El Grado en Periodismo permitirá acceder a las bolsas docentes de Lengua y Literatura



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrirá a partir de septiembre a los titulados con el grado de Periodismo la posibilidad de participar en las bolsas del Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, una medida anunciada esta semana por la consejera en funciones, María del Carmen Castillo, durante un encuentro institucional con representantes del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) tras la renovación de su Junta de Gobierno.La propuesta, que se enmarca en el trabajo que la Administración educativa mantiene con las organizaciones sindicales, permitirá que los graduados en Periodismo puedan optar al desempeño de puestos en régimen de interinidad dentro de esa especialidad docente. Según trasladó la consejera, la iniciativa forma parte de un planteamiento más amplio que incluye también titulaciones para otras especialidades y que ya ha sido presentado a los sindicatos en el marco de una mesa técnica abierta para abordar diferentes medidas.En ese sentido, María del Carmen Castillo señaló que la decisión responde a la voluntad de atender las peticiones planteadas por distintos colectivos profesionales. “Nuestra vocación es atender las demandas razonables de todos los colectivos y las de los periodistas no pueden ser menos. Y también es la vocación de este Gobierno el diálogo y el acercamiento de posturas, con el objetivo siempre de buscar el bien común”, dijo la consejera.Además, el encuentro institucional sirvió para abordar otras líneas de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Colegio de Periodistas de Andalucía, especialmente en ámbitos vinculados al uso educativo de los medios de comunicación y a la formación del alumnado en competencias comunicativas. Entre las cuestiones tratadas destacó la puesta en marcha de un programa educativo en torno a la radio como recurso didáctico, que ofrecerá formación específica al profesorado y prevé la creación de una Red de radios escolares.Esta iniciativa permitirá que los centros interesados puedan adherirse a un proyecto que plantea, entre otras actividades, la organización de encuentros provinciales de buenas prácticas. La programación culminará con un encuentro regional de radios escolares, concebido como un espacio para compartir experiencias educativas desarrolladas en torno a la radio dentro de los centros docentes andaluces.Por otro lado, Castillo subrayó el valor de la radio como herramienta pedagógica en el aula y como medio para favorecer el desarrollo de competencias entre el alumnado. La consejera señaló que esta iniciativa “responde al interés que han mostrado muchos centros de toda la comunidad autónoma y nos parece que es una herramienta que contribuye al desarrollo de competencias básicas para nuestro alumnado”.De igual modo, la reunión abordó el diseño de un proyecto de alfabetización mediática que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha realizado junto al Colegio de Periodistas de Andalucía, tras los trabajos desarrollados durante los cursos 2024/2025 y 2025/2026. La propuesta pretende reforzar la capacidad del alumnado para comprender, analizar y utilizar de forma crítica los contenidos informativos y comunicativos, dentro del marco educativo andaluz.Así, el itinerario académico específico de alfabetización mediática podrá ofertarse en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en el resto de enseñanzas. La fórmula prevista contempla su desarrollo como proyectos interdisciplinares propios de los institutos o bien como materias de diseño propio o materias autorizadas por la Administración.Y es que el acuerdo de trabajo entre la Consejería y el CPPA sitúa la comunicación, la radio escolar y la alfabetización mediática como elementos vinculados al aprendizaje del alumnado y a la formación del profesorado. La apertura de las bolsas docentes a los titulados en Periodismo, junto con el impulso de estos programas educativos, marca una nueva vía de colaboración institucional entre el ámbito educativo y el profesional periodístico en Andalucía.