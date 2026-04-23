Juanma Moreno muestra su apoyo a Las Camachas tras los ataques en redes sociales

Un referente de la gastronomía cordobesa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha expresado hoy su apoyo al Restaurante Las Camachas de Montilla tras la polémica suscitada en redes sociales, a raíz de una reciente visita privada al establecimiento que trascendió el pasado martes y que derivó en una oleada de insultos y comentarios ofensivos hacia el local que regenta Raúl Márquez García.El respaldo del dirigente andaluz se ha producido a través de la red social X, donde ha defendido el papel del tejido empresarial y ha rechazado los ataques vertidos contra el negocio. En ese sentido, ha afirmado que "la fuerza de Andalucía son los emprendedores y trabajadores que hacen crecer esta tierra, como los del restaurante Las Camachas".Asimismo, el candidato del PP a la Junta ha señalado que "en Andalucía no hay lugar para quienes buscan propiciar la crispación y el odio desde afuera, como aquellos que han atacado a este local en redes sociales", al tiempo que ha expresado todo su apoyo al equipo de Las Camachas, restaurante que ha animado a visitar "por su muy buena comida y servicio".El propio restaurante se vio obligado ayer a emitir un comunicado en el que solicitaba respeto ante el aluvión de críticas recibidas tras haber publicado una fotografía con Juan Manuel Moreno en el establecimiento. En el texto, Las Camachas recuerda su trayectoria y su carácter abierto."Las Camachas, fundado en 1962, ha sido desde sus inicios un espacio abierto, plural y acogedor, donde todas las personas son bienvenidas sin distinción de ideología política, raza, religión o condición", arranca el comunicado, que añade que "a lo largo de nuestra historia, han pasado por nuestras mesas personalidades de muy diversa índole: desde figuras políticas de diferentes sensibilidades, como en su día Julio Anguita, hasta actores y actrices como Belén Rueda, artistas, cantantes, directores de cine y teatro como el montillano Juan Carlos Rubio, escritores de la talla de Camilo José Cela, cocineros y chefs reconocidos, así como representantes de la Iglesia, entre ellos cardenales y obispos".De igual modo, el establecimiento ha defendido la diversidad como uno de sus valores fundamentales, señalando que "es, precisamente, una de las grandes riquezas de Las Camachas, y es motivo de orgullo para nosotros seguir ofreciendo lo mejor de nuestra gastronomía a todos quienes deciden visitarnos".En esa línea, el local que regenta Raúl Márquez —que en 2024 fue distinguido con el— ha pedido "encarecidamente que cesen los comentarios ofensivos y descalificaciones que no representan el espíritu de respeto y convivencia que siempre ha caracterizado a esta casa".El restaurante también ha querido dirigirse a quienes han manifestado su rechazo, indicando que "a quienes, por motivos ideológicos o personales, sientan la necesidad de no volver, queremos decirles con todo el respeto que Las Camachas seguirá siendo su casa, como siempre lo ha sido, y aquí estaremos para recibirles cuando así lo deseen". El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento por "el apoyo, el cariño y la confianza de quienes continúan acompañándonos día a día".Por otro lado, en declaraciones a, María Márquez Alguacil, hija del propietario, ha lamentado la polarización y la confrontación que se está registrando en torno a este tipo de situaciones que implican a personas o colectivos con diferentes formas de pensar.El Restaurante Las Camachas cuenta con una larga trayectoria en la localidad. Fundado en el año 1962 por la familia Cobos, apenas seis años después, en 1968, recibió la Medalla al Mérito Turístico, un reconocimiento que contribuyó a situarlo en el panorama nacional. Su ubicación en la carretera nacional N-331, que conectaba Madrid con Málaga, en la zona de, favoreció su consolidación como punto de referencia para viajeros y turistas que se dirigían hacia la Costa del Sol.Además, su propuesta gastronómica y su modelo de servicio le permitieron diferenciarse desde sus inicios. Tal y como recoge Julio Portero en su blog, "cuando la familia Cobos emprendió la aventura empresarial de la restauración, pusieron toda su ilusión y empeño en este establecimiento y, a pesar de adentrarse en un sector nuevo para ellos, lograron diferenciarse de cualquier restaurante de carretera al uso, a base de ofrecer buenos productos y respaldados por un inigualable equipo de profesionales que ofrecían un servicio de calidad".La identidad del establecimiento también está vinculada a la historia local, ya que su nombre remite a Leonor Rodríguez, una tabernera procesada por la Inquisición en 1572 y convertida en personaje literario por Miguel de Cervantes en su novela ejemplar