Aprende a convertir tus PDF en imágenes para publicarlos en las redes o añadirlos a presentaciones

Más allá de los selfies y los memes, las redes sociales están ganando cada vez más peso en el ámbito empresarial para promocionarse, compartir información con clientes habituales, y hasta para entablar colaboraciones B2B. La línea se desdibuja entre el trabajo más ‘corporativo’ –sea lo que sea lo que eso significa a día de hoy– y las dinámicas en las redes, pero, por desgracia, las principales plataformas sociales siguen sin ponérnoslo fácil para publicar documentos PDF en ellas.
Para esto necesitas un convertidor de PDF a JPG online que te permita exportar tus documentos PDF a un formato de imagen que sí sea compatible con Facebook, Instagram o LinkedIn, por ejemplo. Ahora bien, ¿realmente quieres cargar documentos empresariales sensibles en plataformas de terceros que nadie conoce, solo para convertirlos en imágenes? Lo ideal es optar por soluciones profesionales confiables como Wondershare PDFelement, que incluyen todo lo que necesitas y mucho más.
Con un conversor PDF como el que tienes incluido en Wondershare PDFelement vas a poder trabajar con tus documentos PDF de manera mucho más flexible, sin necesidad de acudir a plataformas de terceros para hacerlo. A la hora de publicar contenidos en las redes sociales, la herramienta que te resultará más útil es el conversor de PDF a imagen, pero también tienes muchas otras: generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
Si tienes un gráfico o una ilustración en un documento PDF y quieres compartirla en tus redes, con Wondershare PDFelement puedes sencillamente convertir el PDF a imagen en formatos como JPG o PNG, y cargarla luego a la plataforma donde la necesites. Y a la inversa, también puedes convertir un JPG a PDF para incorporarlo a un dossier ya existente o para extender el documento a partir de ahí. generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
Además, también tienes la posibilidad de extraer las imágenes de un documento PDF y guardarlas en formato JPG de manera separada. Así no tendrás que estar recortando tu PDF de manera manual para seleccionar solo la imagen, y vas a poder disfrutar de una calidad de exportación mucho mayor.
Más allá de la publicación de fotos en las redes sociales, la posibilidad de convertir PDF a Word es otra de las más demandadas por los usuarios de PDFelement. Es útil en las empresas y en los centros académicos por igual, porque permite convertir un documento PDF relativamente estático en un documento Word totalmente editable para trabajar con él como prefieras.
Ahora bien, con PDFelement puede que esto ni siquiera te haga falta. Enseguida veremos que PDFelement te permite editar un PDF de manera directa sin necesidad de convertirlo a otro formato, así que te evitarás los problemas de desajuste típicos de las conversiones a Word.
También ideal para el entorno empresarial, la conversión entre PDF y Excel es perfecta para exportar a hojas de cálculo las tablas con datos que te puedes encontrar en todo tipo de informes en formato PDF. Estas tablas son más difíciles de editar en un PDF porque no dispones de las fórmulas que sí te ofrece Excel, así que, en estos casos, la exportación suele ser la mejor opción. generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
PDFelement te permite también importar documentos Excel al formato PDF, así que vas poder trabajar con tus bases de datos en Excel y convertirlas fácilmente a PDF en tablas atractivas para incorporarlas a tus informes en apenas un par de clics.
En cuanto a las presentaciones, PDFelement te permite exportar tus documentos PDF a PowerPoint para crear presentaciones atractivas a partir de tus documentos. Además, puedes combinar esta forma de exportación con otros formatos como JPG para crear las mejores presentaciones a partir de tus documentos, todo de manera muy fluida.
Y, por supuesto, si tienes una presentación en formato PowerPoint también puedes exportarla a PDF para crear un informe con ella o incorporarla a un informe ya existente. Para esto puedes usar la opción de unir PDF y la de reorganizar páginas que tienes en Wondershare PDFelement.
Ahora bien, si estás convirtiendo tus PDF a Word, PowerPoint o Excel simplemente para editarlos y luego convertirlos de vuelta a PDF, deberías saber que no te hace falta hacer todo esto, porque con PDFelement puedes editar tus PDF de manera directa. Esto se aplica tanto al texto como a las imágenes, e incluye además la posibilidad de escanear documentos en papel y digitalizarlos para su edición.
Al ser uno de los editores PDF más completos que puedes encontrar en 2026, PDFelement te permite no solo retocar tus PDF, sino reimaginarlos por completo con una flexibilidad comparable a las aplicaciones de Office como el Word o el PowerPoint. Algunas de sus herramientas más potentes son:
PDFelement cuenta además con un almacenamiento en la nube que se ha ido ampliando con los años, y que probablemente se expanda todavía más en lo sucesivo. Lo puedes encontrar en todos los planes de PDFelement para respaldar tus documentos PDF, compartirlos con tus clientes o tus equipos de trabajo, o sencillamente para acceder a ellos de manera más flexible desde cualquiera de tus dispositivos.
Todas estas funciones de PDFelement se ven complementadas además por una IA de vanguardia que te permite traducir, resumir o corregir tus documentos PDF según te haga falta, y que además puede trabajar con ellos en múltiples idiomas. Esto es todo lo que la IA de PDFelement te permite hacer directamente desde el editor PDF:
Si necesitas subir tus PDF a tus redes sociales, compartirlos en tu empresa o enviárselos a clientes, PDFelement es la herramienta perfecta no solo para convertirlos de PDF a JPG, sino también para editar, corregir o traducir el texto, modificar las imágenes, reorganizar las páginas, comprimirlos sin pérdida de calidad, y muchísimo más.
Quienes trabajan de forma continua con documentos PDF necesitan una herramienta que pueda responder para todo dentro de este formato, y PDFelement es la opción ideal. Además, recuerda que incorpora una IA de última generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
Para esto necesitas un convertidor de PDF a JPG online que te permita exportar tus documentos PDF a un formato de imagen que sí sea compatible con Facebook, Instagram o LinkedIn, por ejemplo. Ahora bien, ¿realmente quieres cargar documentos empresariales sensibles en plataformas de terceros que nadie conoce, solo para convertirlos en imágenes? Lo ideal es optar por soluciones profesionales confiables como Wondershare PDFelement, que incluyen todo lo que necesitas y mucho más.
Un sinfín de posibilidades para convertir tus PDF
Con un conversor PDF como el que tienes incluido en Wondershare PDFelement vas a poder trabajar con tus documentos PDF de manera mucho más flexible, sin necesidad de acudir a plataformas de terceros para hacerlo. A la hora de publicar contenidos en las redes sociales, la herramienta que te resultará más útil es el conversor de PDF a imagen, pero también tienes muchas otras: generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
Convierte tus PDF a imagen, y viceversa
Si tienes un gráfico o una ilustración en un documento PDF y quieres compartirla en tus redes, con Wondershare PDFelement puedes sencillamente convertir el PDF a imagen en formatos como JPG o PNG, y cargarla luego a la plataforma donde la necesites. Y a la inversa, también puedes convertir un JPG a PDF para incorporarlo a un dossier ya existente o para extender el documento a partir de ahí. generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
Además, también tienes la posibilidad de extraer las imágenes de un documento PDF y guardarlas en formato JPG de manera separada. Así no tendrás que estar recortando tu PDF de manera manual para seleccionar solo la imagen, y vas a poder disfrutar de una calidad de exportación mucho mayor.
Conversión entre PDF y Word
Más allá de la publicación de fotos en las redes sociales, la posibilidad de convertir PDF a Word es otra de las más demandadas por los usuarios de PDFelement. Es útil en las empresas y en los centros académicos por igual, porque permite convertir un documento PDF relativamente estático en un documento Word totalmente editable para trabajar con él como prefieras.
Ahora bien, con PDFelement puede que esto ni siquiera te haga falta. Enseguida veremos que PDFelement te permite editar un PDF de manera directa sin necesidad de convertirlo a otro formato, así que te evitarás los problemas de desajuste típicos de las conversiones a Word.
Conversión entre PDF y Excel
También ideal para el entorno empresarial, la conversión entre PDF y Excel es perfecta para exportar a hojas de cálculo las tablas con datos que te puedes encontrar en todo tipo de informes en formato PDF. Estas tablas son más difíciles de editar en un PDF porque no dispones de las fórmulas que sí te ofrece Excel, así que, en estos casos, la exportación suele ser la mejor opción. generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!
PDFelement te permite también importar documentos Excel al formato PDF, así que vas poder trabajar con tus bases de datos en Excel y convertirlas fácilmente a PDF en tablas atractivas para incorporarlas a tus informes en apenas un par de clics.
Conversión entre PDF y PowerPoint
En cuanto a las presentaciones, PDFelement te permite exportar tus documentos PDF a PowerPoint para crear presentaciones atractivas a partir de tus documentos. Además, puedes combinar esta forma de exportación con otros formatos como JPG para crear las mejores presentaciones a partir de tus documentos, todo de manera muy fluida.
Y, por supuesto, si tienes una presentación en formato PowerPoint también puedes exportarla a PDF para crear un informe con ella o incorporarla a un informe ya existente. Para esto puedes usar la opción de unir PDF y la de reorganizar páginas que tienes en Wondershare PDFelement.
Los PDF convertidos ahora son más editables que nunca
Ahora bien, si estás convirtiendo tus PDF a Word, PowerPoint o Excel simplemente para editarlos y luego convertirlos de vuelta a PDF, deberías saber que no te hace falta hacer todo esto, porque con PDFelement puedes editar tus PDF de manera directa. Esto se aplica tanto al texto como a las imágenes, e incluye además la posibilidad de escanear documentos en papel y digitalizarlos para su edición.
Todas las posibilidades de edición y conversión de PDFelement
Al ser uno de los editores PDF más completos que puedes encontrar en 2026, PDFelement te permite no solo retocar tus PDF, sino reimaginarlos por completo con una flexibilidad comparable a las aplicaciones de Office como el Word o el PowerPoint. Algunas de sus herramientas más potentes son:
- Convierte tu PDF a prácticamente cualquier formato. Como decíamos al comienzo, PDFelement te permite exportar tus archivos PDF a formatos como JPG, PNG, DOCX, PPTX y muchos más. Incluso puedes exportar documentos PDF a Excel para editarlos como hojas de cálculo, y, por supuesto, también puedes convertir esos documentos de vuelta a PDF.
- Edita el texto de tu PDF como prefieras. Ahora bien, recuerda que para muchas ediciones no te hace falta esa conversión. Con PDFelement, puedes sencillamente editar tu PDF online o a través de su editor de escritorio para ajustar el texto como prefieras. Incluso los PDF que provengan de escaneos en papel pueden editarse.
- Reemplaza y ajusta las imágenes de tus PDF. Las imágenes también se pueden modificar o reemplazar con PDFelement. Todo lo que necesitas es pulsar sobre ellas para reemplazarlas por otras, quitarlas sin más, o cambiar su tamaño o su posición. La interfaz de PDFelement es además muy intuitiva y te permite hacer todo esto en muy pocos clics.
- Comprime tus PDF para enviarlos más fácilmente. PDFelement también dispone de uno de los compresores de PDF sin pérdida de calidad más potentes del mercado. Por más que el almacenamiento en la nube te facilite las cosas, los envíos de PDF por correo electrónico siguen siendo muy restrictivos, así que la compresión te ayuda mucho.
- Protege tus PDF con el cifrado y la firma digital. Eso sí, a la hora de compartir un PDF online, es indispensable protegerlo adecuadamente. Por eso necesitas contar con las mejores herramientas de cifrado y firma digital, y eso también lo tienes en PDFelement. De ese modo tendrás mayor control sobre quién accede a cada documento, y quién lo firma.
Ve todavía más allá con el almacenamiento en la nube y la IA
PDFelement cuenta además con un almacenamiento en la nube que se ha ido ampliando con los años, y que probablemente se expanda todavía más en lo sucesivo. Lo puedes encontrar en todos los planes de PDFelement para respaldar tus documentos PDF, compartirlos con tus clientes o tus equipos de trabajo, o sencillamente para acceder a ellos de manera más flexible desde cualquiera de tus dispositivos.
La IA te ofrece muchas más posibilidades para perfeccionar tus PDF
Todas estas funciones de PDFelement se ven complementadas además por una IA de vanguardia que te permite traducir, resumir o corregir tus documentos PDF según te haga falta, y que además puede trabajar con ellos en múltiples idiomas. Esto es todo lo que la IA de PDFelement te permite hacer directamente desde el editor PDF:
- Traduce tus PDF a docenas de idiomas. Ya no necesitas estar copiando el texto en Google Translate y luego pegándolo de vuelta en un documento PDF para traducirlo. Ahora, PDFelement puede gestionar esta traducción por ti directamente desde el propio PDF y con apenas un clic. ¡Es compatible con más de 75 idiomas!
- Pídele a la IA que mejore tus textos o los redacte desde cero. También puedes usar la IA de PDFelement para mejorar los textos o incluso redactarlos a partir de un 'prompt' de texto. Si la redacción no es lo tuyo y necesitas un PDF bien argumentado, PDFelement puede hacerlo por ti.
- Resume documentos PDF para extraer sus ideas principales. Además de redactar a partir de tus 'prompts' de texto, PDFelement también puede resumir documentos ya existentes para extraer sus conclusiones o sus puntos clave sin que te tome más que unos segundos.
- Revisa y corrige la gramática de tus PDF antes de enviarlos. Y si prefieres redactar tus documentos por ti mismo, PDFelement también puede encargarse de revisar su gramática para que tengas la tranquilidad de que estarán perfectos cuando los compartas.
Convertir PDF a imagen es mucho más fácil con PDFelement
Si necesitas subir tus PDF a tus redes sociales, compartirlos en tu empresa o enviárselos a clientes, PDFelement es la herramienta perfecta no solo para convertirlos de PDF a JPG, sino también para editar, corregir o traducir el texto, modificar las imágenes, reorganizar las páginas, comprimirlos sin pérdida de calidad, y muchísimo más.
Quienes trabajan de forma continua con documentos PDF necesitan una herramienta que pueda responder para todo dentro de este formato, y PDFelement es la opción ideal. Además, recuerda que incorpora una IA de última generación, y el almacenamiento en la nube en sus principales planes. ¡No lo pienses dos veces y consigue tu plan de PDFelement ahora!