Vecinos del Llano del Espinar reclaman una "actuación urgente" en el Camino del Término



FOTOGRAFÍA: LIDIA RAIGÓN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: LIDIA RAIGÓN

El mal estado que presenta el camino del Término, que une La Vereda del Cerro Macho con el Llano del Espinar, ha llevado al Consejo de Participación Ciudadana de esta pedanía de Castro del Río, enclavada en el corazón mismo de la Sierra de Montilla, a reclamar una "actuación urgente" tras más de dos meses de deterioro creciente provocado por los daños de los últimos temporales y por una falta de mantenimiento que, según denuncian, compromete la seguridad de quienes circulan a diario por esta vía que conecta también con Monturque, con Cabra y con otros núcleos cercanos.El Camino del Término cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros y un ancho medio de 5,10 metros. Divide longitudinalmente los términos municipales de Montilla y Cabra. De todo el trazado de la vía, que conecta La Vereda del Cerro Macho con el Llano del Espinar, un kilómetro es de titularidad del Ayuntamiento de Castro del Río, mientras que los tres kilómetros restantes pertenecen a los ayuntamientos de Montilla y Cabra.Los afectados sostienen que el problema no se limita a los daños más recientes, sino que la vía "ya arrastraba una evidente falta de mantenimiento" antes del último episodio de lluvias, una situación que se ha agravado hasta dejar cerca de cinco kilómetros de firme deteriorado, con baches, hundimientos, arcenes destrozados y zonas en las que el asfalto "se deshace bajo las ruedas", según ha explicado ala portavoz del Consejo de Participación Ciudadana del Llano del Espinar, Lidia Raigón.El Camino del Término constituye, para los más de 400 residentes en el Llano del Espinar, un acceso esencial para la propia pedanía y, a su vez, para poder desplazarse a otro núcleos cercanos, como La Vereda del Cerro Macho o Monturque. Por ello, los afectados subrayan que no tienen "más remedio" que seguir utilizándolo a diario pese a su mal estado, al no disponer de alternativas viables para sus desplazamientos habituales.Tal y como reconoce a este periódico Lidia Raigón, "los desperfectos no solo dificultan la circulación, sino que generan un riesgo constante para la seguridad vial y provocan daños continuos en los vehículos". A su vez, según los afectados, "desde el último episodio de lluvias y hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna actuación efectiva sobre el camino, ni siquiera un parcheado provisional que permita reducir los riesgos en los tramos más deteriorados".Esta situación habría obligado a los vecinos a actuar por su cuenta en algunos puntos de la vía especialmente peligrosos. "Ha habido vecinos que han tenido que echar escombro en los socavones para poder acceder a sus fincas o a sus viviendas y evitar males mayores", una solución improvisada que evidencia, a juicio de los afectados, la "falta de respuesta" ante una situación que consideran "insostenible".Con todo, Lidia Raigón subraya que el deterioro de la vía afecta a un amplio número de usuarios y no solo a los residentes del Llano del Espinar, ya que "se trata de un recorrido habitual para personas que se desplazan entre distintos puntos de la Sierra de Montilla"."Llevamos ya demasiado tiempo sufriendo esta situación y creemos que es necesario darle visibilidad para que las administraciones actúen de una vez”, sostiene Lidia Raigón, quien se muestra confiada en que las instituciones implicadas "coordinen" una intervención que permita recuperar unas condiciones mínimas de seguridad y mantenimiento en la carretera. "No estamos pidiendo un lujo: estamos pidiendo seguridad, mantenimiento y respeto para quienes vivimos aquí”, subraya la portavoz de los afectados.Ante esta situación, la Diputación de Córdoba, a través de su Servicio Provincial de Ingeniería Civil, ha redactado una memoria valorada para la mejora del pavimento del Camino del Término. Esta actuación está enmarcada dentro del Programa de Actuaciones Municipales de Ingeniería (PAMI) y cuenta con un presupuesto total de 395.000 euros.El proyecto, firmado el pasado 19 de mayo por los ingenieros Luis Javier Colmenero Jiménez y Sebastián Miranda Gordillo, busca reparar una vía clave de vertebración territorial. "El camino sirve de límite municipal y conecta las localidades de Montilla, Cabra y Castro del Río, uniendo las carreteras provinciales CP-38 y CO-4206", recuerda ael vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, que es también delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad."Actualmente cuenta con un tratamiento asfáltico que presenta un avanzado estado de deterioro, provocado principalmente por el paso de vehículos de gran tonelaje durante las campañas agrícolas y por la falta de mantenimiento", ha explicado Andrés Lorite, quien ha desvelado que, tras las inspecciones técnicas de campo, "se han detectado baches generalizados, roderas marcadas y graves problemas de erosión causados por las aguas de escorrentía estacionales", lo que ha llegado a afectar la estabilidad de la plataforma en varios puntos kilométricos.Para solucionar estas deficiencias, los servicios técnicos de la Diputación han diseñado un plan que incluye la reparación del firme y del drenaje de la vía, así como el saneo y relleno de la plataforma en las zonas erosionadas, que serán revestidas con hormigón de cunetas."La memoria valorada que hemos redactado también prevé la instalación de nuevas obras de drenaje transversal y bajantes de escollera para frenar la velocidad del agua, así como el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente para regularizar la geometría de la calzada", ha añadido Lorite.Para reforzar la seguridad vial, el Servicio Provincial de Ingeniería Civil ha recomendado la instalación de reductores de velocidad tipo "lomo de asno" en el diseminado de viviendas —entre los puntos kilométricos 1+500 y 1+900—, así como el repintado de marcas viales y la colocación de nueva señalización vertical.Con todo, Andrés Lorite ha querido incidir en que "al tratarse de una vía que, a partir del kilómetro 3, discurre por la Vereda de Monturque, que es una zona de dominio público pecuario, la ejecución de las obras requerirá la autorización previa de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía"."Asimismo, los ayuntamientos implicados deberán certificar la titularidad municipal y la disponibilidad de los terrenos antes de firmar el convenio de financiación", ha detallado el vicepresidente primero de la Diputación, quien ha reiterado su "total disposición" para colaborar con los tres ayuntamientos que ostentan la titularidad de la vía."Hemos escuchado a los alcaldes de Cabra, Castro del Río y Montilla, que solicitaron la asistencia técnica de la Diputación y, por ello, nos pusimos manos a la obra para elaborar la memoria valorada, que sitúa en torno a 400.000 euros la inversión necesaria para mejorar el pavimento del camino", recalcó Lorite.En ese sentido, el responsable provincial de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad instó a los tres ayuntamientos implicados a "ponerse de acuerdo" para financiar las obras. "La Diputación tiene toda la voluntad de colaborar pero no puede asumir el coste total del proyecto, ya que el camino es de titularidad municipal", concluyó el vicepresidente primero de la institución provincial.