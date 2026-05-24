Envidarte reunirá a profesionales del sector tributario y empresarial

El Ayuntamiento de Montilla colaborará el próximo 29 de mayo con la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía en la organización del Seminario de Tributación “Claves fiscales para un entorno cambiante”, una jornada formativa que se celebrará en el Auditorio de Envidarte con el propósito de abordar los principales desafíos fiscales actuales y ofrecer herramientas para afrontar los cambios normativos y económicos que afectan al sector.La actividad reunirá en Montilla a profesionales vinculados al ámbito tributario, empresarial y jurídico en un encuentro especializado que cuenta, además, con la colaboración de la Universidad de Córdoba, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo).La programación arrancará a las 9.30 de la mañana con el acceso de participantes y la entrega de documentación. Media hora después, a las 10.00, tendrá lugar el acto de inauguración y bienvenida, en el que intervendrán la presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía, Alicia Luna Gómez, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas.A continuación, a las 10.15 horas, se desarrollará la ponencia central del seminario, titulada precisamente, que correrá a cargo del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín Fernández, quien ejerce además como presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “la importancia de que Montilla siga acogiendo encuentros especializados vinculados al ámbito económico y empresarial, favoreciendo la generación de conocimiento y el intercambio de experiencias entre profesionales”. Además, manifestó que “este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar el posicionamiento de la ciudad como espacio de encuentro para actividades formativas y congresuales”.La jornada concluirá a las 12.30 del mediodía con el acto de clausura, que volverá a contar con la participación de Alicia Luna Gómez y de Rafael Llamas. Posteriormente, las personas asistentes podrán participar en una visita guiada a, una actividad que finalizará con una copa de vino.En ese sentido, desde la organización se ha habilitado unpara quienes deseen participar en este seminario especializado. Las solicitudes podrán formalizarse hasta el próximo lunes 25 de mayo a través del correo electrónicoo del teléfono 952 220 927. Las plazas disponibles son limitadas.El seminario tendrá como escenario el Auditorio de Envidarte de Montilla y reunirá a representantes del ámbito académico, institucional y profesional en torno a un análisis de las transformaciones fiscales que están marcando el contexto económico actual.