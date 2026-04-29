

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Un sistema tecnológico pionero analizará las barreras arquitectónicas en Montilla mediante la captura continua de imágenes del viario público que permite obtener un diagnóstico preciso para mejorar la accesibilidad en los espacios públicos y avanzar hacia una ciudad "más inclusiva".La medida se enmarca en el nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión que ha comenzado a elaborar el Ayuntamiento de Montilla con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal a los servicios e infraestructuras municipales, a través de un documento que abordará de forma integral el espacio público, el urbanismo, los edificios municipales, el transporte y la comunicación.Este proyecto, concebido como una herramienta estratégica para avanzar hacia una ciudad más inclusiva, incorpora criterios relacionados con la accesibilidad sensorial y cognitiva, así como con la inclusión social, en un planteamiento global que pretende dar respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía. De este modo, el documento se orienta a detectar y corregir las barreras existentes, facilitando entornos más accesibles y equitativos.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, afirmó que “este plan nos va a permitir seguir avanzando hacia una ciudad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones”.La edil recalcó que "uno de los pilares fundamentales del proceso de redacción es la participación ciudadana". En ese sentido, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto la implicación activa de vecinos, colectivos y asociaciones con el propósito de recoger sus aportaciones y enriquecer el contenido del plan. En ese sentido, la responsable municipal señaló que “todas las políticas públicas son más efectivas cuando se construyen escuchando a la ciudadanía”.La redacción del documento incorpora herramientas tecnológicas avanzadas que permiten realizar un análisis detallado del viario urbano. La arquitecta especialista en accesibilidad, Mariela Fernández, encargada del proyecto, explicó que “estamos realizando una toma de datos mediante un sistema que captura imágenes cada pocos segundos, lo que nos permite medir con precisión aspectos como la pendiente, la anchura de las aceras o la presencia de obstáculos”.Esta tecnología sitúa a Montilla como uno de los municipios pioneros en Andalucía en la aplicación de este tipo de sistemas, ya que permitirá generar un diagnóstico exhaustivo y geolocalizado de las barreras existentes en el municipio. De igual modo, facilitará la planificación de futuras actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos.El nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión se alinea con la Agenda Urbana y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que se adhirió el Ayuntamiento de Montilla hace varios años, reforzando así el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida.Por otro lado, desde el equipo de gobierno se ha reiterado que "este documento aspira a convertirse en una hoja de ruta clave para el desarrollo futuro del municipio, promoviendo un modelo de ciudad más amable, moderna y preparada, en el que la accesibilidad deje de ser una cuestión meramente técnica para consolidarse como un derecho que garantice la dignidad y la igualdad de todas las personas".