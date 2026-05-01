Montilla inaugura hoy la décima edición de Patios de Bodega con un programa que se prolongará hasta el próximo 24 de mayo y que volverá a abrir al público bodegas, lagares y patios para consolidar la localidad como uno de los principales referentes de la primavera enoturística en la provincia de Córdoba.La iniciativa, presentada hace unos días en Bodegas Navarro, reunió al alcalde de Montilla, Rafael Llamas; a la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; y al concejal de Turismo y Promoción de Ciudad, Adrian Lapsley, junto a representantes de las entidades participantes.Durante el acto de presentación, el regidor subrayó el papel estratégico del proyecto y afirmó que “Patios de Bodega nace con la vocación de complementar la oferta de Córdoba capital, atrayendo visitantes a Montilla y generando riqueza en el municipio”. Además, añadió que “cuando un territorio se conoce, también se valoran sus productos, y en Montilla contamos con vinos y aceites de máxima calidad”.En ese sentido, el alcalde recordó también el origen de esta propuesta, señalando que nació “mirando a Córdoba y a sus patios, pero poniendo en valor un patrimonio propio y singular como son los patios de bodega y los lagares de la sierra de Montilla”, destacando su contribución a la diversificación económica y a la generación de valor añadido en sectores como el turismo, la hostelería, el comercio y el desarrollo rural.Por su parte, el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad señaló que “Patios de Bodega vuelve a poner en valor la riqueza y diversidad de nuestra oferta enoturística y oleoturística, en la que la primavera se convierte en el hilo conductor para transmitir al visitante la esencia de nuestras bodegas, lagares y almazaras”, al tiempo que destacó que “se trata de una oferta dinámica y creciente que presentamos en un programa único, con identidad propia, gracias al trabajo conjunto con las entidades participantes”.La décima edición alcanza una decena de espacios representativos del ecosistema enoturístico y oleoturístico local, reflejo del crecimiento sostenido de una iniciativa basada en la colaboración público-privada. Participan firmas como, Navarro, Cabriñana y La Inglesa, junto a lagares como, Saavedra y Cañada Navarro, además de la firma, que regenta el Museo Juan Colín en la Sierra de Montilla.Durante casi un mes, cada uno de estos espacios ofrecerá actividades propias y diferenciadas que combinarán tradición e innovación, con propuestas que abarcarán visitas guiadas, catas, maridajes, talleres artesanales, actividades culturales y música en directo. Todo ello se desarrollará en patios, rincones singulares y entornos naturales entre viñedos, configurando una experiencia completa en torno al vino, el aceite y el patrimonio local.Uno de los ejes destacados de esta edición de Patios de Bodega vuelve a ser el denominado, una iniciativa que facilita la llegada de visitantes desde Córdoba y otros puntos cercanos mediante rutas organizadas. De este modo, este servicio permitirá a visitantes individuales y pequeños grupos participar en experiencias inmersivas de enoturismo a lo largo de varios fines de semana de mayo.El programa —que— incluye recorridos temáticos como el Día del Aceite, previsto para este próximo domingo con paradas en la Sierra de Montilla; Patios Jóvenes, el 9 de mayo; el Día del Vermú Canalla, para el 10 de mayo; y la ruta Espumosos y Espirituosos, el 16 de mayo.De igual modo, la programación incorpora el III Concurso Patios de Bodega, que reconocerá la creatividad y la excelencia de las propuestas en categorías como la Mejor Ornamentación y la Actividad Turística Más Original, incentivando la innovación y la mejora continua de las experiencias ofrecidas.Con diez años de trayectoria, Patios de Bodega se consolida así como uno de los grandes eventos de la primavera en Montilla y como una herramienta estratégica para posicionar el territorio como destino de referencia en enoturismo y oleoturismo, reforzando la proyección de los vinos y aceites del marco Montilla-Moriles.Por último, desde el Ayuntamiento se agradeció expresamente la implicación de bodegas, lagares y almazaras, destacando su compromiso y creatividad a la hora de diseñar propuestas que contribuyen a proyectar la imagen de Montilla como un destino turístico atractivo, competitivo y en constante crecimiento.En ese sentido, Patios de Bodega se presenta como una oportunidad para acercar a cordobeses y visitantes al paisaje del viñedo en plena floración, a través de una oferta enoturística y oleoturística singular, integradora y vinculada a la identidad del territorio. Con el espíritu de conjugar naturaleza, patrimonio y sabor, la edición 2026 de Patios de Bodega revalida su lugar como uno de los grandes atractivos del mes de mayo en la provincia de Córdoba, y como un escaparate inmejorable para el enoturismo andaluz.