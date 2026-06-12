El robot ROSA perfecciona la precisión quirúrgica en la cirugía de rodilla y cadera

Quirónsalud: tecnología que marca la diferencia en el cuidado

Personalizar la cirugía al máximo y mejorar la funcionalidad del paciente son dos de los principales objetivos de la tecnología robótica ROSA, de sus siglas en inglés(Asistente Quirúrgico Robótico Ortopédico), utilizada en elpara procedimientos de reemplazo de rodilla y cadera, siendo el único centro en la provincia que cuenta con esta innovadora técnica.Este sistema de asistencia quirúrgica de última generación asistido por robot para procedimientos de reemplazo de rodilla y cadera, aporta mayor precisión, planificación personalizada y seguridad en este tipo de intervenciones ortopédicas, según ha indicado el doctor, especialista deldel Hospital Quirónsalud Córdoba.La cirugía asistida por robot permite realizar procedimientos más exactos y adaptados a las características anatómicas de cada paciente, gracias a la integración de inteligencia artificial, navegación 3D y análisis en tiempo real durante la operación.El doctor Pablo Navarro ha explicado que esta tecnología “supone un importante avance en la cirugía protésica porque nos ayuda a lograr una colocación mucho más precisa del implante, algo fundamental para mejorar la funcionalidad de la articulación y la satisfacción del paciente”.El sistema ROSA, desarrollado por Zimmer Biomet, actúa como una herramienta de asistencia para el cirujano, proporcionando información continua durante toda la intervención y ayudando a optimizar cada paso quirúrgico. “El robot no sustituye al especialista, sino que amplifica su capacidad de planificación y ejecución, permitiendo cirugías más predecibles y personalizadas”, ha señalado el doctor Navarro.Entre las principales ventajas de esta técnica destacan una mayor exactitud en los cortes óseos y en la alineación de la prótesis, una mejor adaptación a la anatomía del paciente y un potencial beneficio en la recuperación funcional tras la cirugía. Además, al tratarse de procedimientos más precisos, también se favorece la preservación de tejidos y se realiza un abordaje menos invasivo.Por su parte, el doctor, especialista también del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología ha subrayado que “la cirugía robótica representa una nueva forma de entender la traumatología moderna, en la que tecnología y experiencia médica trabajan juntas para ofrecer tratamientos cada vez más seguros, eficaces y centrados en el paciente”.La utilización de esta tecnología refuerza la posición del Hospital Quirónsalud Córdoba como referente en innovación sanitaria y medicina de alta especialización en la provincia. El centro renovó el pasado diciembre el sello dorado de la Joint Commission International, que obtuvo por primera vez en 2022, la certificación internacional más exigente en calidad y seguridad asistencial, siendo el único hospital de la provincia de Córdoba que cuenta con esta distinción, y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.La apuesta de Quirónsalud por la incorporación de innovación tecnológica se fundamenta en un modelo asistencial que prioriza el bienestar del paciente por encima de todo. Al entender la tecnología como el mejor aliado del profesional sanitario, el Grupo incorpora continuamente los equipamientos más avanzados para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos mínimamente invasivos. Esta constante actualización ayuda a consolidar una medicina de precisión que aporta mayor seguridad, agiliza los tiempos de recuperación y ofrece soluciones reales a los retos de la sanidad actual.