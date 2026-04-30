CCOO llama a la movilización en Montilla para reivindicar derechos laborales y sociales

Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado para mañana la tradicional manifestación del Primero de Mayo en Montilla, con salida a las 12.00 del mediodía desde la Plaza de la Rosa y final en el Paseo de Las Mercedes, en el marco de una jornada reivindicativa que se desarrollará bajo el lemaLa movilización forma parte de una convocatoria más amplia que el sindicato ha organizado en la provincia, en la que también se incluye una manifestación en la capital cordobesa durante la misma jornada y otra en la vecina localidad de Montalbán de Córdoba. En este contexto, CCOO plantea el Primero de Mayo como una cita para la reivindicación de derechos laborales y sociales, en un momento que la organización sindical considera clave.En ese sentido, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, anima a la ciudadanía a participar en esta convocatoria y subraya que “tenemos motivos de sobra para salir a la calle, porque están desmantelando los servicios públicos, nos están dejando sin sanidad pública y eliminando aulas en los centros educativos, vulnerando nuestros derechos. Nuestros jóvenes cada día tienen más difícil acceder a un empleo digno, con buenas condiciones y salarios justos, y eso les impide también acceder a la vivienda”.De igual modo, Borrego señala que la jornada reivindicativa coincide con el inicio de la campaña electoral de las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía, por lo que, a su juicio, se presenta como una oportunidad para trasladar demandas a las distintas formaciones políticas.Así, afirma que “mañana comenzará la campaña electoral de las próximas elecciones al Gobierno de la Junta de Andalucía y tenemos una oportunidad importante para decirle a los partidos que concurrirán a esas elecciones que queremos que se respeten nuestros derechos, que queremos que se invierta en sanidad, en dependencia, en ayuda a domicilio, en educación, que queremos que se desarrollen políticas que permitan una mayor industrialización de nuestros pueblos y que generen empleo, pero no un empleo cualquiera, sino empleo de calidad”.Por otro lado, desde la organización sindical se insiste en el carácter reivindicativo de esta jornada, más allá de su dimensión conmemorativa. En esta línea, Comisiones Obreras defiende que el Primero de Mayo debe servir tanto para celebrar los avances conseguidos como para seguir reclamando mejoras en derechos laborales y sociales. En palabras de Borrego, “porque los derechos se exigen y se defienden y juntos tenemos más fuerza”.