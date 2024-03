Los Premios Al-Ándalus de Gastronomía distinguen a Raúl Márquez como Mejor Jefe de Sala de Andalucía

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Restaurante Las Camachas de Montilla, uno de los templos de la cocina mediterránea, acaba de sumar un nuevo e importante reconocimiento, esta vez de la mano de su máximo responsable, Raúl Márquez García, que acaba de ser distinguido con el Premio Al-Ándalus de Gastronomía al Mejor Jefe de Sala de Andalucía.El galardón ha sido otorgado por la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (FECOAN) , en el marco del del VIII Congreso Andaluz de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas, que se ha celebrado este fin de semana en Almería, donde se ha destacado la labor de Raúl Márquez al frente del Restaurante Las Camachas de Montilla, uno de los establecimientos más prestigiosos de Andalucía.El jurado de los Premios Al-Ándalus de Gastronomía ha resaltado que Raúl Márquez "no entiende la buena cocina sin un personal de sala que haga disfrutar de ella con un buen servicio", de modo que "gracias a él y a su equipo, el restaurante ha obtenido diferentes reconocimientos" en los últimos años.De este modo, Raúl Márquez ha conseguido mantener el prestigio del Restaurante Las Camachas que, allá por 1968, llegó a recibir la Medalla al Mérito Turístico, un reconocimiento que catapultaba a nivel nacional este establecimiento fundado por la familia Cobos tan solo seis años antes."Cuando la familia Cobos emprendió la aventura empresarial de la restauración, pusieron toda su ilusión y empeño en este establecimiento y, a pesar de adentrarse en un sector nuevo para ellos, lograron diferenciarse de cualquier restaurante de carretera al uso, a base de ofrecer buenos productos y respaldados por un inigualable equipo de profesionales que ofrecían un servicio de calidad", detalla Julio Portero en su blog El club de la cazuela Su estratégica ubicación en la carretera nacional N-331 que unía Madrid con Málaga lo convertía en paso obligado para miles de turistas, españoles y extranjeros, que se afanaban por llegar a la Costa del Sol. "Querían ser diferentes y lo consiguieron", asegura Julio Portero, quien recuerda que "en aquella época, aparte de las típicas tabernas, Montilla carecía de un sitio en el que se ofreciera ese plus de calidad que demandaba una sociedad empresarial cada vez más pujante".La decoración y el nombre del establecimiento están muy entroncados con la historia local. No en vano, su nomenclatura evoca a Leonor Rodríguez, una tabernera que fue procesada por la Inquisición en 1572, acusada de brujería, y que inmortalizó para siempre Miguel de Cervantes en su novela ejemplar