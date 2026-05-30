Montilla acoge una jornada de formación para técnicos tributarios y gestores de Andalucía



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla dio ayer la bienvenida a los participantes en una jornada de formación organizada por la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Andalucía, un encuentro que reunió en la ciudad a profesionales del ámbito fiscal y tributario procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma.Durante la recepción institucional, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció al vocal de la asociación en Montilla, Antonio Alférez, su implicación para hacer posible la celebración de esta actividad en el municipio y subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas por su repercusión directa en la ciudadanía.El regidor señaló que “los técnicos tributarios y las gestorías desempeñan una importante función de servicio público dentro de la responsabilidad compartida que tenemos como ciudadanos en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales”, y añadió que “la normativa tributaria evoluciona constantemente y se complementa con consultas, interpretaciones y sentencias, por lo que estos espacios de formación resultan fundamentales para garantizar una correcta aplicación de la legislación”.Además, Rafael Llamas puso en valor las condiciones que ofrece Montilla para albergar encuentros profesionales de alcance regional. El alcalde afirmó que “Montilla es un lugar idóneo para este tipo de jornadas gracias a su ubicación estratégica en el centro de Andalucía, sus infraestructuras y la disposición permanente del Ayuntamiento para colaborar con asociaciones y entidades que quieran desarrollar aquí sus actividades”.En ese sentido, el responsable municipal destacó igualmente el componente promocional ligado a la jornada, ya que los asistentes tuvieron la posibilidad de complementar la actividad formativa con una visita a, una iniciativa vinculada a la difusión de los vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles y al potencial turístico del municipio.Por otro lado, la presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Andalucía, Alicia Luna, explicó que la entidad mantiene una programación itinerante por toda Andalucía con el propósito de facilitar la participación de sus asociados en distintas provincias. Después de encuentros celebrados recientemente en Granada y Algeciras, la asociación escogió Montilla para esta nueva convocatoria profesional.La ponencia principal de la jornada corrió a cargo de Javier Martín, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, quien centró su intervención en las novedades fiscales y jurisprudenciales con mayor incidencia en la actual campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).Entre los asuntos abordados destacaron una reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el régimen de estimación objetiva aplicable a agricultores y ganaderos, así como diferentes cuestiones vinculadas al régimen fiscal de la empresa familiar y a los beneficios tributarios disponibles para pequeñas y medianas empresas.Según señaló el propio ponente, la jornada persiguió ofrecer herramientas prácticas tanto a profesionales como a empresarios para afrontar con mayores garantías la aplicación de una normativa tributaria cada vez más compleja y condicionada por la interpretación jurisprudencial.De igual modo, esta actividad se enmarcó dentro del programa formativo que desarrolla la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Andalucía con el objetivo de favorecer la actualización permanente de conocimientos entre los profesionales del sector, en un contexto marcado por la constante evolución normativa y por el creciente peso de la doctrina judicial en la aplicación del sistema tributario.