda vinculación con Nuestra Señora de las Viñas y su devoción a María Santísima de la Estrella. También subrayó su compromiso con las tradiciones de su barrio de El Gran Capitán, así como la lealtad que ha caracterizado su trayectoria, una amistad forjada desde la infancia y una forma de vivir la fe marcada por la entrega y la cercanía.El emotivo acto permitió poner de relieve la dimensión humana y devocional de la romería, un camino compartido que forma parte de la memoria sentimental de numerosos montillanos. Y la conmemoración de las bodas de plata confiere a esta edición un tono especialmente emotivo, marcado por los recuerdos de quienes han acompañado a la Virgen de las Viñas desde los primeros años de la celebración.El acto desarrollado en la Parroquia de La Asunción incluyó también la presentación del cartel anunciador de la XXV Romería Virgen de las Viñas, obra de Chema G. Mármol. El artista, que hace dos años se alzó con el prestigioso, explicó que ha querido trasladar a la Virgen al paisaje de viñedos que da sentido a su advocación, integrando su imagen en la Campiña montillana y resaltando la luz característica de los campos y de la propia Virgen.También se presentó una nueva edición de la revista de la romería, a cargo de Ana Belén Espejo. La publicación recopila fotografías, testimonios, recuerdos y vivencias que forman parte de la historia compartida de esta celebración y que permiten volver a recorrer cada año el camino junto a la Virgen de las Viñas.Otro de los momentos destacados de la noche fue el relevo del Romero Mayor. La Romera Mayor saliente, Eduvigis Yepes, dio lectura al ripio de nombramiento de Juan Ramírez Lao para la XXV Romería Virgen de las Viñas. Miembro de los Romeros de Melero y visiblemente emocionado, Juan Ramírez Lao recordó su vinculación a la celebración desde sus inicios y destacó que la romería constituye “uno de los momentos más especiales del año”.Asimismo, Juan Ramírez Lao expresó su deseo de representar a todos los romeros y romeras “con el cariño que merecen”, en una edición que quedará marcada por el aniversario de una tradición que ha ido consolidándose con el paso del tiempo en torno a la devoción a Nuestra Señora de las Viñas.La velada incluyó igualmente el reconocimiento a quienes contribuyen a mantener viva la esencia de la romería a través de la música. Las entidades organizadoras otorgaron la distinción Amigos de la Romería al Coro La Luz de Jesús de la Parroquia de la Asunción, que desde hace años participa en la misa romera, y al coro de la Asociación Prudencio Molina, por su dedicación constante y por acompañar con sus sones rocieros tantos momentos especiales de esta celebración.Y es que ambos colectivos ponen su música, su voz y su fe al servicio de la Virgen de las Viñas. A través de sus cantos, enriquecen y dan vida a numerosos momentos de una romería que une tradición religiosa, convivencia popular y memoria compartida en torno a una advocación estrechamente vinculada a la identidad vitivinícola de Montilla.El acto concluyó con unas palabras del párroco y consiliario de la Hermandad, Rafael Gabriel Castro, quien animó a los montillanos a acompañar un año más a Nuestra Señora de las Viñas en esta edición tan especial de la romería y a participar en la Misa Romera en el Parque Enrique Tierno Galván. Tras su intervención, el coro de la Asociación Prudencio Molina puso el broche final con un canto dedicado a la Virgen de las Viñas.