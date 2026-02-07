'Salud no responde': el documental ciudadano sobre el deterioro de la sanidad pública

El Teatro Garnelo acogerá este próximo lunes, 9 de febrero, a las 18.30 de la tarde, la presentación del documental, una producción audiovisual en cuyo rodaje ha jugado un papel protagonista la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla, dentro de un proyecto impulsado por la Marea Blanca andaluza para dar visibilidad a la situación de la sanidad pública en la comunidad autónoma.La presentación del trabajo correrá a cargo del periodista montillano Manuel Bellido Mora, que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la defensa y divulgación del séptimo arte en Andalucía, contribuyendo con su constancia a acercar el cine al público andaluz desde una mirada creativa, rigurosa y cercana, proyectada especialmente a través de su labor como director del programa, la revista de actualidad cinematográfica de Andalucía Televisión y Canal Sur Más.reúne los testimonios de pacientes, profesionales sanitarios y activistas que relatan, desde su experiencia personal, el “deterioro” de los servicios sanitarios públicos en Andalucía. El documental, dirigido por Pablo Coca, ha sido rodado gracias a un proceso de microfinanciación colectiva y promovido por la Marea Blanca, con la participación de colectivos ciudadanos de las ocho provincias andaluzas.En ese sentido, el propio director explicó el enfoque del proyecto al señalar que “hemos puesto el termómetro de la situación en la calle”. Coca, que lleva desde 1995 rodando documentales especialmente vinculados a cuestiones sociales, cuenta en su trayectoria con trabajos como, sobre los sucesos de, centrado en la figura de Carlos Cano;, sobre la banda que trasladó a la música la época de la Transición española; o, dedicado a sacerdotes implicados en la lucha obrera andaluza.La iniciativa surgió tras el contacto de la Coordinadora de las Mareas Blancas, que le propuso llevar a cabo un proyecto audiovisual para dar a conocer “la situación de deterioro progresivo e intencionado en que se encuentra la sanidad pública andaluza desde hace años” y la lucha ciudadana en defensa de este servicio esencial, tal y como se recoge en el propio planteamiento del documental. “Era un proyecto que yo llevaba tiempo rumiando y casualidades de la vidas contactaron conmigo para hacerlo”, contó el director.El trabajo ha sido posible gracias a las aportaciones ciudadanas realizadas a través del portal de microfinanciación colectiva, donde se han recaudado 43.363 euros para su realización. El título del documental hace referencia al servicio de atención telefónica de la Junta, denominado, al que alude de forma crítica el propio enfoque del proyecto.Para el desarrollo del rodaje, Pablo Coca ha contado con la colaboración de las Mareas Blancas de diez comarcas andaluzas, pertenecientes a las ocho provincias, que han facilitado el contacto con sanitarios, vecinos y activistas dispuestos a ofrecer su visión sobre cómo ha cambiado la sanidad pública en Andalucía en los últimos años.En este proceso, el director destacó que “algo que me ha sorprendido mucho es cómo la defensa de la sanidad pública está vertebrando a la sociedad andaluza. Me ha recordado a mis primeros documentales sobre jornaleros que reivindicaban que la tierra era para el que la trabajaba. Ahora el lema que vertebra la lucha es que la salud es lo primero y hay que defenderla”.De igual modo, Coca confesó su sorpresa ante el elevado grado de implicación ciudadana en pueblos y ciudades, lo que le obligó a realizar “un casting serio” entre los numerosos testimonios recogidos para reflejar la situación existente en centros de salud y hospitales, tanto en ámbitos urbanos como rurales. El documental se detiene así en las voces de usuarios de la sanidad pública, profesionales sanitarios y activistas sociales.El director indicó también que no solicitó la participación de los responsables de la Consejería de Salud porque “no quería un debate”, sino dar voz a quienes pueden ofrecer sus experiencias directas sobre la situación de la sanidad pública andaluza y su temor a que, si no se actúa para defenderla, “dentro de poco en vez de llevar la tarjeta sanitaria va a haber que llevar la tarjeta de crédito”.La presentación del documental en Montilla se enmarca en un proceso que ya tuvo un hito relevante el pasado mes de septiembre, cuando el Teatro Garnelo fue escenario de la grabación de parte de este trabajo audiovisual. El rodaje en la localidad contó con la participación de representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública de Montilla y de la Coordinadora provincial, que aportaron testimonios y reivindicaciones en defensa de una sanidad pública digna y de calidad.En aquella jornada, José Antonio Bellido, portavoz de la coordinadora, explicó junto a Pablo Coca el objetivo del proyecto y su valor como herramienta de concienciación social, afirmando que “hoy es un día muy importante ya que el documental es fruto del esfuerzo colectivo y de las aportaciones económicas de los propios ciudadanos”.Durante esa fase del rodaje se recogieron en Montilla testimonios personales “realmente duros”, entre ellos, el de una persona que tuvo que solicitar un préstamo de 7.000 euros para poder operarse en la sanidad privada tras no recibir respuesta del sistema público, y cuya intervención acabó teniendo complicaciones graves.“Cuando decimos que nos va la vida en ello, no es una frase hecha”, afirmó entonces Bellido, aludiendo a la urgencia de revertir los procesos de privatización de la sanidad. Por su parte, el director detalló que el documental adopta un enfoque coral, sin narrador externo, en el que son los propios protagonistas quienes relatan la situación desde su experiencia directa.La proyección y presentación deen Montilla llega, además, en un contexto de, después de que se denunciara el "rechazo" de la Diputación de Córdoba a la cesión del salón de actos del Palacio de la Merced para la proyección del documental en la capital, una decisión que motivó anuncios de recurso por parte de PSOE e Izquierda Unida, así como críticas de representantes de las Mareas Blancas.