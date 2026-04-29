Rafael Llamas reivindica en el Senado la importancia de los Grupos de Desarrollo Rural

El presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), Rafael Llamas, defendió ayer en el Senado el refuerzo del enfoquecomo instrumento clave para el desarrollo rural, durante una comparecencia ante la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico que había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista en el marco del debate sobre el futuro de la Política Agrícola Común (PAC).La intervención se produjo en un contexto de reflexión sobre el papel de las políticas públicas en el medio rural, donde el también alcalde de Montilla expuso la relevancia de este programa comunitario como herramienta para aplicar sobre el territorio los fondos europeos mediante proyectos locales. Tras las comparecencias, los grupos parlamentarios intervinieron en orden de menor a mayor representación.Rafael Llamas reclamó un "refuerzo decidido" del enfoquecomo vía para asegurar la eficacia de las políticas públicas y avanzar en la cohesión territorial. En ese sentido, el primer edil montillano defendió que "el principal desafío no reside en diseñar nuevas estrategias, sino en garantizar su aplicación efectiva en cada comarca", subrayando que “las políticas no transforman los territorios por sí solas: lo hacen cuando se adaptan a cada comarca, se aplican con eficacia y cuentan con recursos suficientes”.Y es que el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural puso el acento en el papel de los grupos de desarrollo como un modelo consolidado de gobernanza participativa, basado en las potencialidades de cada territorio y articulado a través de estrategias de desarrollo participativo. Según expuso ante la Cámara Alta, "este modelo ha movilizado en España 1.200 millones de euros de inversión pública en la última década, generando más de 3.000 millones de inversión total y más de 72.000 empleos creados o consolidados".Por otro lado, Llamas advirtió del riesgo de recentralización en el futuro marco europeo posterior a 2027, señalando que una excesiva homogeneización de las políticas podría reducir su eficacia. Por ello, reclamó consolidar el enfoquecomo principio estructural, además de reconocer a los Grupos de Acción Local como socios institucionales y "situar este modelo en el centro de las políticas de desarrollo rural".De igual modo, destacó la complementariedad de este enfoque con la II Estrategia Nacional de Equidad Territorial y Reto Demográfico, incidiendo en la necesidad de trasladar la planificación a iniciativas concretas sobre el terreno, al afirmar que “la planificación necesita herramientas que la traduzcan en proyectos concretos sobre el terreno”.La comparecencia de Rafael Llamas concluyó con un llamamiento a incorporar la perspectiva rural en todas las decisiones públicas. En palabras del presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, “no se trata solo de cuánto invertimos, sino de cómo hacemos llegar esas políticas a las personas”.Esta comparecencia se produce apenasen la asamblea general celebrada en Calatayud, donde recibió el respaldo de los Grupos de Acción Local y redes territoriales de todo el país. En aquel encuentro, la organización reafirmó su papel como actor relevante en la defensa del enfoque Leader y de una metodología participativa orientada a afrontar los retos demográficos, económicos y sociales del medio rural.La Red Española de Desarrollo Rural, constituida como una asociación sin ánimo de lucro desde 1995, agrupa a cerca de 200 asociaciones que operan en las 17 comunidades autónomas, alcanzando a más de 6.000 municipios y a una población superior a los 9 millones de personas.A través de los Grupos de Desarrollo Rural, este modelo ha impulsado desde 1991 alrededor de 100.000 iniciativas basadas en un enfoque participativo que implica directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la definición de estrategias de desarrollo local.Además, la entidad desarrolla una labor de representación en distintos foros institucionales, con el objetivo de reforzar la presencia del medio rural en los procesos de decisión y promover políticas sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la actividad económica y el empleo en estos territorios.