El Servicio Municipal de Deportes incorpora el Hyrox a su programación de verano

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha el próximo mes de julio un programa deportivo de Hyrox en el recinto de piscinas al aire libre del Polideportivo Municipal, con un único turno los martes y jueves a las 8.00 de la mañana, para acercar a la ciudadanía una modalidad de fitness que combina carrera y entrenamiento funcional con el objetivo de mejorar la fuerza, la resistencia y el rendimiento físico.La nueva propuesta municipal se incorpora a la programación deportiva de verano con una actividad que ha ganado una notable proyección internacional en los últimos años. El Hyrox se ha convertido en uno de los fenómenos de mayor crecimiento dentro del ámbito del entrenamiento de alta intensidad, no solo como competición, sino también como movimiento de fitness de masas que une elcon ejercicios funcionales en un formato dinámico, medible y accesible para perfiles muy distintos.Además, el programa que ofertará el SMD se desarrollará en el recinto de piscinas de verano. La elección de este espacio permitirá adaptar la práctica a un entorno amplio y vinculado a la actividad deportiva municipal durante los meses estivales, en un horario temprano, los martes y jueves a las 8.00 de la mañana, pensado para aprovechar las primeras horas del día.El Hyrox nació en Alemania en 2017, impulsado por Christian Toetzke, veterano de la industria de eventos deportivos, y Moritz Fürste, campeón olímpico de hockey. Su origen estuvo ligado a la intención de cubrir un espacio todavía poco explorado en el mercado deportivo: crear una especie de maratón del fitness, con una estructura reconocible, repetible y comparable en cualquier ciudad del mundo.En ese sentido, una de las características que distingue al Hyrox de otras disciplinas es su formato estándar. A diferencia del CrossFit, donde existe un componente técnico y gimnástico más marcado, o de las carreras de obstáculos, como la, esta modalidad mantiene siempre una misma secuencia de esfuerzo. Esa estabilidad permite que tanto deportistas profesionales como aficionados puedan medir sus marcas y comparar sus tiempos a escala global.Y es que una prueba del Hyrox se compone de ocho kilómetros de carrera a pie y ocho estaciones de entrenamiento funcional. El recorrido alterna siempre un kilómetro de running con una estación específica, de manera que la exigencia cardiovascular se combina con ejercicios de fuerza, resistencia muscular y capacidad de recuperación. El orden no cambia y, en las competiciones oficiales, se desarrolla en pabellones cubiertos o recintosEl formato comienza con un kilómetro de carrera y continúa con mil metros de, un simulador de esquí de fondo. Después, los participantes vuelven a completar otro kilómetro deantes de afrontar cincuenta metros de, una estación basada en el empuje de un trineo con peso. La secuencia sigue con otro kilómetro de carrera y cincuenta metros de, que consiste en el arrastre de un trineo mediante una cuerda.Por otro lado, la prueba incorpora ejercicios de alta demanda física como los ochenta metros de, saltos de longitud que parten desde la posición de, y los mil metros de, realizados en máquina de remo. A continuación, tras nuevos tramos de carrera, llegan los doscientos metros de, conocidos como paseo del granjero con mancuernas pesadas, y los cien metros de, zancadas con un saco de arena al hombro.De igual modo, la estación final está formada por los, lanzamientos de balón medicinal a una diana situada a cierta altura. En función de la categoría, los participantes deben completar 75 o cien repeticiones. Los pesos de trineos, mancuernas y balones varían según la modalidad —ya sea Open, Pro, Dobles o Relevos—, así como según el género, pero la estructura general del recorrido permanece inalterable.Esta regularidad ha favorecido que el Hyrox se haya consolidado como una disciplina especialmente atractiva para quienes buscan un reto físico claro y comparable. Cada participante sabe de antemano a qué se enfrenta. No hay sorpresas en el orden de los ejercicios ni cambios en la arquitectura de la prueba. Esa previsibilidad permite preparar el cuerpo y la estrategia con precisión, algo que resulta determinante tanto para los competidores de élite como para los deportistas populares.A su vez, otro de los elementos que explican su crecimiento es la democratización del entrenamiento de alta intensidad. Frente a disciplinas en las que la técnica avanzada, como la halterofilia, puede suponer una barrera de entrada, los movimientos del Hyrox se basan en gestos funcionales más naturales y reconocibles. Correr, empujar, arrastrar, remar, cargar peso o realizar zancadas forman parte de un repertorio físico que muchas personas pueden entrenar en un gimnasio convencional.Por ese motivo, la modalidad ha conseguido atraer a un perfil muy diverso de participantes. En ella encuentran un espacio tanto corredores de fondo que desean mejorar su fuerza como personas habituadas al gimnasio que buscan un desafío cardiovascular más exigente. También existe una élite profesional que compite en campeonatos internacionales, con premios económicos y marcas que se siguen con atención dentro de la comunidad deportiva.El crecimiento del Hyrox ha estado acompañado, además, por un notable impacto económico y social. Las inscripciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres o Nueva York suelen agotarse en pocas horas, dentro de un fenómeno deque refleja la fuerza de esta tendencia. Los pabellones se llenan con miles de atletas y espectadores, lo que genera actividad en sectores como la hotelería, el turismo deportivo y la venta de ropa técnica, con marcas internacionales vinculadas a su desarrollo.En ese contexto, el Hyrox funciona también como una comunidad global. Todos los participantes llevan un chip de cronometraje que registra sus tiempos exactos en cada kilómetro y en cada estación. Al finalizar la prueba, la plataforma ofrece estadísticas detalladas que permiten comparar resultados con deportistas del mismo grupo de edad en cualquier parte del mundo. Esa dimensión medible alimenta el deseo de progresar y de volver a competir para mejorar la marca anterior.Otro concepto propio de esta disciplina es la, el área central de transición dentro del propio recinto deportivo. Los atletas entran y salen de ella para dirigirse a las estaciones o para retomar la pista de carrera. La gestión del tiempo en esa zona, así como la hidratación y la capacidad de mantener la concentración, forman parte de la estrategia de carrera y pueden influir de forma decisiva en el resultado final.Aunque las competiciones oficiales se celebran en formato, una de sus ventajas es precisamente la posibilidad de entrenar sus patrones de movimiento en espacios deportivos convencionales. La propuesta del Servicio Municipal de Deportes de Montilla se plantea desde esa lógica de preparación física, con una combinación de carrera y entrenamiento funcional que permite trabajar la resistencia, la potencia y la capacidad de sostener el esfuerzo durante sesiones intensas.El tiempo medio de finalización en una prueba del Hyrox suele situarse en torno a una hora y treinta minutos en la categoría Open, mientras que los atletas de élite pueden rebajar la barrera de los cincuenta y cinco minutos. Esa diferencia ilustra la amplitud de niveles que conviven dentro de la misma disciplina: desde quienes se acercan a ella como reto personal hasta quienes la afrontan con objetivos competitivos de alto rendimiento.Las personas interesadas en participar en el programa deportivo de Hyrox durante el mes de julio podrán obtener más información y formalizar su inscripción en las oficinas del Servicio Municipal de Deportes (SMD), situadas en el recinto de piscinas de verano del Polideportivo Municipal.