Montilla dedicará su Feria del Libro al poeta Manuel de César Márquez

Manuel de César, en la memoria



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

La Feria del Libro de Montilla dedicará su próxima edición al escritor montillano Manuel de César Márquez, en un homenaje que centrará buena parte de la programación cultural prevista del 22 al 24 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento y el entorno del Salón Municipal San Juan de Dios. La cita volverá a reunir a lectores, autores, editoriales y público de todas las edades en torno a una programación que combinará literatura, música, actividades infantiles y flamenco.El Ayuntamiento de Montilla ha querido rendir tributo en esta edición a la figura de Manuel de César Márquez, fallecido a finales del pasado año y considerado una de las voces vinculadas a la creación poética y cultural tanto de Montilla como de Córdoba durante las últimas décadas.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó el peso que la cultura mantiene dentro de la actividad municipal y defendió la consolidación de esta cita dentro del calendario cultural de la ciudad. El primer edil afirmó que “para Montilla es fundamental la política destinada a cultura, ya que la cultura está muy presente en el día a día de nuestro municipio”, y añadió que la Feria del Libro “se ha consolidado como uno de los hitos fundamentales de la actividad cultural de la ciudad”.En ese sentido, el alcalde también puso el acento en la capacidad de la Feria del Libro para integrar distintas disciplinas artísticas y a diferentes entidades locales. “Esta feria tiene la capacidad de aglutinar tanto a la Peña Flamenca El Lucero, que cierra las actividades, como a nuestro Conservatorio de Música, con una participación activa y una serie de presentaciones de un nivel altísimo”, afirmó.La programación arrancará mañana viernes con la inauguración oficial prevista para las 10.30 de la mañana y una actividad de animación lectora dirigida al público escolar bajo el título. La concejala de Cultura, Soledad Raya, explicó que “será una programación continuada, acogiendo a todos los públicos, tanto infantil, juvenil y adulto, y dando visibilidad tanto a autores locales como provinciales y nacionales”.De igual modo, la responsable municipal de Cultura insistió en la necesidad de respaldar este tipo de encuentros vinculados a la creación literaria. Soledad Raya señaló que “tenemos un compromiso con nuestra ciudad, con nuestra literatura y con nuestra cultura, y debemos apoyar este encuentro que, sin duda, seguirá creciendo cada año”.Las actividades se desarrollarán en horario de mañana y tarde durante mañama viernes y el sábado 23 de mayo, mientras que el domingo 24 de mayo la programación quedará concentrada en horario matinal. Entre las propuestas previstas —que podrán consultarse con detalle en la— figuran presentaciones y firmas de libros, conciertos protagonizados por alumnado del Conservatorio de Música, cuentacuentos y diferentes actividades de animación cultural. El cierre llegará con una actuación flamenca en la que participarán Manuel Párraga, Javi Navarro, Patricia Baena y Manuel Montilla.Por otro lado, la Feria del Libro contará con casetas de diferentes expositores y editoriales, entre ellas Utopía Libros, Sótano Ediciones, Distrito Cómics y Librería Nobel, además del propio Ayuntamiento de Montilla, que ofrecerá al público algunos de los títulos más relevantes de sus fondos bibliográficos.El homenajeado de esta edición, Manuel de César Márquez, nació en Montilla en 1942 y desarrolló una intensa trayectoria ligada tanto a la enseñanza como a la literatura. Tras cursar estudios de Magisterio en Córdoba, trabajó desde 1964 como profesor en programas culturales y educativos de Radio Popular antes de dedicarse a la enseñanza en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) López Diéguez de la capital cordobesa, centro del que llegó a ser director hasta su jubilación.Manuel de César Márquez mantuvo durante décadas una estrecha relación con distintos movimientos literarios y culturales. Participó en la creación de revistas comoy se integró posteriormente en el grupo Zubia, desde donde impulsó iniciativas como el Premio de Poesía "Ricardo Molina", el Aula de Poesía "Ciudad de Córdoba" o la Cátedra "Juan Rejano" de la Diputación de Córdoba. También dirigió las colecciones de poesíaSu actividad literaria abarcó tanto el teatro como la poesía. Entre sus obras dramáticas figuran, mientras que su producción poética quedó reflejada en publicaciones comoAdemás, Manuel de César Márquez colaboró en numerosas revistas y antologías literarias y participó en lecturas poéticas celebradas en universidades, centros culturales y espacios educativos. Fue socio fundador del Ateneo de Córdoba y miembro de su junta directiva entre 1990 y 1992. También intervino en la creación del Aula "Juan Bernier" de Poesía y del premio del mismo nombre.Su faceta pedagógica también obtuvo reconocimiento público. Recibió el Premio "Monte de Piedad" por la obray ejerció la presidencia de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Formación del Profesorado de Córdoba entre 1980 y 1984. Asimismo, impartió cursos sobre métodos de Expresión y Comprensión en distintas Escuelas de Verano y centros educativos de la provincia.Junto a ello, desarrolló trabajos relacionados con el estudio de la naturaleza vegetal y fue coautor de libros como, obra reconocida con el III Premio "Joaquín Guichot". Pregonero de la Semana Santa de Montilla en 1981, recibió la Fiambrera de Plata concedida por el Ateneo de Córdoba en 1987.