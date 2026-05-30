La Asociación de Artesanos "Solano Salido" clausura su Taller de Belenismo

La clausura del Taller de Belenismo impulsado por la Asociación de Artesanos Solano Salido ha puesto esta semana el broche de oro en el Centro de Artesanía de Montilla a varios meses de formación dedicados al aprendizaje de las técnicas tradicionales de creación de belenes, en un acto que culminó con la entrega de diplomas a las alumnas participantes.La iniciativa, organizada por la Asociación de Artesanos Solano Salido con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, había comenzado el pasado 25 de febrero y ha estado dirigida por el artesano belenista y especialista en imaginería en miniatura Juan de la Cruz Varo León, natural de Aguilar de la Frontera y socio de la propia entidad organizadora. El taller permitió a las participantes adentrarse en un oficio profundamente ligado al patrimonio cultural y con un fuerte arraigo en la tradición navideña de esta tierra.A lo largo de los meses de formación, las alumnas trabajaron en el aprendizaje de distintos procesos y métodos relacionados con la construcción de escenas y elementos característicos del belén. Desde el modelado de estructuras arquitectónicas hasta el uso de la perspectiva y la iluminación, las participantes fueron adquiriendo conocimientos técnicos destinados a dotar de profundidad, realismo y personalidad a sus creaciones.Además, el taller sirvió para fomentar la creatividad y el trabajo artesanal en torno a una disciplina que exige paciencia, precisión y atención al detalle. Detrás de cada textura diseñada para recrear la apariencia de la piedra antigua, de cada pequeño arco o rincón construido a escala, estuvo la supervisión constante de Juan de la Cruz Varo León, cuya enseñanza permitió a las alumnas aproximarse al belenismo no solo como una técnica, sino también como una forma de creación manual vinculada a la tradición cultural.En ese sentido, el maestro artesano comentó que “no es solo poner figuras: es construir un mundo a escala”, al tiempo que agradeció a las participantes el ambiente de compañerismo que presidió un taller marcado por la constancia y la creatividad.Las mesas de trabajo se transformaron durante el curso en espacios de experimentación e intercambio de ideas, donde materiales como el poliestireno extruido y el corcho se convirtieron en herramientas esenciales para levantar escenas belenísticas cada vez más complejas y detalladas.El acto de clausura contó con la presencia del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, así como de las concejalas María del Carmen Polonio Jurado y Rosa María Rodríguez Ruz, además de miembros de la junta directiva de la asociación, familiares y amistades de las alumnas, que pudieron comprobar de primera mano el resultado del trabajo desarrollado durante estos meses.De igual modo, Valeriano Rosales afirmó que “con esta iniciativa, la Asociación de Artesanos Solano Salido refuerza su compromiso con la conservación y transmisión de los oficios tradicionales, así como con la promoción de actividades formativas ligadas al patrimonio artesanal y cultural de Montilla”.La experiencia concluyó así con la entrega de unos diplomas que simbolizaron mucho más que la finalización de un curso. Las alumnas cerraron esta etapa formativa con nuevas destrezas técnicas y con la satisfacción de haber contribuido a preservar una manifestación artesanal estrechamente ligada a la cultura popular. Cuando regrese la Navidad, parte de ese aprendizaje volverá a hacerse visible en detalles y escenas nacidos de sus propias manos.