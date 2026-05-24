Doble podio montillano en un Cross Batalla de Munda marcado por el calor



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El triunfo de los atletas montillanos Jesús Alguacil Barba y María del Mar Marqués Córdoba ha puesto el broche de oro esta mañana unamarcada por el cambio de calendario, las altas temperaturas y una elevada participación en torno a una de las citas deportivas más singulares del municipio.La prueba, que tradicionalmente se disputa en febrero pero que este año, ha convertido el calor en un desafío añadido para corredores, senderistas y participantes de marcha nórdica, en una jornada que ha vuelto a situar a Montilla como punto de encuentro del deporte al aire libre, la convivencia y la promoción del patrimonio local.El pistoletazo de salida lo ha dado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, desde la puerta de las instalaciones de la, punto neurálgico de una convocatoria que ha extendido su programación durante todo el fin de semana y que ha combinado deporte, historia, turismo y actividades culturales.En la modalidad de Carrera, el deportista montillano Jesús Alguacil Barba, actualmente enrolado en las filas del Club Trotasierra, se ha impuesto con autoridad tras completar el recorrido en un tiempo de 1:07:11. Junto a él, María del Mar Marqués Córdoba, integrante del Club Trops-Cueva de Nerja y presidenta del Club Atletismo Montilla, ha logrado la victoria femenina con un registro de 1:22:08, una actuación que, además, le ha permitido establecer un nuevo récord de la prueba.De ese modo, el XIII Cross Batalla de Munda ha dejado una fotografía especialmente significativa para el atletismo local, con dos nombres estrechamente vinculados a Montilla ocupando lo más alto del podio en una competición que continúa creciendo dentro del calendario andaluz.Y es que ambos corredores comparten, además del triunfo conseguido esta mañana, la dirección técnica de Carlos Salcedo Sánchez, responsable de su preparación deportiva. Con estos resultados, María del Mar Marqués y Jesús Alguacil no solo han dejado el nombre de Montilla en lo más alto, sino que también han reforzado el papel clave del entrenamiento y preparación que lidera Carlos Salcedo, consolidándose como una referencia técnica en el panorama regional.Desde el Ayuntamiento de Montilla se ha trasladado igualmente una felicitación a todas las personas participantes, al voluntariado, a la organización y a los distintos servicios implicados en el desarrollo de una prueba que “vuelve a poner en valor nuestro entorno natural y el espíritu de superación de quienes la hacen posible”.La celebración definitiva de la carrera este fin de semana ha permitido recuperar una cita que tuvo que suspender su convocatoria inicial del pasado mes de febrero ante la evolución de las condiciones meteorológicas en buena parte de Andalucía y la necesidad de garantizar la seguridad de participantes, clubes y equipos organizativos.El responsable de la prueba, Miguel Ángel Feria, ya había destacado antes del aplazamiento que “el Cross Batalla de Munda es mucho más que una carrera: es una experiencia”, puesto que las personas participantes “disfrutan de un fin de semana completo en Montilla, desde el viernes al domingo, con actividades culturales, visitas guiadas, catas y conciertos”.En ese sentido, la programación paralela ha vuelto a reforzar la dimensión cultural del evento mediante propuestas vinculadas al XIII Encuentro Nacional sobre Historia y Deporte, talleres de marcha nórdica, actividades de recreación histórica y visitas culturales por distintos espacios patrimoniales de la ciudad, entre ellos el Castillo de El Gran Capitán, la Casa del Inca y el Museo Garnelo.Por otro lado, desde el ámbito municipal, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, ya había subrayado el impacto global de esta convocatoria para Montilla, asegurando que “Montilla se convierte durante estos días en un punto neurálgico del deporte a nivel nacional” y poniendo el acento en una oferta que enlaza deporte, turismo y convivencia.Asimismo, el responsable municipal destacó previamente que la prueba “contribuye de forma directa a la promoción turística de Montilla”, hasta el punto de que prácticamente la totalidad de las plazas hoteleras quedaban cubiertas durante el fin de semana de la competición.Con las pruebas disputadas esta mañana, Montilla recupera así plenamente una de las citas más reconocibles de su calendario deportivo, una actividad capaz de enlazar esfuerzo físico, patrimonio, historia y convivencia y que, en esta decimotercera edición, ha dejado además un destacado doble podio con sello montillano.