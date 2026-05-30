La final entre Egabrense y Montilla se disputará con público en las gradas

El Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha concedido la suspensión cautelar de lay permitirá que el trascendental encuentro ante el Montilla Club de Fútbol se celebre mañana con público en las gradas de la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño.El club egabrense confirmó ayer la resolución a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, después de que el órgano federativo aceptara el recurso presentado contra la clausura de su terreno de juego decretada días atrás por el Comité de Competición. De este modo, la sanción queda en suspenso de manera provisional y el partido más importante de la temporada, que decidirá el ascenso a Tercera Federación, podrá disputarse finalmente con aficionados en las gradas.La medida supone un giro relevante respecto al escenario planteado a comienzos de semana, cuando la RFAF comunicó al conjunto de Cabra la clausura de su campo por un partido, además de una multa accesoria y la privación de un punto en la clasificación por incidentes de público de carácter grave. La resolución fijaba el cumplimiento del castigo precisamente para el duelo de vuelta frente al conjunto montillano, previsto para mañana domingo.Además, aquella resolución disciplinaria llegaba agravada por la reincidencia del club egabrense, que ya había sido sancionado anteriormente durante la quinta jornada de la competición regular y también tras los incidentes registrados en la vuelta de la semifinal del. El Comité de Competición consideró entonces los antecedentes acumulados y advirtió incluso de la posibilidad de descalificación inmediata en caso de nuevas infracciones graves durante la fase eliminatoria.En ese sentido, el comunicado difundido ayer por el Club Deportivo Egabrense insiste en la necesidad de mantener un comportamiento ejemplar en las gradas durante el encuentro ante el Montilla Club de Fútbol. La entidad solicita expresamente “máximo respeto” a sus aficionados y pide, además, que cualquier episodio denunciable sea comunicado a la seguridad presente en el recinto deportivo, en un intento evidente de evitar nuevos incidentes que puedan comprometer el futuro deportivo y económico de la entidad.Mientras tanto, el ambiente deportivo continúa marcado por el contundente resultado de la ida. El Club Deportivo Egabrense afrontará el encuentro con una ventaja muy favorableen el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio. El Montilla Club de Fútbol necesitará una remontada de cuatro goles para lograr el ascenso directo o imponerse por tres tantos para forzar la prórroga.De igual modo, el reglamento concede ventaja deportiva al conjunto egabrense por su mejor clasificación durante la fase regular, de manera que un eventual empate global tras los 180 minutos y el tiempo añadido otorgaría igualmente el ascenso a Tercera Federación al equipo de Cabra.Ante la trascendencia del encuentro, el Montilla Club de Fútbol ha organizado un desplazamiento colectivo para acompañar al equipo en la cita decisiva. La entidad vinícola ha fletado un autobús para facilitar el viaje de sus aficionados hasta Cabra. La salida está prevista para mañana a las 17.15 de la tarde desde la estación de autobuses de Montilla, después de que las inscripciones hayan podido realizarse en la Gasolinera Cepsa de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo.