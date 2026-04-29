Doble victoria para el Montilla-Córdoba Triatlón en el arranque del circuito andaluz

XIX Triatlón Ciudad de Almería

Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos 2026

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó un destacado papel el pasado fin de semana en el XIX Triatlón Ciudad de Almería y en la Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos, donde logró varios podios individuales, victorias por equipos tanto en categoría masculina como femenina en la cita almeriense y una amplia representación en competición internacional, en dos pruebas celebradas en Andalucía que reunieron a triatletas de alto nivel en el inicio de la temporada.La ciudad de Almería acogió el pasado domingo una de las pruebas más relevantes del calendario autonómico con la celebración del XIX Triatlón Ciudad de Almería – Jairo Ruiz, disputado en el entorno del Parque del Andarax y organizado por el Club Deportivo Jairo Ruiz con el respaldo institucional de distintas administraciones y de la Federación Andaluza de Triatlón. La competición, en distancia Sprint, marcó el inicio del Circuito Andaluz de Triatlón 2026 y también formó parte del V Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Almería.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón tuvo una actuación especialmente relevante en la prueba femenina, donde Alicia Soriano logró la segunda posición tras completar una carrera de menos a más que le permitió remontar en el segmento final de carrera a pie.Marta Román, por su parte, firmó una sólida actuación para hacerse con la tercera plaza, mientras que Eva Alegría se quedó a las puertas del podio absoluto, aunque consiguió la victoria en la categoría Sub-23 Femenina. El equipo completó una destacada participación con la séptima posición de Sonsoles Panadero, primera en categoría Senior Femenina, la octava plaza de Nuria Gil de Sola, segunda en Senior Femenina, y la novena de Irene Sánchez, segunda en Juvenil Femenino.También finalizaron entre las primeras posiciones Blanca Berlanga, décima y primera en Junior Femenino; Celia Contreras, vigésima; y Rebeca Reguero, vigésimo séptima y tercera en Sub-23 Femenina. Estos resultados permitieron al conjunto montillano imponerse con claridad en la clasificación por equipos femenina.La prueba estuvo dominada desde el inicio por Inés Fernández, que se llevó la victoria tras liderar con autoridad el segmento de carrera a pie, mientras que, por detrás, Alicia Soriano y Marta Román consolidaban la doble presencia del club montillano en el podio.Por otro lado, en la competición masculina, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también dejó su sello competitivo con la tercera posición de Marco Montes, que completó una carrera muy consistente tras liderar el segmento de natación y mantenerse en cabeza durante el ciclismo, aunque cedió terreno en la carrera a pie frente a los dos primeros clasificados. La victoria fue para Bartomeu Crespí, seguido muy de cerca por Alfonso Bastos, en una llegada muy ajustada.De igual modo, el equipo sumó otros resultados destacados con la cuarta posición de Alberto Contreras, que además fue primero en Junior Masculino; la sexta plaza de David Villén, vencedor en Sub-23 Masculino; el undécimo puesto de Miguel Ruiz, segundo en Juvenil Masculino; y la duodécima posición de Rafael Arroyo, tercero en Sub-23 Masculino. Esta suma de resultados permitió al conjunto montillano lograr también la victoria en la clasificación por equipos masculina, por delante del Club Deportivo Galosport y del Club Triatlón Lorca.Asimismo, la prueba almeriense contó con la participación de triatletas paralímpicos como Damián Sánchez y Tristán Vergara, vencedores en sus respectivas categorías, en una jornada que evidenció el alto nivel competitivo del triatlón andaluz.Por otro lado, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también estuvo presente en la Copa de Europa de Triatlón celebrada en Torremolinos, una cita internacional que reunió a algunos de los mejores especialistas del continente y que tuvo que modificar su formato debido a la cancelación del segmento de natación por motivos de seguridad relacionados con la calidad del agua en la playa de Los Álamos.En ese contexto, la competición se transformó en un duatlón con un recorrido compuesto por 2,5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y un tramo final de 5 kilómetros de carrera, lo que condicionó el desarrollo de las pruebas al favorecer perfiles más potentes en los segmentos terrestres.En categoría Junior, el conjunto montillano contó con la participación de varios deportistas que compitieron en un escenario internacional exigente. András Szücs finalizó en undécima posición en la prueba masculina, mientras que Alejandro Castro concluyó en la trigésima séptima plaza. En la competición femenina, Eszter Fabók logró el decimoquinto puesto, la montillana Natalia Ramírez fue vigésimo segunda y Emma Urban terminó en vigésimo séptima posición. Ainhoa Pedrosa, por su parte, no pudo completar la prueba.En categoría Élite, Marta Román tampoco pudo finalizar su participación en una jornada marcada por la exigencia del nuevo formato de competición. Las pruebas Élite estuvieron dominadas por triatletas internacionales, con la victoria de Ambre Grasset en la categoría femenina y de Louis Vitiello en la masculina, en una jornada que mantuvo el nivel competitivo a pesar del cambio de disciplina.El evento combinó la alta competición internacional con la celebración de una prueba popular que reunió a cientos de participantes, consolidando Torremolinos como una sede de referencia dentro del circuito europeo de triatlón y reforzando su papel en el calendario internacional.La organización del evento corrió a cargo de la Federación Española de Triatlón, con la colaboración del Ayuntamiento de Torremolinos, la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, junto al patrocinio de Suzuki Ibérica.En definitiva, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cerró un intenso fin de semana competitivo con resultados destacados tanto a nivel autonómico como internacional, en dos citas que marcaron el arranque de la temporada de triatlón tras los meses dedicados al duatlón.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.