Aceites Bellido conquista el Ecotrama Gran Oro con su Juan Colín Picual Ecológico

La firma montillanaha conseguido uncon suen la vigésimo quinta edición de este certamen internacional dedicado al aceite de oliva virgen extra ecológico, celebrado la pasada semana en el Centro Agropecuario de Córdoba, gracias a un aceite de cosecha temprana procedente de las parcelas de Salguero y El Vínculo de Montilla.El reconocimiento sitúa de nuevo a Aceites Bellido, santo y seña de la producción oleícola de Montilla, entre las firmas destacadas de un concurso que ha cumplido veinticinco años consolidado como una referencia internacional para el aceite de oliva virgen extra ecológico. La edición de este año ha estado marcada, además, por una notable evolución en el número de muestras recibidas, con un total de 110 aceites presentados por 80 almazaras.Además, el certamen, organizado por Ecovalia y la Diputación de Córdoba, con la colaboración de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), ha reunido a doce catadores de reconocido prestigio, encargados de valorar muestras procedentes de países de la cuenca mediterránea y, en el ámbito nacional, mayoritariamente de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid.En ese sentido, José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo y de Ecotrama, destacó la evolución de la calidad de las muestras presentadas, que, en cata, han mostrado un nivel especialmente alto. Según subrayó, los aceites ecológicos evaluados se sitúan estadísticamente por encima de la media mundial en calidad, con frutados complejos y un equilibrio en boca extraordinario.Por su parte, Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, agradeció a las almazaras participantes, a la Diputación de Córdoba y a la Asociación Española de Municipios del Olivo su contribución para hacer de Ecotrama uno de los concursos más destacados y reconocidos a nivel internacional en torno al aceite de oliva virgen extra ecológico.“La calidad de las muestras y el esfuerzo de los agricultores ecológicos nos ha permitido celebrar el 25.º aniversario por todo lo alto, unido al rigor y excelente criterio de los catadores a la hora de evaluar aceites ecológicos de gran presencia sensorial y evolución”, señaló Barrera, quien añadió que “la producción ecológica es un sistema agroalimentario que aporta una calidad superior que debe ser reconocida por nuestros consumidores, pues hay detrás mucho esfuerzo de nuestros agricultores para producir los mejores aceites ecológicos del mundo”.El aceite premiado,, es un aceite de oliva virgen extra de la variedad picual, procedente de cultivo ecológico en las parcelas de Salguero y El Vínculo, en Montilla. La firma lo presenta como un aceite ligado a la frescura del fruto verde de recolección muy temprana, con una expresión aromática marcada y una identidad directamente vinculada al paisaje olivarero montillano.Este virgen extra ya había sido reconocido anteriormente como ganador de plata en el vigésimo primer Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico. Su perfil sensorial destaca por un intenso aroma a aceituna verde fresca, con recuerdos de hierba recién cortada y notas frutales que evocan el plátano verde y cítricos como la hoja de limonero.De igual modo, el aceite incorpora matices de tomatera, menta y matalahúva, que culminan en nariz con toques intensos de menta, pino y pimienta verde. En boca, según la nota de cata facilitada por la firma, entra con notable dulzor y presenta un amargor y un picor medios, muy equilibrados. Su retrogusto remite a la almendra verde, dentro de un conjunto complejo, armónico y persistente.Este nuevo galardón se suma a la trayectoria de Aceites Bellido, cuyos mejores aceites de oliva virgen extra se obtienen de diferentes variedades, algunas de ellas de cosecha temprana. “Son aceites que se valorizan por su intensidad olfativa y gustativa, por ser ricos en polifenoles, que confieren ese valor antioxidante tan beneficioso para la salud”, destacó Gonzalo Bellido, quien recordó que “cada gota de nuestro aceite virgen extra conserva el aroma y la frescura del primer día de cosecha”.En esa misma línea, Gonzalo Bellido puso en valor el trabajo previo de selección que realiza Aceites Juan Colín en sus olivares, así como un proceso esmerado de recolección que “permite disfrutar de esta maravilla de la naturaleza”. La apuesta por la calidad, según la propia firma, se asienta en el control de todo el proceso, desde el campo hasta la extracción.“El objetivo fundamental de nuestra empresa es la obtención de aceite de oliva virgen extra de alta calidad y su puesta en el mercado”, afirmó Gonzalo Bellido, quien hizo hincapié en que “este control de la calidad se inicia en nuestros olivares, ya que nuestro aceite procede de aceitunas de cosecha propia, y continúa con una adecuada recolección y extracción en el molino”.Fruto de esa apuesta, Aceites Bellido atesora más de sesenta premios nacionales e internacionales en los últimos años. A ello se suma la comercialización del aceite de oliva virgen extra Juan Colín en países como Francia, Alemania, Holanda, Austria y Japón, además de diferentes puntos de Andalucía y del conjunto del territorio nacional.Por otro lado, la firma montillana ha desarrollado un modelo de turismo experiencial en torno al Molino Juan Colín, una almazara del siglo XVI enclavada en la Sierra de Montilla. En este espacio, los visitantes conocen el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, pasean entre olivares ecológicos, participan en catas sensoriales, descubren un museo dedicado al olivo y recorren un Jardín de Olivos Centenarios.Este enfoque, que sitúa a la familia montillana en el centro de la acogida, también ha sido reconocido con diferentes galardones. En 2025, el Molino Juan Colín recibió elen el Concurso Patios de Bodega y elpor su labor de difusión cultural.