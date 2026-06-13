Cuatro menores y una mujer son evacuados al Hospital de Montilla tras un choque múltiple en la A-45

Siete personas resultaron heridas ayer en una colisión múltiple por alcance registrada en la autovía Córdoba-Málaga (A-45), a la altura del kilómetro 9, en sentido Fernán Núñez, un accidente en el que se vieron implicados tres vehículos y que obligó a trasladar hasta el Hospital de Montilla a cinco de los afectados, entre ellos, cuatro menores de edad.El siniestro, según ha informado hoy el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, tuvo lugar sobre las 19.10 de la tarde, cuando varios testigos alertaron al centro coordinador de una colisión múltiple por alcance en la que se vieron implicados una furgoneta, una autocaravana y un turismo.De inmediato, el 1-1-2 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a operarios de Mantenimiento de Carreteras, que fueron movilizados hasta el punto del accidente para atender a las personas afectadas, coordinar la intervención en la vía y actuar en una zona especialmente sensible por tratarse de una autovía con circulación que, justo a su paso por Fernán Núñez, se encuentra en obras desde hace varias semanas.Fuentes sanitarias confirmaron que siete personas resultaron heridas como consecuencia del accidente. Cinco de ellas fueron evacuadas al Hospital Comarcal de Montilla, centro al que fueron trasladados cuatro menores de 3, 6, 10 y 13 años de edad, así como una mujer de 30 años.Por otro lado, otros dos afectados —dos hombres de 32 y 45 años— fueron atendidos por los sanitarios en el mismo lugar del siniestro, aunque finalmente no precisaron evacuación hospitalaria. La asistencia sanitaria se concentró, por tanto, en el punto de la colisión como en el posterior traslado de los heridos que requerían valoración médica en el Hospital de Montilla.El accidente movilizó a varios servicios de emergencia tras los avisos recibidos en el 1-1-2 por parte de los testigos, que alertaron de la presencia de tres vehículos implicados en la autovía A-45. La intervención permitió coordinar la respuesta sanitaria, la asistencia en carretera y las labores de seguridad vial en el entorno del kilómetro 9, a su paso por el término municipal de Fernán-Núñez.De igual modo, la información facilitada por los servicios de emergencia precisa que los vehículos implicados en la colisión fueron una furgoneta, una autocaravana y un turismo. El alcance entre los tres vehículos provocó heridas a siete ocupantes, con especial incidencia entre los menores que tuvieron que ser trasladados al centro hospitalario de La Retamosa. Por el momento, el 1-1-2 no ha facilitado más datos sobre el estado de los heridos ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la colisión.