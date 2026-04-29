El pregón de María José Bellido marcará el inicio de la Fiesta de la Cruz 2026

El Barrio de la Cruz de Montilla dará mañana el pistoletazo de salida a la Fiesta de la Cruz 2026, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de la Campiña Sur cordobesa, con el pregón inaugural que pronunciará la artista montillana María José Bellido Jiménez en el Patio de La Silera, a partir de las 21.00 de la noche.De este modo, la cuenta atrás para los días grandes de este enclave montillano entra en su recta final con un acto que abrirá oficialmente unamarcada por la participación vecinal y por un notable impulso de novedades. Profundamente arraigada en la identidad local, la Fiesta de La Cruz volverá este año a convertir las calles del barrio en un espacio de encuentro donde tradición y convivencia se dan la mano.El pregón correrá a cargo de María José Bellido Jiménez, quien centrará su intervención en el carácter integrador de una celebración que, generación tras generación, ha destacado por su espíritu de convivencia y respeto. La pregonera pondrá el acento en esa dimensión colectiva que define la fiesta, en la que cada detalle —desde la decoración de las calles hasta la implicación de los vecinos o el popular concurso de dibujo infantil— contribuye a reforzar el sentimiento de comunidad.Y es que, con cada calle adornada con mimo, con cada flor colocada en su sitio y con cada vecino implicado en un evento que se vive en comunidad, Montilla volverá a rendirse ante su barrio de La Cruz, convertido en un símbolo vivo de identidad, memoria y alegría primaveral. El acto será presentado por su primo hermano, el periodista montillano Manuel Bellido Mora, colaborador deNacida en Montilla el 5 de marzo de 1968, María José Bellido Jiménez ha desarrollado una sólida trayectoria como pintora, dibujante y artista experimental. Licenciada en Bellas Artes con la especialidad de Pintura en 1991 y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1996, su obra se caracteriza por un firme compromiso con la investigación plástica.En ese sentido, su producción artística se articula en torno a cuatro líneas de exploración. En su investigación sobre grafismos, combina líneas y colores para crear composiciones en las que ambos elementos dialogan sin jerarquía, apoyándose en un dibujo que actúa como referencia estructural. Por otro lado, en la línea de división del espacio, reflexiona sobre la abstracción mediante paisajes de carácter onírico y poético, explorando la arquitectura del espacio a través de texturas visuales y relaciones entre forma y color.De igual modo, en sus ensoñaciones abstractas invita al observador a imaginar y fantasear, abriendo la puerta a un universo íntimo construido con líneas y manchas cromáticas. Finalmente, en su serie de fragmentaciones y objetos encontrados, iniciada en 2017, incorpora técnica mixta, collage, producciones sonoras y vídeos, en un enfoque interdisciplinar que conecta elementos constructivos y grafismos con narrativas evocadoras, también disponibles en plataformas digitales comoTras su pregón tendrá lugar la proclamación como socia de honor de la Asociación de Vecinos "La Silera" de Araceli Navas Sánchez, hermana del recordado Juan Navas Sánchez, párroco de San Sebastián fallecido el 8 de diciembre de 2001 a los 49 años. Natural de Carcabuey, el presbítero desarrolló la mayor parte de su ministerio sacerdotal en Montilla, manteniendo una estrecha vinculación con el barrio de La Cruz, donde residía junto a su familia.Su figura estuvo muy ligada a la vida del barrio, participando activamente en la consolidación de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, lo que refuerza el significado de este reconocimiento en el marco de una fiesta que no solo celebra la tradición, sino también la memoria compartida de quienes contribuyeron a construirla.