Carrier Montilla amplía el plazo de solicitud para su curso de frigorista

Carrier Montilla ha ampliado hasta el próximo domingo, 24 de mayo, el plazo de solicitud para participar en el curso de Frigorista (F0226), una acción formativa de 91 horas que se desarrollará del 27 de mayo al 12 de junio en las instalaciones de la compañía y que está dirigida a personas interesadas en prepararse como futuros frigoristas o soldadores con oxigás para poder ser valoradas en próximos procesos de contratación dentro de la empresa.Esta iniciativa de carácter privado tiene como principal objetivo preparar a un grupo de personas para que, una vez finalizado el curso y superadas las pruebas correspondientes, puedan ser consideradas en futuros procesos de selección de Carrier Montilla. La propuesta no supone, por tanto, una contratación automática, sino una vía de capacitación técnica vinculada de forma directa a las necesidades del mercado laboral y al propio proceso productivo de la compañía.En ese sentido, el curso se plantea como una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector industrial o reforzar su perfil profesional dentro de un ámbito especializado. La formación se orienta a futuros frigoristas o soldadores con oxigás, dos perfiles especialmente ligados a la actividad productiva de una planta industrial en la que la precisión, la destreza técnica y la familiaridad con los procesos de montaje resultan fundamentales.Y es que Carrier Montilla dará prioridad a candidatos que cumplan alguno de los requisitos indicados en la convocatoria. Entre ellos figuran la experiencia previa en soldadura con oxigás, como oxi-propano u oxi-acetileno; la posesión de ciclos de grado medio o superior en ramas como calderería, mecanizado de chapa o soldadura; la realización de cursos relacionados con soldadura; o la experiencia previa en cadena de montaje.Las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo electrónico, indicando en el asunto “CURSO FRIGORISTA F0226”. La ampliación del plazo permite presentar solicitudes hasta el 24 de mayo, apenas unos días antes del inicio de la formación, previsto para el 27 de mayo en las instalaciones de la empresa.De igual modo, la duración de 91 horas refleja el carácter intensivo de una acción formativa pensada para acercar a los participantes a competencias técnicas concretas. Más que una formación genérica, el curso responde a un modelo vinculado a la realidad cotidiana de la industria: aprender para trabajar en un entorno productivo concreto, con exigencias, ritmos y procesos definidos.Con esta iniciativa, Carrier Montilla reafirma su compromiso con el empleo y la capacitación técnica de calidad en la comarca. La compañía apuesta por una formación orientada a mejorar la empleabilidad de los participantes y, al mismo tiempo, a reforzar la disponibilidad de perfiles cualificados en un sector en el que la especialización resulta cada vez más necesaria.Actualmente, Carrier Montilla fabrica equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración en su planta del polígono industrial Llanos de Jarata, unas instalaciones que forman parte del paisaje económico e industrial de la localidad. La presencia de la empresa en Montilla, sin embargo, se remonta a sus primeros años, a partir de 1986, cuando ocupó las instalaciones que hoy conforman el complejo sociocultural de Envidarte, antes de trasladarse a su actual ubicación.Además, la trayectoria de esta planta ha estado marcada por distintos hitos industriales que explican su peso dentro del tejido productivo local. En el verano de 2005, alcanzó los 40.000 metros cuadrados de superficie productiva tras una inversión de más de 7,5 millones de euros, una actuación que permitió duplicar su tamaño y representar un 30 por ciento de toda la superficie industrial de la entonces Ciatesa.Dos años después, la compañía anunció su fusión con la multinacional francesa CIAT y, en 2014, el grupo fue adquirido por la norteamericana United Technologies Corporation, UTC, integrándose dentro del conglomerado Carrier. Esa evolución empresarial ayuda a entender la dimensión actual de la planta montillana, así como su vinculación con un sector industrial global que requiere perfiles técnicos cada vez más preparados.En paralelo, la ampliación del plazo de solicitud para el curso de Frigorista (F0226) refuerza la conexión entre la empresa y el entorno laboral más cercano. Para los candidatos, representa una puerta de entrada a una formación especializada. Para la compañía, supone una herramienta para identificar y preparar perfiles que puedan responder, en el futuro, a las necesidades de una planta con una larga trayectoria industrial en Montilla.