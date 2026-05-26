El Ayuntamiento convoca un concurso para elegir el cartel de la Feria de El Santo

Requisitos técnicos

El Ayuntamiento de Montilla ha convocado el tradicional concurso para seleccionar el cartel anunciador de la Feria de El Santo 2026, que se celebrará del 8 al 14 de julio próximos, con un premio de 250 euros para la obra ganadora y un plazo de presentación de obras que permanecerá abierto hasta el próximo lunes 8 de junio.Las bases aprobadas por el teniente de alcalde del Área de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, establecen que podrán participar en esta convocatoria todas las personas mayores de edad que lo deseen, tanto de forma individual como colectiva. La elección del cartel permitirá definir una de las imágenes principales de una de las citas festivas más reconocibles del calendario local, vinculada cada verano a la celebración en honor de san Francisco Solano, patrón de Montilla.El concurso mantiene una fórmula abierta desde el punto de vista creativo, aunque con una serie de condiciones técnicas y formales que deberán respetar todos los participantes. Los trabajos tendrán que presentarse en soporte papel, en sobre cerrado, tubo, carpeta o formato similar, y no podrán incluir firma ni ningún otro signo que permita identificar a la persona autora antes de la resolución del jurado.Junto al cartel, deberá adjuntarse otro sobre cerrado con los datos personales del autor o autora —nombre, apellidos, dirección, correo electrónico y número de teléfono—, así como el correspondiente soporte informático del trabajo en una memoria USB.Por otro lado, las obras deberán entregarse en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", en horario de oficina, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. El plazo permanecerá abierto hasta el lunes 8 de junio y, por cada entrega, se expedirá un recibí en el que constarán el número de registro, la fecha de recepción y el sello del Ayuntamiento de Montilla.De igual modo, las bases recogen que todas las inscripciones recibidas serán registradas posteriormente a través del Registro de Entrada por el personal del Área de Festejos. Se trata, por tanto, de un procedimiento que combina la presentación física de la propuesta artística con la documentación necesaria para garantizar la correcta identificación de las personas participantes una vez se produzca el fallo del jurado.Los trabajos tendrán que ser a todo color, en sentido vertical y en formato A2. La elección de la técnica y la composición quedará en manos de cada participante, por lo que se permitirá el uso de fotografías o fotomontajes. En todo caso, las obras deberán incorporar obligatoriamente el texto: “Feria de El Santo 2026. Del 8 al 14 de julio. Montilla”.El cartel seleccionado recibirá un premio valorado en 250 euros, sujeto a las retenciones legales vigentes. De este modo, en el caso de una persona física en ejercicio de una actividad profesional, la persona premiada deberá emitir factura con un tipo impositivo de IVA del 21 por ciento, de manera que la suma de la base imponible y la cuota de IVA resulte el premio establecido, con una retención de IRPF del 15 por ciento como norma general. Si se trata de una persona física no profesional, el premio no estará sujeto a IVA, aunque sí tendrá una retención de IRPF del 15 por ciento como rendimiento del trabajo.Una vez emitido el fallo del jurado, la persona o personas premiadas dispondrán de un plazo de quince días para presentar a través de la Sede Electrónica el documento nacional de identidad y el certificado de cuenta bancaria. En caso de que el premio recaiga en un colectivo, la cantidad total se dividirá proporcionalmente entre el número de integrantes. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria tras la presentación de la documentación requerida.Además, el cartel premiado quedará en propiedad del Ayuntamiento de Montilla, con todos los derechos de libre reproducción y difusión, y deberá ir firmado por su autor o autora una vez resuelto el concurso. La persona ganadora recibirá también un certificado acreditativo firmado digitalmente por el alcalde de Montilla.El jurado estará compuesto por el alcalde o la persona en quien delegue, que ejercerá la presidencia; un miembro de cada grupo político municipal; un técnico municipal del Área de Festejos; una persona relacionada con el ámbito de la fotografía; y una persona vinculada al mundo cultural y patrimonial de la localidad. El fallo atenderá a criterios de creatividad, técnica y presentación.En ese mismo apartado, las bases señalan que se valorará que el cartel posea o represente elementos propios e identificativos de Montilla, como los arcos de la portada de la feria —que recuerdan los desaparecidos Arcos de la Puerta de Aguilar— o la figura del patrón de la ciudad, san Francisco Solano. El fallo será dado a conocer a través de los medios de comunicación, la página web del Ayuntamiento y de forma personal a la persona o personas ganadoras.Por otro lado, todos los trabajos presentados serán expuestos durante la celebración de la Fiesta del Vino y la Tapa y Feria de la Artesanía. Una vez finalizada la exposición, los carteles no premiados podrán retirarse durante el plazo de un mes en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio". Transcurrido ese periodo, se entenderá que los concursantes renuncian a los derechos que pudieran corresponderles si el Ayuntamiento decidiese su utilización o destrucción.De igual modo, las bases advierten de que queda totalmente prohibido publicar los trabajos presentados por cualquier medio antes de que se produzca el fallo del jurado. El incumplimiento de esta condición supondrá la exclusión de la obra y, por tanto, la imposibilidad de optar al premio. El jurado podrá declarar desierto el concurso si considera que los trabajos presentados no reúnen la calidad estimada.