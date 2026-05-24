Juan Arrabal protagoniza la nueva propuesta del proyecto cultural ‘A pie de calle’

El proyecto cultural, impulsado por Manuel Portero Laguna, exhibe hasta el próximo 16 de junio en el escaparate de Nude una obra del reconocido artista montillano Juan Arrabal, con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía desde espacios cotidianos y accesibles.La iniciativa vuelve así a utilizar este establecimiento situado en la calle Puerta de Aguilar como lugar de encuentro entre la creación artística y el público, sin necesidad de que el espectador entre en una sala de exposiciones ni modifique su recorrido habitual por el centro de Montilla.Además, esta nueva propuesta dese integra en la filosofía que da sentido al proyecto: sacar el arte de sus circuitos más habituales y llevarlo hasta lugares próximos, reconocibles y transitados. En este caso, el escaparate de Nude funciona como una pequeña ventana cultural abierta a quienes pasean por la Puerta de Aguilar, uno de los enclaves comerciales y urbanos más conocidos de la ciudad.La obra expuesta pertenece al artista Juan Arrabal, creador con una amplia trayectoria vinculada a las artes plásticas y con presencia en numerosas muestras individuales y colectivas. La pieza ha sido cedida para esta iniciativa por el coleccionista Ángel Márquez Espejo, a quien el proyectoagradece expresamente su colaboración, al hacer posible que esta creación pueda mostrarse en un espacio abierto a la mirada de vecinos y visitantes.En ese sentido, la propuesta mantiene una de las señas de identidad del proyecto impulsado por Manuel Portero Laguna: convertir el escaparate en un lugar de contemplación. De este modo, la obra no se presenta como un elemento decorativo, sino como una invitación a detenerse unos segundos en medio del tránsito diario. La calle se convierte, así, en un espacio expositivo cercano, discreto y accesible.En palabras de José Galisteo Martínez, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, la obra de Arrabal puede entenderse como una creación en la que se cruzan lo onírico, lo simbólico y lo musical. Según describe, “mitad bosque, mitad sueño, Arrabal imagina un músico fabuloso cuya melodía silenciosa atraviesa geometría imposibles y una Arcadia suspendida de delicadeza, misterio y poesía visionaria ... En fin, un músico mitológico suspendido entre la memoria del bosque y la geometría del sueño”.Y es que la pieza seleccionada para esta nueva entrega depermite reconocer algunos de los territorios expresivos que han acompañado la producción artística de Juan Arrabal. La evocación del bosque, la presencia de lo fantástico, la dimensión poética de la imagen y la combinación entre figuración, memoria y ensoñación forman parte de una obra que se ofrece ahora al público desde un contexto distinto al de una galería o una sala institucional.Por otro lado, la presencia de Juan Arrabal en este proyecto permite recuperar la trayectoria de un artista montillano, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, que inició su actividad expositiva en 1975. Desde entonces, ha desarrollado un recorrido sostenido en el tiempo, con participación en certámenes, reconocimientos en varios de ellos y presencia en fondos pictóricos de distintas instituciones públicas, además de numerosas colecciones privadas nacionales y extranjeras.Su trayectoria individual ha pasado por espacios muy diversos de Córdoba, Sevilla, Granada, Palma de Mallorca y distintos municipios de la provincia cordobesa. Entre sus exposiciones individuales figuran las celebradas en la Galería Cultura Viva de Córdoba, la Peña Cultural de Montalbán, la Casa de la Cultura de Pozoblanco, el Tele-Club de Fernán-Núñez, el Círculo Cultural Juan XIII de Córdoba, la Galería Todo Andalucía de Sevilla, el Ateneo de Estudiantes de Pozoblanco, la Galería Latina de Palma de Mallorca, el Café-Bar La Tertulia de Granada o la Galería Meryan de Córdoba.Además, Juan Arrabal ha mostrado su obra en la Diputación de Córdoba, el Círculo de la Amistad de Córdoba, el Salón Municipal San Juan de Dios de Montilla, el Bar Central de Fernán-Núñez, la Sala de Exposiciones Cajasur de Córdoba, la Galería 2000 y la Galería Estudio Juan Bernier, ambas en Córdoba. Su recorrido también incluye propuestas itinerantes por espacios como el Círculo de Labradores de Espejo, la Biblioteca Municipal de Puente Genil, la Casa de la Cultura de Cabra o la Sala Municipal de Exposiciones de Lucena.Por su parte, las exposiciones colectivas en las que ha participado ayudan a dimensionar una trayectoria marcada por la continuidad y por el contacto con distintos ámbitos culturales. Su obra ha estado presente en el Club Cultural San Bartolomé de Pozoblanco, la muestra Al Aire Libre de Marbella, la Casa del Inca en Montilla, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Montilla, la Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, la Agrupación Cultural de Aguilar de la Frontera o la Segunda Quincena de Montilla en Sevilla.Asimismo, Arrabal ha formado parte de muestras celebradas en la Galería Num de Córdoba, el Círculo de Bellas Artes de Pozoblanco, la Galería Manuela de Córdoba, el Salón de Primavera de Cáceres, las tres primeras Muestras de Pintura Montillana, la Galería Xauen de Granada, el Segundo Certamen de Pintura Ciudad de Lucena y el Salón Apollo de Boucau, en Francia.En esa misma línea, su nombre aparece ligado a proyectos colectivos como el Homenaje a Picasso en la Sala Monte de Piedad de Montilla; la Primera Semana Cultural de Tarifa; la iniciativa itinerante Jaima Cultural de la Diputación de Córdoba o la exposición Tres Figuraciones entre el Genil y las Torres en el Palacio de Peñaflor de Écija.De igual modo, ha estado presente en las Muestras de Arte de 1988, 1990 y 1992 en el Salón Municipal San Juan de Dios de Montilla; Doce Artistas de la Campiña en Castro del Río; la Primera Muestra de Arte de la Campiña en el Círculo de Labradores de Montalbán; Arte Contemporáneo en Colecciones de Montilla y la Muestra de Arte Louvre 92 en el Instituto de Formación Profesional de Castro del Río.Con esta nueva presencia en el escaparate de Nude,vuelve a reforzar su carácter de proyecto cultural de proximidad. La obra de Juan Arrabal podrá contemplarse hasta el 16 de junio en la Puerta de Aguilar, en una propuesta que combina arte, espacio urbano y colaboración ciudadana.