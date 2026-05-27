La RFAF acuerda la clausura del estadio del Club Deportivo Egabrense

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha sancionado al Club Deportivo Egabrense con la clausura de su terreno de juego por un partido, una multa accesoria y la privación de un punto en la clasificación por incidentes de público de carácter grave, a solo unos días del encuentro de vuelta de la final delde ascenso a Tercera Federación frente al Montilla Club de Fútbol, previsto para este próximo domingo.La resolución del Comité de Competición, hecha pública este miércoles, fija el cumplimiento de la sanción precisamente en el partido en el que el conjunto egabrense debe recibir al Montilla Club de Fútbol en el desenlace de la eliminatoria por el ascenso, salvo que la entidad consiga revertir el castigo por la vía cautelar.La medida llega en un momento especialmente delicado de la temporada, con la eliminatoria todavía abierta y con la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño como escenario previsto para un encuentro decisivo,en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio.La resolución, a la que ha tenido acceso, se fundamenta en los artículos 104.1, 58 y 73.8.b del régimen disciplinario y toma en consideración los antecedentes acumulados por el club egabrense.El primero de ellos corresponde a una multa por incidentes de público de carácter leve en la jornada 5 de la competición regular, mientras que el segundo se produjo a raíz de los hechos registrados en la vuelta de la semifinal del, debido a “la naturaleza de las expresiones proferidas por los aficionados”, lo que desencadenó que el club egabrense ya fuera apercibido de clausura.Con todo, la consecuencia deportiva más sensible no se limitaría al cierre del terreno de juego. Al tratarse de una fase eliminatoria, el organismo advierte de que una eventual pérdida de dos puntos por nuevas infracciones supondría “la inmediata descalificación del club infractor”, una circunstancia que añadiría mayor trascendencia a cualquier decisión que pueda adoptarse en los próximos días.Por su parte, el Club Deportivo Egabrense ha reaccionado esta misma tarde con un comunicado oficial en el que informa que “los servicios jurídicos del club se encuentran trabajando en vista de encontrar una óptima solución para toda la masa social”.De igual modo, la entidad egabrense señala que “desde el club condenamos cualquier tipo de comportamiento ofensivo, vejatorio o violento, hechos que traspasan todos los límites del comportamiento y espíritu deportivo”. El comunicado añade también que el Club Deportivo Egabrense “ejercerá todas las acciones legales contra aquellas personas responsables de los actos acaecidos en esta y anteriores ocasiones, poniendo en peligro el devenir económico y deportivo de nuestra entidad”.Asimismo, la entidad egabrense afirma que “el club continúa desarrollando su actividad con total normalidad” y, de hecho, mantiene la venta de entradas para el partido de vuelta. Y es que el precedente más inmediato permite al entorno egabrense contemplar la vía cautelar como una opción real.El pasado mes de abril, el Racing Club Portuense recibió del mismo Comité de Competición una resolución prácticamente idéntica, con clausura del Estadio José del Cuvillo, multa accesoria y pérdida de un punto por incidentes de público de carácter grave, justo antes de un duelo directo por el ascenso frente al propio Club Deportivo Egabrense. La entidad portuense recurrió y logró la suspensión cautelar de la clausura a pocos días del encuentro, que finalmente se disputó con público en las gradas del Cuvillo.Por otro lado, la resolución del Comité de Competición también alcanza al Montilla Club de Fútbol. No en vano, la RFAF ha multado al conjunto vinícola, en aplicación del artículo 111.1, por incidentes de público de carácter leve, con apercibimiento de clausura de su terreno de juego.El organismo adscrito a la RFAF justifica esta sanción tanto en la naturaleza colectiva de los hechos como en la reincidencia del club montillano, ya castigado por episodios protagonizados por su afición en la jornada 16 de la competición regular.De igual modo, el Montilla Club de Fútbol ha fletado un autobús para facilitar este domingo el desplazamiento de sus aficionados hasta la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño de Cabra. Las personas interesadas pueden inscribirse en la Gasolinera Cepsa de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo. La salida está prevista a las 17.15 de la tarde desde la estación de autobuses.