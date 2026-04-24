Ademo expresa su respaldo a Las Camachas y al sector hostelero de Montilla

Punto de referencia de la cocina cordobesa

El presidente de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo), Pepe Márquez, ha trasladado públicamente su respaldo al Restaurante Las Camachas y al conjunto del sector hostelero local tras la polémica generada en los últimos días en torno a este establecimiento, de la que se hizo eco ayer, a raíz de los comentarios vertidos en redes sociales tras una reciente visita privada del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.En ese sentido, Pepe Márquez ha querido subrayar el compromiso diario del tejido empresarial local, afirmando que “como empresario hostelero, presidente de la Asociación de Empresarios de Montilla y, además, desde un vínculo personal con la casa, no puedo ni quiero dejar de mostrar mi apoyo a Restaurante Las Camachas y, con ello, a todo el sector hostelero y empresarial que cada día levanta la persiana con esfuerzo, compromiso y valentía”.El presidente de Ademo ha puesto el foco en el papel que desempeña la hostelería en Montilla, destacando que se trata de “un espacio de encuentro, convivencia y respeto”, toda vez que ha subrayado que los negocios “no entienden de ideologías, sino de personas”, en alusión al carácter abierto e integrador que define a este sector.Por otro lado, Márquez ha mostrado su preocupación por el tono de algunas opiniones difundidas en redes sociales, recordando que “cuestionar la atención a un cliente por su condición o pensamiento supone poner en riesgo principios básicos de convivencia y libertad empresarial”.En esa línea, el máximo representante de la patronal montillana ha invitado a la reflexión sobre este tipo de planteamientos, señalando que “hoy puede tratarse de una visita institucional, pero mañana podría ser cualquier otra persona, ya sea del ámbito político, deportivo o social”.De igual modo, Pepe Márquez ha reafirmado su posición en defensa del sector hostelero y del conjunto del tejido productivo local, asegurando que “defender la hostelería es defender el respeto, el trabajo digno y la libertad de empresa. Y en eso, estoy —y estaré siempre— del lado de quienes representan lo mejor de nuestro tejido empresarial”.Este respaldo empresarial se produce apenas un día después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,a través de la red social X, en respuesta a la oleada de insultos y comentarios ofensivos que recibió el negocio que regenta Raúl Márquez García.El propio restaurante se vio obligado este miércoles a emitir un comunicado en el que solicitaba respeto ante el aluvión de críticas recibidas tras haber publicado una fotografía con Juan Manuel Moreno en el establecimiento. En el texto, Las Camachas recuerda su trayectoria y su carácter abierto."Las Camachas, fundado en 1962, ha sido desde sus inicios un espacio abierto, plural y acogedor, donde todas las personas son bienvenidas sin distinción de ideología política, raza, religión o condición", arranca el comunicado, que añade que "a lo largo de nuestra historia, han pasado por nuestras mesas personalidades de muy diversa índole: desde figuras políticas de diferentes sensibilidades, como en su día Julio Anguita, hasta actores y actrices como Belén Rueda, artistas, cantantes, directores de cine y teatro como el montillano Juan Carlos Rubio, escritores de la talla de Camilo José Cela, cocineros y chefs reconocidos, así como representantes de la Iglesia, entre ellos cardenales y obispos".De igual modo, el establecimiento ha defendido la diversidad como uno de sus valores fundamentales, señalando que "es, precisamente, una de las grandes riquezas de Las Camachas, y es motivo de orgullo para nosotros seguir ofreciendo lo mejor de nuestra gastronomía a todos quienes deciden visitarnos".En esa línea, el local que regenta Raúl Márquez —que en 2024 fue distinguido con el— ha pedido "encarecidamente que cesen los comentarios ofensivos y descalificaciones que no representan el espíritu de respeto y convivencia que siempre ha caracterizado a esta casa".El restaurante también ha querido dirigirse a quienes han manifestado su rechazo, indicando que "a quienes, por motivos ideológicos o personales, sientan la necesidad de no volver, queremos decirles con todo el respeto que Las Camachas seguirá siendo su casa, como siempre lo ha sido, y aquí estaremos para recibirles cuando así lo deseen". El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento por "el apoyo, el cariño y la confianza de quienes continúan acompañándonos día a día".El Restaurante Las Camachas cuenta con una larga trayectoria en la localidad. Fundado en el año 1962 por la familia Cobos, apenas seis años después, en 1968, recibió la Medalla al Mérito Turístico, un reconocimiento que contribuyó a situarlo en el panorama nacional. Su ubicación en la carretera nacional N-331, que conectaba Madrid con Málaga, en la zona de, favoreció su consolidación como punto de referencia para viajeros y turistas que se dirigían hacia la Costa del Sol.Además, su propuesta gastronómica y su modelo de servicio le permitieron diferenciarse desde sus inicios. Tal y como recoge Julio Portero en su blog, "cuando la familia Cobos emprendió la aventura empresarial de la restauración, pusieron toda su ilusión y empeño en este establecimiento y, a pesar de adentrarse en un sector nuevo para ellos, lograron diferenciarse de cualquier restaurante de carretera al uso, a base de ofrecer buenos productos y respaldados por un inigualable equipo de profesionales que ofrecían un servicio de calidad".La identidad del establecimiento también está vinculada a la historia local, ya que su nombre remite a Leonor Rodríguez, una tabernera procesada por la Inquisición en 1572 y convertida en personaje literario por Miguel de Cervantes en su novela ejemplar