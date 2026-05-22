Montilla adelanta al 4 de junio la procesión del Corpus Christi

La Agrupación de Cofradías de Montilla y las parroquias de la localidad han decidido adelantar al jueves 4 de junio la solemne procesión del Corpus Christi, recuperando así la fecha en la que esta celebración tenía lugar hasta 1989. El motivo de esta decisión se encuentra en la visita del papa León XIV a Madrid y al desplazamiento de numerosos fieles montillanos a la capital de España con motivo de ese viaje apostólico.De este modo, la comunidad católica de Montilla volverá a disfrutar de una de las celebraciones religiosas más arraigadas del calendario litúrgico montillano, marcada cada año por la participación de las hermandades de Pasión y Gloria, asociaciones religiosas y numerosos vecinos que acompañan al Santísimo Sacramento en su recorrido por las calles del centro histórico.La programación vinculada a la solemnidad del Corpus Christi arrancará unos días antes con la entrega del IX Premio al Cofrade Ejemplar, una distinción que la Agrupación de Cofradías concede cada dos años dentro de los actos y cultos organizados en torno a esta festividad.En esta ocasión,, el reconocimiento recaerá en Vicente Sánchez Jiménez, por su trayectoria y compromiso con las entidades cofrades de la localidad, especialmente por su dedicación a El Santico, hermandad de la que es hermano mayor, y a la Parroquia de Santiago Apóstol. El acto tendrá lugar el sábado 30 de mayo, a las 21.00 de la noche, en la Basílica de San Juan de Ávila.Con todo, la jornada principal de la solemnidad del Corpus Christi se desarrollará el jueves 4 de junio. Los actos comenzarán a las 19.30 de la tarde con la celebración de la santa misa y continuarán posteriormente con la salida procesional de Jesús Sacramentado, entronizado bajo el histórico baldaquino neoclásico realizado en plata en 1809 por el orfebre cordobés Manuel Aguilar y Guerrero. Considerada una de las grandes joyas de la platería religiosa cordobesa, la custodia continúa siendo uno de los principales símbolos patrimoniales y devocionales de la ciudad.La procesión partirá a las 20.30 de la tarde desde la Parroquia de Santiago Apóstol y recorrerá las calles Iglesia, Arcipreste Fernández Casado, Plaza de la Rosa, Corredera, Ballén, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, Herradores, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado e Iglesia, antes de regresar nuevamente al templo parroquial.El Santísimo Sacramento volverá a estar acompañado por los cantos litúrgicos interpretados por la Agrupación Musical La Unión, una presencia ya habitual en esta celebración religiosa. La organización espera, además, una importante participación de fieles, como viene sucediendo en los últimos años, en los que se ha intentado recuperar una de las estampas más tradicionales del Corpus Christi montillano: el adorno de calles y balcones y la instalación de pequeños altares al paso de la procesión.Y es que desde la Agrupación de Cofradías se ha realizado un llamamiento expreso a la ciudadanía para que contribuya a engalanar el itinerario procesional, manteniendo así una costumbre profundamente vinculada a la identidad religiosa y popular de Montilla. Según se destaca desde la organización, esta tradición convierte el paso del Santísimo Sacramento en “un acontecimiento compartido” por toda la comunidad.La procesión contará nuevamente con la presencia de las hermandades de Pasión y Gloria y de diversas asociaciones religiosas montillanas, que conformarán el cortejo junto a los representantes parroquiales y a los numerosos fieles que cada año participan en esta celebración eucarística.Por otro lado, la programación concluirá el domingo 7 de junio, coincidiendo con la Solemnidad del Corpus Christi, cuando la Parroquia de Santiago Apóstol acogerá a las 12.00 del mediodía una función solemne. Tras la ceremonia religiosa tendrá lugar una procesión claustral por las naves del templo.La celebración del Corpus Christi mantiene en Montilla un profundo arraigo histórico y religioso. De hecho, existen referencias documentales de una cofradía sacramental anterior a 1554, un dato que refleja la larga tradición de devoción y culto a la eucaristía en la localidad y el peso que esta solemnidad ha conservado a lo largo de los siglos dentro de la vida religiosa montillana.