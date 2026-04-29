La Fundación Somos Naturaleza impulsa una nueva formación en biodiversidad agraria

Puente Genil acogerá a partir del próximo 7 de mayo un nuevo programa formativo gratuito sobre biodiversidad agraria y custodia del territorio, impulsado por la Fundación Somos Naturaleza (FSN) para capacitar a profesionales y personas interesadas en la gestión sostenible de fincas mediante una combinación de sesiones presenciales, formacióny prácticas en explotaciones agrarias.La iniciativa, que se desarrollará hasta el 29 de mayo en la Casa Ciudadana de Puente Genil, parte de un diagnóstico claro del territorio: la Campiña Sur es un territorio profundamente agrario, pero en las últimas décadas la pérdida de biodiversidad funcional ha reducido la capacidad de los ecosistemas.Ante esta realidad, la FSN entiende necesario actuar para recuperar esta biodiversidad, ya que "es clave para mejorar la fertilidad del suelo, favorecer el control natural de plagas y aumentar la resiliencia de las fincas frente al cambio climático", tal y como señala Mercedes García de Vinuesa, directora ejecutiva de la Fundación Somos Naturaleza.El programa nace con un objetivo eminentemente práctico. Según detalla García de Vinuesa, busca "capacitar a las personas participantes para gestionar la biodiversidad como un activo productivo, combinando formación teórica y práctica, intercambio de experiencias y trabajo en fincas reales del territorio". La formación será impartida por la propia FSN, junto a agricultores expertos y otros especialistas del ámbito rural.En ese sentido, la propuesta está dirigida a un amplio perfil de participantes, desde agricultores y personas propietarias o gestoras de terrenos rústicos hasta técnicos de medioambiente, organizaciones de custodia, entidades conservacionistas, universidades y cualquier persona interesada en ampliar conocimientos en este ámbito.De igual modo, el itinerario formativo busca dotar a los asistentes de herramientas concretas para mejorar la biodiversidad funcional de sus fincas, facilitar el cumplimiento de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC), conocer buenas prácticas agroecológicas y construir un relato que impulse el turismo sostenible.Asimismo, se contempla la creación de una red comarcal de fincas comprometidas con la biodiversidad, concebida como un espacio de encuentro y transferencia de saberes, además de mejorar la comunicación y la puesta en valor de productos y servicios vinculados al territorio. Al finalizar el curso, se entregará una guía digital con fichas prácticas y un certificado de asistencia.El programa, con una duración total de 30 horas, se estructura en seis módulos que abordan desde la presentación del grupo participante hasta estrategias de adaptación al cambio climático, pasando por la custodia del territorio, la biodiversidad funcional y los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica del paisaje agrario, la creación de infraestructuras para fomentar la biodiversidad y la realización de prácticas en finca.Por otro lado, la formación se impartirá en modalidad mixta para facilitar la conciliación, con sesiones presenciales los jueves de 10.00 de la mañana a 13.00 de la tarde en la Casa Ciudadana y jornadaslos viernes de 10.00 a 11.00 de la mañana. El desarrollo de este segundo ciclo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y las personas interesadas pueden formalizar suLa iniciativa se enmarca en la labor de la Fundación Somos Naturaleza, una entidad sin ánimo de lucro orientada a defender la naturaleza y mejorar la relación de la humanidad con el entorno. La organización aspira a promover hábitos de vida saludables y sostenibles, así como a actuar como motor de cambio y agente dinamizador de emprendimientos sociales vinculados al medio ambiente, en línea con los principios de respeto a la naturaleza, desarrollo humano sostenible y solidaridad.En palabras de su presidente, el empresario montillano José Ríos Márquez, la FSN "aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente", así como "agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles". En ese sentido, la entidad se muestra dispuesta a colaborar con aquellas organizaciones dedicadas al desarrollo de proyectos en defensa de la naturaleza y el medio ambiente, así como a impulsar iniciativas de mejora de la calidad de vida o que incentiven los productos ecológicos y sostenibles.