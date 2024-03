El Ayuntamiento cierra el presupuesto de 2023 con un remanente positivo de 1,4 millones

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha dado por cerrado el presupuesto municipal del pasado año con un remanente positivo de Tesorería de más de 1,4 millones de euros. Así se desprende de la liquidación del ejercicio económico 2023 que dio a conocer la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, ante el Pleno de la Corporación.El informe económico sitúa en 30.691.651 euros el montante global de las cuentas municipales durante el pasado año, un 19,86 por ciento superior a los 24.594.106 euros que se habían presupuestado inicialmente y que, como detalló la responsable municipal de Hacienda, "se vieron incrementados a lo largo del ejercicio debido a la incorporación de ingresos que no habían sido consignados".Tras haber aplicado un 97,4 por ciento de los derechos de gastos reconocidos, el Consistorio montillano logró cerrar el ejercicio económico 2023 con un remanente positivo de Tesorería de 1.452.000 euros que, según Antonia Ramírez, "quedan a disposición del Ayuntamiento para su gasto en este presupuesto de 2024".Con todo, la edil montillana reconoció que "el equipo de gobierno prefiere esperar a conocer la aportación definitiva que el municipio recibirá a través de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) antes de abrir el debate con los grupos municipales sobre el destino definitivo de este dinero".Por otro lado, la responsable municipal de Hacienda situó en el 20,3 por ciento la deuda viva municipal a fecha de 31 de diciembre de 2023, "lejos del límite del 110 por ciento de los ingresos corrientes que se utiliza como referencia para autorizar o no nuevas operaciones de endeudamiento". A su vez, el periodo medio de pago se cerró en el último trimestre del pasado ejercicio en 19 días, "por debajo del límite de 30 días de obligado cumplimiento".Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quiso remarcar el buen resultado de la gestión económica municipal durante 2023, "máxime cuando se trató de un año de cierre del ciclo de inversiones de fondos europeos y un momento de muchas tensiones económicas debido a la inflación y otros elementos externos que también afectan las cuentas de los ayuntamientos".En este sentido, Llamas se refirió a 2023 como "un año de transición que encumbra el excelente trabajo que se viene haciendo desde hace años en el Área de Hacienda y que da paso a una nueva anualidad o ciclo político que visibiliza la buena salud de las finanzas del Ayuntamiento, disponibles para afrontar las nuevas inversiones que estamos analizando y estudiando para avanzar en ese modelo de ciudad emprendedora, dinámica y sostenible que queremos".Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por el regidor montillano para "aplaudir el eficiente trabajo del anterior equipo económico y del actual" guarda vinculación con la deuda. "Hace una década, la deuda era uno de los problemas que limitaban al Ayuntamiento y, ahora, ya no lo es gracias a una reducción de más de 60 puntos", a pesar de la ampliación de los servicios públicos que presta el Consistorio.