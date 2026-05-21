Carlos Jesús Gallardo y Francisco Solano Aguilar se incorporan al Consejo Presbiteral



FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El XII Consejo Presbiteral de la diócesis de Córdoba ha incorporado esta mañana a los sacerdotes montillanos Carlos Jesús Gallardo Panadero y Francisco Solano Aguilar Tejada entre los integrantes del órgano consultivo que asiste al obispo en el gobierno pastoral de la Iglesia cordobesa, en una composición en la que también figura otro sacerdote vinculado a Montilla, Florencio Muñoz García, actual párroco de San Francisco Solano y profesor del Seminario y del Instituto de Estudios Teológicos “San Pelagio”.La sesión constitutiva del nuevo Consejo Presbiteral se ha celebrado en la Casa de Espiritualidad “San Antonio”, donde el obispo, Jesús Fernández, junto a los sacerdotes miembros han iniciado la jornada con el rezo de la Hora Intermedia, seguido del saludo del prelado y de la constitución formal del órgano. Posteriormente, los asistentes han procedido a elegir la Comisión Permanente del Consejo y a designar el grupo estable de párrocos asesores.El Consejo Presbiteral, según recogen sus estatutos, actúa como “senado del Obispo, en representación del presbiterio, cuya misión es ayudar al Obispo en el gobierno de la Diócesis”. Se trata de un órgano de carácter consultivo integrado por sacerdotes que representan al conjunto del presbiterio diocesano y en el que tienen cabida los distintos ministerios.En ese contexto, el sacerdote montillano Carlos Jesús Gallardo Panadero forma parte del nuevo Consejo como miembro nato, en su condición de rector del Seminario Conciliar “San Pelagio”. El decreto de constitución del XII Consejo Presbiteral recoge expresamente su incorporación dentro de este grupo de miembros natos.Carlos Jesús Gallardo Panadero se convirtió el 26 de mayo de 2023 en, apenas once meses después de haber sido designado. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el día de Nochebuena de 1985, fue ordenado sacerdote el 13 de marzo de 2010, con solo 25 años.Su trayectoria pastoral ha estado estrechamente ligada a Montilla. Fue vicario parroquial de Santiago Apóstol, vicerrector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila y vicedirector del Centro Diocesano San Juan de Ávila. Más tarde, a finales de junio de 2014, fue propuesto como director espiritual adjunto del Seminario Conciliar Mayor “San Pelagio”, responsabilidad que compaginó con el Apostolado en la diócesis de Córdoba.Además de sus responsabilidades académicas y formativas, el sacerdote montillano desarrolla su labor dentro del Cabildo Catedralicio de canónigos, institución encargada de las funciones litúrgicas más solemnes en la Catedral y del cuidado pastoral de los fieles que acuden a ella, “con una atención especial al turismo”.Por otro lado, Francisco Solano Aguilar Tejada ha sido incorporado al XII Consejo Presbiteral como uno de los cinco miembros de libre elección del obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, según detalla el decreto de constitución del nuevo órgano diocesano.Francisco Solano Aguilar Tejada ocupa desde junio de 2024 el cargo de, destino que le fue comunicado por el entonces obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, minutos antes del inicio de suNacido en Montilla en 1998, este sacerdote montillano está vinculado desde su infancia a la vida parroquial y cofrade de la localidad. Feligrés de la Parroquia de Santiago Apóstol, ha formado parte como costalero de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco, así como de la Franciscana Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Caridad en sus Tristezas.Tras cursar sus primeros estudios en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Francisco Solano y continuar su formación en el Colegio Salesiano y posteriormente en el Instituto Emilio Canalejo Olmeda, decidió trasladarse a Sevilla para estudiar Ingeniería Industrial. Sin embargo, acabó ingresando en el Seminario “San Pelagio”, inspirado por el testimonio de los sacerdotes a quienes había acompañado como monaguillo en la Basílica de San Juan de Ávila.De igual modo, el nuevo Consejo Presbiteral cuenta con la presencia de Florencio Muñoz García, representante del arciprestazgo de Montilla-La Rambla. Actual párroco de San Francisco Solano de Montilla, compagina su labor pastoral con la docencia en el Seminario y en el Instituto de Estudios Teológicos “San Pelagio”. Su nombre figura entre los sacerdotes designados por representación de los arciprestazgos dentro de la nueva composición del órgano consultivo diocesano.