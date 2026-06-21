Los alumnos del Curso de Modelado de la Asociación "Solano Salido" exponen sus trabajos

El murmullo del Salón Municipal San Juan de Dios, anexo al Ayuntamiento de Montilla, se transformó este viernes, a las 20.30 de la tarde, en un espacio de admiración contenida. Entre las paredes de este emblemático edificio, las piezas de barro cocido en el que los alumnos y alumnas del Curso de Modelado 2025/26 han empleado técnicas de policromado están dispuestas de forma pulcra y reflejan no solo la destreza técnica, sino el esfuerzo silencioso de nueve meses de formación.Se trata de la inauguración de la exposición colectiva promovida por la Asociación Cultural de Artesanos "Solano Salido", un testimonio tangible de cómo la tradición moldeada a mano resiste con firmeza al paso del tiempo. El acto contó con la presencia institucional del concejal de Turismo, Adrian Lapsley, y de las concejalas María José Tejada Jiménez y María Luisa Rodas Muñoz.Las obras, que permanecerán expuestas al público hasta esta misma noche, son el resultado del Curso de Modelado en Barro impartido en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". Al frente de este proyecto formativo se encuentra María Rosa Martínez, una escultora cuya trayectoria es ya indisociable del resurgir del modelado en barro y la escultura, sumando una década de dedicación ininterrumpida a la enseñanza y divulgación de esta disciplina plástica.Para comprender la hondura de las formas expuestas este fin de semana en San Juan de Dios es preciso mirar hacia atrás. Rosa Martínez no es solo una instructora: es el eslabón de una cadena de transmisión artística esencial para el municipio.Fue discípula directa del reputado escultor montillano Francisco Julián Márquez Luque,, a los 87 años de edad, en Aguilar de la Frontera. La pasión que hoy transmite Rosa Martínez nació y se pulió en la antigua Escuela Taller de Montilla, específicamente dentro de la especialización de Escultura que el propio maestro Márquez dirigía con rigor y genialidad.La memoria histórica une fuertemente a la profesora y a su mentor con el tejido artesanal de la localidad. En junio de 2014, la Asociación "Solano Salido" distinguió a Francisco Julián Márquez Luque como Socio de Honor en un emotivo acto celebrado en el patio del Ayuntamiento.Ocho años después, en septiembre de 2022, el merecido reconocimiento recayó sobre su alumna: durante la inauguración de la Feria de Artesanía "Montilla Hecho a Mano" en el Complejo Envidarte, María Rosa Martínez Repiso fue nombrada también Socia de Honor, ensalzando su encomiable labor en la enseñanza de esta técnica artística.El proceso que culmina en los pedestales de esta exposición requiere constancia. El curso inicia su andadura cada año a primeros de octubre, introduciendo al alumnado en el tacto y dominio de las técnicas básicas del modelado en barro.Con el paso de los meses, las lecciones impartidas dos días a la semana avanzan hacia el perfeccionamiento decorativo mediante el uso de engobes, esmaltes o pátinas. Esta formación ofrece la libertad técnica necesaria para que cada participante vuelque su creatividad individual y transforme la materia prima en piezas únicas con sello propio.Esta muestra colectiva forma parte del ambicioso programa anual de oficios artesanos que la asociación desarrolla de forma regular. El aula de aprendizaje tiene su base en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". Desde el colectivo explican que apuestan firmemente por la divulgación de los oficios artesanos más arraigados en la Campiña Sur Cordobesa. "Trabajamos de forma constante para recuperar disciplinas que corrían el riesgo de desaparecer en el municipio, como la cestería en vareta de olivo o la alfarería tradicional", afirman.El valor de esta labor cobra su significado por la constancia que la Asociación "Solano Salido" viene dedicando a la formación en artesanía cuando se van a cumplir quince años desde su fundación. Para la organización, disciplinas como la alfarería, la cerámica, la forja, el vidrio, la madera, el cuero, la cestería o el encaje de bolillos no son reliquias del pasado, sino un legado cultural vivo que exige defensa y promoción activa para asegurar el deseado relevo generacional.Este esfuerzo artesanal por dignificar las artes tradicionales coincide con un momento de especial brillo institucional. Desde que en 2021 Montilla fue. A este mérito ha contribuido la profesionalidad de los talleres artesanos de Montilla en tonelería, herrería y forja, carpintería, guarnicionería, marroquinería, hojalatería... Y, de manera oficial, la maestría y el prestigioso reconocimiento de maestros artesanos destacados como Joaquín Feria en carpintería, Miguel Bellido en herrería y forja, y Joaquín Berral en guarnicionería.Con la mirada puesta en el futuro, desde la Asociación "Solano Salido" defienden que "la artesanía debería ser considerada como un recurso de importancia creciente junto con el desarrollo de sectores económicos emergentes como el turismo cultural, enológico o gastronómico".Tras el paréntesis de los meses de verano, la sede del colectivo retomará su actividad con una amplia propuesta formativa que irá desde la cestería, hasta el trabajo en cuero, manteniendo intacto su compromiso de convertir la tradición en el motor cultural del mañana.