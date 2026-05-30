El Colegio de Periodistas anima a los institutos a implantar una asignatura optativa sobre comunicación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha elaborado un proyecto interdisciplinar para desarrollar contenidos de alfabetización mediática en las aulas de los centros educativos andaluces. Se trata de una iniciativa en la que el colectivo profesional lleva trabajando, junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, desde hace un par de años y que, por fin, se ha puesto a disposición de los centros para que puedan solicitar su implantación"Se trata de un innovador itinerario formativo de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), que busca dotar al alumnado de herramientas para evaluar la fiabilidad de las fuentes informativas y utilizar de forma responsable las tecnologías, con un enfoque especial en la detección de noticias falsas y contenidos sesgados", ha explicado la decana del CPPA, Lorena Mejías.El programa se ofertará en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato, con dos horas de carga lectiva, a través de cinco ámbitos clave: medios de comunicación de masas, el cuarto poder, infoxicación y desinformación, lenguaje audiovisual y la era de Internet."La propuesta del CPPA huye de la teoría pura para centrarse en una metodología activa y práctica", resalta Lorena Mejías, quien se muestra convencida de que "los alumnos se convertirán en protagonistas mediante la simulación del funcionamiento de una redacción periodística, elaborando sus propias noticias, entrevistas y reportajes".De igual modo, la asignatura optativa también prevé llevar a cabo actividades de verificación de información y análisis crítico de campañas publicitarias para que el alumnado experimente los mecanismos reales de producción informativa."El Colegio de Periodistas anima a los centros educativos a que se soliciten acogerse a este proyecto, de modo que los contenidos puedan empezar a impartirse cuanto antes", ha señalado la máxima responsable de la organización colegial, quien expresa la disposición del CPPA para resolver posibles dudas sobre los objetivos de la asignatura y facilitar herramientas para su desarrollo en cada centro.