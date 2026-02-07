El temporal obliga a suspender el Cross Batalla de Munda previsto para este domingo en Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Cross Batalla de Munda, previsto para celebrarse este domingo 8 de febrero en Montilla, ha quedado aplazado sin fecha concreta debido a las previsiones meteorológicas adversas que afectan a buena parte de Andalucía durante este fin de semana, según ha informado esta mañana el Ayuntamiento de Montilla, que comunicará próximamente la nueva fecha de celebración de la carrera.La prueba deportiva, una de las más consolidadas del calendario andaluz, alcanzaba este año un récord absoluto de participación, con más de un millar de personas inscritas entre las distintas modalidades. En concreto, 925 personas formalizaron su inscripción en la modalidad de Carrera, cerca de 500 en Senderismo y más de un centenar en Marcha Nórdica, unas cifras que confirman la dimensión adquirida por este evento tanto en el ámbito deportivo como social.En ese sentido, el responsable de la prueba, Miguel Ángel Feria, había destacado que estos datos suponen “150 participantes más que el año pasado, un dato que confirma el crecimiento constante de esta prueba y su proyección a nivel local, provincial, andaluza e incluso nacional”. Una evolución sostenida que ha convertido al Cross Batalla de Munda en una cita de referencia para corredores y aficionados al deporte al aire libre.Y es que, tal y como señaló el propio Feria, “el Cross Batalla de Munda es mucho más que una carrera: es una experiencia”, ya que quienes participan “disfrutan de un fin de semana completo en Montilla, desde el viernes al domingo, con actividades culturales, visitas guiadas, catas y conciertos”. Una programación paralela que refuerza el carácter abierto y participativo del evento y que contribuye a dinamizar la ciudad durante varios días.La organización había cerrado el plazo de inscripciones hace una semana ante la elevada demanda registrada y había recordado que el Cross Batalla de Munda ofrece distintas modalidades adaptadas a diferentes niveles de preparación física. Junto a la carrera, se incluían recorridos de senderismo de 10 y 19 kilómetros, ampliando así el perfil de público que se suma a esta cita deportiva, cuya salida y meta estaban previstas en las instalaciones de la, en la Avenida de Italia.Sin embargo, la evolución de las condiciones meteorológicas durante los últimos días ha obligado finalmente a tomar la decisión de aplazar la prueba. Según los datos registrados por, herramienta web impulsada por el bombero montillano Juan Antonio Arias Arroyo, durante la jornada de ayer se contabilizaron 7,6 litros por metro cuadrado, mientras que en el día de hoy se han registrado 5,1 litros por metro cuadrado. En lo que va de mes, la cifra acumulada en Montilla alcanza ya los 59,7 litros por metro cuadrado, elevándose hasta los 198,2 litros por metro cuadrado en lo que va de año.A estas precipitaciones se ha sumado el viento, con una velocidad media de 16 kilómetros por hora y rachas máximas que han alcanzado los 30 kilómetros por hora, factores que han incrementado la preocupación por la seguridad de las personas participantes.Además, con la entrada este sábado de una nueva borrasca de nombre Marta, el mapa de avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) vuelve a teñirse de naranja y amarillo en buena parte de Andalucía. Para la jornada de hoy sábado, se han activado avisos naranja por viento en amplias zonas, incluida toda la provincia de Córdoba, así como avisos naranja por lluvias en distintos puntos de la comunidad autónoma.Ante esta situación, el Ayuntamiento de Montilla ha confirmado esta mañana el aplazamiento de la prueba deportiva prevista para mañana y ha señalado que informará próximamente de la nueva fecha de celebración, al tiempo que ha agradecido “la comprensión de participantes, clubes y ciudadanía”.Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recomendado extremar la precaución y seguir pautas de autoprotección, como evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores, así como mantenerse informado a través de fuentes oficiales ante la persistencia de episodios de viento y lluvia.Desde el ámbito municipal, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, había puesto en valor el impacto global que el Cross Batalla de Munda tiene para la ciudad y afirmó que “Montilla se convierte durante estos días en un punto neurálgico del deporte a nivel nacional”. El edil destacó igualmente que la prueba “no se limita al domingo, sino que genera actividad desde el viernes, con una amplia oferta que vincula deporte, turismo y convivencia”.Asimismo, Sánchez subrayó que el Cross Batalla de Munda “contribuye de forma directa a la promoción turística de Montilla”, hasta el punto de que “prácticamente todas las plazas hoteleras se encuentran cubiertas durante el fin de semana de la prueba”, además de resaltar su carácter familiar, ya que “es ya una cita familiar, en la que participan personas de todas las edades, especialmente en las modalidades de Senderismo”.Desde el Ayuntamiento de Montilla se reafirmó finalmente el compromiso de seguir apoyando esta prueba deportiva, que reúne a empresas, asociaciones y administración pública con el objetivo de consolidar a Montilla como sede de eventos deportivos de referencia, una meta que se mantiene intacta pese al aplazamiento motivado por las condiciones meteorológicas.A la espera de que se concrete la nueva fecha, desde el Ayuntamiento de Montilla se reiteró que cualquier novedad relacionada con la celebración del Cross Batalla de Munda será comunicada a través de los canales oficiales, una vez que la evolución de la situación meteorológica permita garantizar el normal desarrollo de la prueba y la seguridad de todas las personas participantes, clubes y equipos implicados en la organización.