Montilla recupera el Cross Batalla de Munda tras su aplazamiento por el temporal de febrero



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El XIII Cross Batalla de Munda reunirá este fin de semana en Montilla a participantes, clubes y aficionados al deporte al aire libre con una programación que combinará carrera, senderismo, marcha nórdica, visitas culturales y actividades vinculadas a la historia, después de que la pruebapor las previsiones meteorológicas adversas y fijara su celebración definitiva para este fin de semana.La cita, organizada por Montilla Running, abrirá su programación esta noche con la recepción de participantes del XIII Cross Batalla de Munda, prevista desde las 21.00 de la noche en la sede de la Peña Cicloturista Montillana, situada en la calle Fuente Álamo.Será el primer acto de un fin de semana en el que la prueba deportiva volverá a situar a Montilla como punto de encuentro para corredores, senderistas y practicantes de marcha nórdica, pero también para quienes entienden esta convocatoria como una experiencia ligada al patrimonio, la convivencia y la promoción de la ciudad.El programa de este año refuerza de nuevo la dimensión cultural del Cross Batalla de Munda con la celebración del XIII Encuentro Nacional sobre Historia y Deporte, una propuesta que acompaña a la prueba principal y que toma como referencia el contexto histórico de la Batalla de Munda. Bajo ese marco, la organización ha diseñado una agenda que se desarrollará durante todo el fin de semana y que tendrá uno de sus momentos centrales mañana sábado, con actividades abiertas en distintos espacios de la ciudad.En ese sentido, la jornada del sábado 23 de mayo comenzará a las 10.00 de la mañana en Envidarte, con un taller de marcha nórdica impartido por Pedro Bonilla Rodríguez, presidente del Club Deportivo Marcha Nórdica Bokerones Málaga y monitor de Marcha Nórdica por la Federación Andaluza de Montañismo (FAM). La actividad permitirá acercar esta disciplina a los participantes, en una modalidad que ha ganado presencia dentro del propio Cross Batalla de Munda y que amplía el perfil de personas que se suman cada año a la convocatoria.Por otro lado, a las 10.30 de la mañana se celebrará también en Envidarte un taller de elaboración y tiro con honda íbera, impartido por J. Relaño. Según recoge la programación, los participantes fabricarán su propia honda y probarán puntería “como buenas tropas auxiliares de César en la Batalla de Munda”, en una actividad que enlaza el componente lúdico y divulgativo con la recreación histórica que acompaña al evento.De igual modo, la agenda del sábado reservará la tarde para una visita cultural por Montilla. La actividad comenzará a las 17.00 de la tarde en el Castillo de Montilla como punto de encuentro y recorrerá algunos de los espacios patrimoniales más representativos de la ciudad, entre ellos el propio Castillo de El Gran Capitán, la Casa del Inca y el Museo Garnelo. Con ello, el fin de semana deportivo incorpora una vertiente turística que busca mostrar a los visitantes parte del legado histórico y artístico de Montilla.Y es que el Cross Batalla de Munda no se plantea únicamente como una competición deportiva. El propio responsable de la prueba, Miguel Ángel Feria, ya había destacado antes del aplazamiento de febrero que “el Cross Batalla de Munda es mucho más que una carrera: es una experiencia”, ya que quienes participan “disfrutan de un fin de semana completo en Montilla, desde el viernes al domingo, con actividades culturales, visitas guiadas, catas y conciertos”. Esa idea vuelve a estar presente en la nueva programación, que mantiene el carácter abierto y participativo de una cita consolidada dentro del calendario andaluz.La prueba deportiva propiamente dicha se celebrará el domingo 24 de mayo, con salida desde la. La organización ha previsto distintos horarios en función de las modalidades. Los senderistas y participantes de marcha nórdica que opten por el recorrido de 19 kilómetros saldrán a las 8.00 de la mañana, mientras que quienes participen en el itinerario de 10 kilómetros lo harán a las 9.00 de la mañana. La salida de los corredores está fijada para las 10.00 de la mañana.Asimismo, la nueva fecha permitirá recuperar una prueba que el pasado febrero tuvo que ser aplazada debido a las previsiones meteorológicas adversas que afectaban a buena parte de Andalucía. En aquel momento, el Ayuntamiento de Montilla informó del aplazamiento de la carrera, que estaba prevista inicialmente para el domingo 8 de febrero, ante la evolución de las condiciones meteorológicas y la necesidad de garantizar la seguridad de las personas participantes, clubes y equipos implicados en la organización.Pese a aquel cambio de planes, la dimensión de la cita quedó ya reflejada en las cifras de participación previstas para la edición de este año. La prueba había alcanzado un récord absoluto, con más de un millar de personas inscritas entre las distintas modalidades. En concreto, 925 personas formalizaron su inscripción en la modalidad de Carrera, cerca de 500 en Senderismo y más de un centenar en Marcha Nórdica, unos datos que confirman el crecimiento de una convocatoria que ha ido ganando peso en el ámbito deportivo y social.En ese sentido, Miguel Ángel Feria subrayó que esos datos suponían “150 participantes más que el año pasado, un dato que confirma el crecimiento constante de esta prueba y su proyección a nivel local, provincial, andaluza e incluso nacional”. La evolución sostenida del Cross Batalla de Munda ha permitido que la carrera se consolide como una referencia para corredores y aficionados al deporte al aire libre, al tiempo que refuerza su capacidad para atraer visitantes a Montilla durante todo un fin de semana.Desde el ámbito municipal, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, también había puesto en valor el impacto global de esta cita para la ciudad. El edil afirmó que “Montilla se convierte durante estos días en un punto neurálgico del deporte a nivel nacional” y destacó que la prueba “no se limita al domingo, sino que genera actividad desde el viernes, con una amplia oferta que vincula deporte, turismo y convivencia”.Además, Sánchez subrayó que el Cross Batalla de Munda “contribuye de forma directa a la promoción turística de Montilla”, hasta el punto de que “prácticamente todas las plazas hoteleras se encuentran cubiertas durante el fin de semana de la prueba”. El responsable municipal resaltó igualmente el carácter familiar de la convocatoria, ya que “es ya una cita familiar, en la que participan personas de todas las edades, especialmente en las modalidades de Senderismo”.Con la celebración definitiva este fin de semana, Montilla recupera así una de las pruebas más singulares de su calendario deportivo, tanto por su volumen de participación como por la forma en que enlaza deporte, historia, patrimonio y convivencia. Y la Cooperativa La Unión volverá a ser el punto de referencia para las salidas del domingo, mientras que la programación paralela permitirá que la actividad se extienda desde esta noche hasta la jornada principal de la prueba.