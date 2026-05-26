Corazones rotos

Montilla C.F. 0 -- 3 C.D. Egabrense

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Abraham Nelson, Alfonso Carraña, Fran González (José Carraña, min. 69), Tena (Yiyo, min. 69), Rafa Alcaide, Moslero (Molero, min. 37), Juan Rosa (Gorka, min. 80), Tiago (Amara, min. 60), Antonio Pino y Rubén Jurado (Sergio Heredia, min. 87).

Rafa Martínez, Abraham Nelson, Alfonso Carraña, Fran González (José Carraña, min. 69), Tena (Yiyo, min. 69), Rafa Alcaide, Moslero (Molero, min. 37), Juan Rosa (Gorka, min. 80), Tiago (Amara, min. 60), Antonio Pino y Rubén Jurado (Sergio Heredia, min. 87).

Club Deportivo Egabrense: Pablo Ortiz, Juanlu, Juanma (Calzado, min. 82), Hugo Navarro, Dovao, Álex Bonilla (Moro, min. 80), Nano (Ariel, min. 85), Juanvi (Juanito, min. 55), Josemi (Negro, min. 82), Raúl Mesa y Rafa Roldán (Javi Ariza, min. 70).

Pablo Ortiz, Juanlu, Juanma (Calzado, min. 82), Hugo Navarro, Dovao, Álex Bonilla (Moro, min. 80), Nano (Ariel, min. 85), Juanvi (Juanito, min. 55), Josemi (Negro, min. 82), Raúl Mesa y Rafa Roldán (Javi Ariza, min. 70).



Goles : 0-1 Nano (min. 39); 0-2 Nano (min. 59); 0-3 Josemi (min. 66).

Nano (min. 39); 0-2 Nano (min. 59); 0-3 Josemi (min. 66).

Árbitro: Raúl Jiménez Delgado (Granada). Amonestó por los locales a Rubén Jurado, Isaac Cuesta, Antonio Pino, Alfonso Carraña, Tena, Rafa Alcaide, Abraham y al delegado Francisco José Requena. Por los visitantes a Juanvi. Expulsó por los locales a Rafa Martínez (roja directa, min. 37).

Raúl Jiménez Delgado (Granada). Amonestó por los locales a Rubén Jurado, Isaac Cuesta, Antonio Pino, Alfonso Carraña, Tena, Rafa Alcaide, Abraham y al delegado Francisco José Requena. Por los visitantes a Juanvi. Expulsó por los locales a Rafa Martínez (roja directa, min. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de la final por el ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio, ante unos 2.200 espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol recibió un duro revés en el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Tercera RFEF. Ante más de dos mil espectadores y en un ambiente festivo durante toda la jornada, los montillanos se vieron superados por cero tantos a tres ante un Club Deportivo Egabrense que supo aprovechar sus opciones de cara a portería y gestionó con paciencia la ventaja alcanzada. La expulsión de Rafa Martínez a los 37 minutos de partido y la consiguiente inferioridad numérica, aspecto clave en la derrota auriverde.El encuentro comenzó con novedades en el once auriverde. Rafa Martínez en portería y Fran González en el eje de la zaga serían de la partida, sufriendo variaciones el esquema montillano con respecto a la contienda anterior. Los primeros compases serían de dominio local, viéndose a un Montilla intenso en la presión, volcando el juego sobre la meta rival.Carraña, con un lanzamiento por encima del larguero al minuto de juego, tuvo la primera oportunidad. Poco después, un saque de banda colgado al corazón del área lo peinó Fran González, sacando el cuero bajo palos la defensa visitante. Para cerrar el carrusel de ocasiones, Antonio Pino se introdujo en el área, siendo derribado por un defensa egabrense a escasos metros de portería. El colegiado no vio punible el derribo, dejando sin sanción la acción. Esta primera jugada desató los primeros nervios en el feudo auriverde.Con el paso de los minutos, la posesión del esférico se igualó, observándose mayor igualdad. El Egabrense iba mejorando en sus prestaciones, comenzando a merodear el área montillana. Con esta perspectiva, se traspasó el ecuador del primer acto sin más ocasiones reseñables.Alcanzado el minuto 37, una nueva decisión arbitral cambió el guion del encuentro. En un balón dividido, una pugna entre Rafa Roldán y Alfonso Carraña acabó con el roce del esférico por parte del defensa local y posterior toque con la mano del guardameta auriverde fuera del área.Pese a las protestas por la posible falta previa del atacante visitante al defensa auriverde, el colegiado señaló la falta favorable al Egabrense y expulsó por roja directa a Rafa Martínez. En el lanzamiento a balón parado y con Molero ya bajo palos, Nano colocó un disparo certero pegado al poste, introduciendo el esférico en la red. Era el cero a uno. Un duro castigo para un Montilla que entró, a partir de ese instante, en una espiral negativa de la que no fue capaz de salir.Tras el paso por vestuarios, los montillanos intentaron dar un paso al frente, teniendo en un disparo de Alfonso Carraña al palo su opción más clara; no obstante, la jugada quedó invalidada por fuera de juego. Pese a las buenas intenciones auriverdes, no fue suficiente.El Egabrense comenzó a hilvanar jugadas en la zona de medios, manejando el cuero y buscando conexiones con el ataque aprovechando los espacios entre la defensa local. En una de estas acciones, llegó el cero a dos. Una jugada por el costado concluyó con un pase al área que Nano, con un lanzamiento raso, ejecutó para ampliar la ventaja.La afición vinícola no cesó en sus ánimos, buscando dar ese último aliento a los suyos en busca de la heroica; sin embargo, sería un querer y no poder. El Egabrense volvió a golpear con un tercer tanto a los 66 minutos de juego. Un balón al segundo palo no fue atajado por el guardameta vinícola, dejando un balón suelto que, tras varios intentos, acabó en la red con un disparo de Juanmi.Los tres tantos de ventaja fueron una losa demasiado pesada para los montillanos, que vieron cómo su rival sostuvo los tiempos de la contienda hasta el final, obteniendo una ventaja que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para los de Isaac de la Cuesta. La próxima cita será este domingo, a las 18.30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño. La vuelta de la gran final determinará qué equipo acompaña a Real Betis C y Racing Portuense en el salto de categoría.