El Centro Intergeneracional de la UCO cierra el curso con récord de matriculación



FOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” de la Universidad de Córdoba ha cerrado esta semana en la capital cordobesa el curso académico 2025-2026 con un nuevo récord de matriculación, al alcanzar los 2.157 estudiantes en sus distintas sedes provinciales y reunir a centenares de alumnos séniors en el acto de clausura celebrado en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales.La cifra supone un incremento de algo más del 10 por ciento respecto al pasado curso, cuando el Centro Intergeneracional contabilizó 1.959 estudiantes. Este crecimiento confirma la consolidación de una oferta académica dirigida a personas mayores que desean continuar formándose, participar en actividades culturales y mantener un vínculo activo con la vida universitaria.Además, la clausura reunió a estudiantes procedentes de Córdoba capital y de las sedes de Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Priego de Córdoba, Puente Genil, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo. En el acto también estuvieron presentes representantes de los ayuntamientos provinciales participantes en el Centro, entre ellos, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación del Ayuntamiento de Montilla, Miguel Sánchez.El acto estuvo presidido por el recién nombrado vicerrector de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad de la Universidad de Córdoba, Juan José Giner Casares; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez Moreno; y la directora del Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban”, Ana Belén Martínez López.En ese sentido, la directora del Centro explicó que el curso académico 2025-2026 ha vuelto a superar los registros de años anteriores. De los 2.157 estudiantes matriculados, 1.430 corresponden a la sede de Córdoba capital, mientras que el resto se distribuye entre las distintas sedes provinciales. Montilla ha contado este curso con 174 estudiantes, una cifra que sitúa a la sede montillana entre las más numerosas del programa fuera de la capital.Por su parte, la sede de Baena ha registrado 48 estudiantes; Cabra, 86; Lucena, 84; Peñarroya-Pueblonuevo, 67; Pozoblanco, 144; Priego de Córdoba, 62; y Puente Genil, otros 62. Estos datos dibujan una red formativa extendida por buena parte de la provincia, con presencia en municipios que mantienen desde hace años una vinculación estable con el programa universitario para mayores.Ana Belén Martínez López señaló que “este incremento de estudiantado es, sin duda, el mejor indicador de que seguimos avanzando en la buena dirección y de que nuestra oferta académica responde a las inquietudes y expectativas de quienes desean continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Cada clase, cada conferencia, cada salida cultural y cada encuentro entre compañeros y compañeras han contribuido a fortalecer una comunidad académica viva, participativa y comprometida”.Y es que el crecimiento de la matrícula también se ha visto favorecido por el programa de oyentes, que este año ha superado las 100 inscripciones. La directora agradeció a los profesores que han ofrecido sus asignaturas de grado y de máster que hayan accedido a acoger al estudiantado del Centro, facilitando así una experiencia intergeneracional dentro de las aulas universitarias.Por otro lado, Martínez López recordó algunos de los logros alcanzados durante este curso, entre ellos la concesión de 72 becas para la bonificación del 50 por ciento del precio de la matrícula, frente a las 44 concedidas el año pasado. Esta medida ha permitido ampliar el acceso a la oferta académica del Centro Intergeneracional y reforzar el carácter inclusivo de un programa que combina formación, participación y convivencia.De igual modo, la directora destacó la consolidación de la participación en el programa Erasmus+ de Educación de Adultos. Durante este año se han desarrollado tres movilidades internacionales a Zagreb, Dublín y Údine, en las que han participado un total de 30 estudiantes. A estas experiencias se suma la primera movilidad realizada a Wroclaw en mayo del curso pasado.Martínez López recordó que “si sumamos los diez estudiantes que realizaron la primera movilidad a Wroclaw en mayo del curso pasado, ya son cuarenta los estudiantes que han tenido la oportunidad de disfrutar de esta enriquecedora experiencia europea”.Además, la directora puso de relieve la aplicación del seguro de estudiantes, una medida que ha supuesto una mejora significativa para el desarrollo de las actividades complementarias del Centro Intergeneracional. Esta cobertura ha facilitado la organización de salidas culturales, visitas y excursiones vinculadas a la programación académica de las distintas sedes.En este punto, Ana Belén Martínez López señaló que “gracias a esta cobertura, hemos podido organizar con mayor tranquilidad y seguridad numerosas salidas culturales, visitas y excursiones que enriquecen la formación académica y fomentan la convivencia entre el estudiantado de todas nuestras sedes”.La clausura también sirvió para subrayar el papel de la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Centro Intergeneracional, a la que la directora dedicó unas palabras durante su intervención. Gracias a su iniciativa y esfuerzo, Córdoba acogió del 17 al 20 de septiembre de 2025 las Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores, celebradas bajo el título “Universidades, Asociaciones e Inteligencia Artificial”.Durante el evento, un total de 270 alumnos recibieron su diploma acreditativo por haber completado tres cursos académicos. Asimismo, 45 estudiantes fueron reconocidos por haber realizado diez cursos, mientras que otros cinco recibieron su diploma por haber cumplido 20 años como estudiantes del Centro Intergeneracional.La jornada de clausura incluyó también una representación del Taller de Teatro del Centro Intergeneracional, que formó parte del programa del acto celebrado en el Campus de Rabanales. Además, se entregó un recuerdo al profesor Israel Muñoz Gallarte por sus cuatro años al frente del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, del que depende administrativamente el Centro Intergeneracional.Con este balance, el Centro Intergeneracional “Francisco Santisteban” ha cerrado un curso marcado por el aumento de estudiantes, el fortalecimiento de sus sedes provinciales, la ampliación de becas, la participación en experiencias europeas y el reconocimiento al alumnado que mantiene viva su relación con la Universidad de Córdoba a través del aprendizaje permanente.