El barrio de La Cruz abre su Fiesta de la Primavera con el pregón de María José Bellido



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Vecinos "La Silera" dieron comienzo anoche a lacon el, un acto inaugural que marcó el inicio de varios días en los que este enclave se convierte en epicentro de convivencia, tradición y participación vecinal.La cita, desarrollada en el patio del antiguo colegio de La Silera, congregó a vecinos y representantes municipales en una jornada que arrancó con el encendido del alumbrado extraordinario y un pasacalles de la Agrupación Musical La Unión previo al pregón, que corrió a cargo de la artista montillana, presentada por su primo hermano, el periodista Manuel Bellido Mora, colaborador deEl alcalde de Montilla, Rafael Llamas, puso en valor el trabajo colectivo del barrio en la preparación de esta celebración y señaló que “el Llanete de la Cruz y sus calles engalanadas vuelven a ser el corazón de esta fiesta, gracias al trabajo y la dedicación de vecinos y vecinas que hacen posible una celebración que une, que llena de color cada rincón y que refuerza la convivencia”.Asimismo, el primer edil montillano felicitó a la pregonera y destacó que “María José Bellido ha sabido transmitir con enorme sensibilidad la esencia de esta fiesta, conectando la tradición con la mirada artística y emocional de quienes la viven desde dentro”.El pregón ofreció un recorrido íntimo y evocador por la historia reciente del barrio, con especial atención al certamen de dibujo infantil como reflejo de la identidad colectiva. En este sentido, la propia artista subrayó que “los dibujos de estos niños y niñas son una fuente de inspiración, porque reflejan cómo viven e interiorizan la Fiesta de la Cruz desde su propia mirada”.Nacida en Montilla el 5 de marzo de 1968, María José Bellido Jiménez cuenta con una amplia trayectoria como pintora, dibujante y artista experimental. Licenciada en Bellas Artes con especialidad en Pintura en 1991 y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1996, su obra se caracteriza por un firme compromiso con la investigación plástica.De igual modo, su producción artística se articula en torno a distintas líneas de exploración. Por un lado, en su investigación sobre grafismos combina líneas y colores en composiciones donde ambos elementos dialogan sin jerarquía, apoyándose en un dibujo estructural. Por otro lado, en la división del espacio reflexiona sobre la abstracción mediante paisajes de carácter onírico y poético, explorando la arquitectura visual a través de texturas y relaciones entre forma y color.Además, en sus ensoñaciones abstractas invita al observador a imaginar y fantasear, generando un universo íntimo construido con líneas y manchas cromáticas. Finalmente, en su serie de fragmentaciones y objetos encontrados, iniciada en 2017, incorpora técnica mixta, collage, producciones sonoras y vídeos en un enfoque interdisciplinar que conecta elementos constructivos con narrativas evocadoras, también presentes en plataformas digitales comoTras el pregón tuvo lugar la proclamación como socia de honor de la Asociación de Vecinos "La Silera" de Araceli Navas Sánchez, en un acto cargado de emoción que recordó la figura de su hermano, Juan Navas Sánchez, párroco de San Sebastián fallecido el 8 de diciembre de 2001 a los 49 años. Natural de Carcabuey, el presbítero desarrolló la mayor parte de su ministerio en Montilla y mantuvo una estrecha vinculación con el barrio de La Cruz, donde residía junto a su familia.Su implicación en la vida del barrio estuvo especialmente ligada a la consolidación de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, lo que refuerza el significado de este reconocimiento dentro de una celebración que también pone el foco en la memoria compartida.A partir de este arranque, la Fiesta de la Cruz despliega desde hoy y hasta el próximo domingo una programación diversa que incluye concursos tradicionales, actuaciones musicales, actividades infantiles y propuestas culturales dirigidas a todos los públicos. Entre los momentos más destacados figuran el festival flamenco del sábado por la noche, el desfile infantil de Cruces de Mayo —que tendrá lugar mañana, a partir de las 11.00 horas— y el homenaje a las personas mayores del barrio.Desde el Ayuntamiento de Montilla se anima a la ciudadanía a participar en esta celebración, que combina tradición y nuevas propuestas y que se consolida como una de las citas más señaladas del calendario festivo local, antesala de otras grandes celebraciones de la primavera en la localidad.