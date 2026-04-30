El Hospital Quirónsalud Córdoba logra reducir la ansiedad de los pacientes de cirugía pediátrica

Quirónsalud en Andalucía

Afrontar una intervención quirúrgica en la infancia sigue siendo una de las situaciones que mayor inquietud genera en las familias. Con el objetivo de reducir esa ansiedad y mejorar cómo se vive el proceso, elha consolidado un modelo de atención en cirugía pediátrica basado en el acompañamiento familiar, la información clara y la atención personalizada, según ha indicado la doctora Victoria Jiménez, cirujana pediátrica del centro.“Cuando los padres conocen qué va a ocurrir, dónde estará su hijo y cómo se desarrollará cada fase del proceso, el nivel de ansiedad disminuye de forma considerable”, ha explicado la doctora, quien subraya la importancia de integrar a las familias como parte activa del proceso asistencial.Desde la primera consulta, el equipo médico se centra en resolver dudas, anticipar escenarios y generar confianza. La empatía, en este contexto, adquiere un valor esencial. “No sólo tratamos a un paciente, sino a un niño y a su entorno familiar, con sus miedos e incertidumbres. Escuchar y acompañar es tan importante como la propia intervención”, ha señalado.El día de la cirugía, los menores ingresan acompañados por sus padres y permanecen con ellos en todo momento antes de la intervención. En esta fase, el equipo sanitario valora de forma individualizada la necesidad de administrar premedicación, una herramienta que, en los casos indicados, permite reducir significativamente la ansiedad prequirúrgica.El traslado al quirófano se realiza de forma progresiva y lo más amable posible, permitiendo a los padres acompañar a sus hijos durante parte del recorrido. Una vez en el área quirúrgica, el procedimiento se adapta para minimizar el impacto emocional, los niños se duermen mediante anestesia inhalatoria, evitando intervenciones invasivas mientras están conscientes.Los niños entran a quirófano con su juguete favorito para que sientan más confianza y sea un momento menos angustioso, y los profesionales sanitarios siempre utilizan un lenguaje adaptado a los pequeños según su edad y capacidad de comprensión.De esta manera, el instante de separarse de los padres para ir a quirófano no supone un momento trágico, sino que se consigue que sea una situación más en el proceso de hospitalización del paciente. Para ello el Hospital Quirónsalud Córdoba dispone de cochecitos que pueden conducir los propios niños hasta el quirófano, "haciendo de este momento una aventura", ha destacado la doctora Jiménez.Durante la cirugía, cada detalle está orientado al confort del menor, incluyendo sistemas de calentamiento que garantizan su bienestar durante toda la intervención. “Nuestro objetivo es que el niño no experimente dolor ni tenga recuerdos desagradables del proceso”, ha afirmado la doctora.Tras la intervención, el menor es trasladado a la sala de reanimación, donde se despierta acompañado por uno de sus padres o un familiar cercano. “Los niños nunca se despiertan solos. El acompañamiento en ese momento es fundamental para su tranquilidad”, ha destacado la especialista.De esta manera, el hospital consigue crear un entorno mucho más cercano y menos hostil. Este enfoque demuestra que la cirugía pediátrica va más allá del acto médico en sí, incorporando el cuidado emocional como un elemento clave en la recuperación.“El acompañamiento familiar continuo y la atención personalizada no sólo reducen la ansiedad, sino que mejoran la experiencia global del menor”, ha concluido la doctora Victoria Jiménez. Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Córdoba refuerza su apuesta por una asistencia centrada en el paciente y su familia en el ámbito de la cirugía pediátrica.Asimismo, este tipo de iniciativas responde al compromiso de Quirónsalud con la humanización como pieza clave y motor del cambio en la atención al paciente, apostando por un cuidado integral de las personas que tenga en cuenta todas sus necesidades, tanto médicas como emocionales y sociales, con un modelo asistencial centrado en ofrecer una atención sanitaria más humana, cercana y eficiente.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónomaQuirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.