Joaquín Jiménez aborda en una nueva exposición el origen y la evolución del manga



FOTOGRAFÍA: JOAQUÍN JIMÉNEZ CRUZ JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JOAQUÍN JIMÉNEZ CRUZ

El dibujante montillano Joaquín Jiménez Cruz inauguró este pasado lunes la exposición, que abrió sus puertas en el Centro Cultural La Victoria de Sanlúcar de Barrameda, donde podrá visitarse hasta el próximo 30 de abril dentro de la programación del Día Internacional del Libro 2026, ofreciendo al público un recorrido divulgativo por el origen y la evolución de la animación japonesa y su impacto cultural.Esta nueva muestra de Joaquín Jiménez en este espacio cultural sanluqueño consolida una propuesta dirigida mayoritariamente a público infantil y juvenil, que invita a sumergirse en el universo del anime japonés, un fenómeno que ha logrado cautivar a generaciones de espectadores en todo el mundo y que, según detalla el dibujate montillano, "ha servido también como puerta de entrada al hábito de la lectura y al interés por el dibujo entre los más jóvenes".En ese sentido, el recorrido expositivo plantea una aproximación didáctica a la historia del anime, cuyos orígenes se sitúan en la segunda década del siglo XX. Así, se recuerda que el primer corto de animación,, está fechado en 1907, mientras que la primera película,, se estrenó en enero de 1917. A partir de estos primeros pasos, el visitante puede comprender la evolución de una industria que, con el paso de las décadas, ha alcanzado una notable proyección internacional.Y es que uno de los momentos clave que se destacan en la exposición es la década de los años noventa, cuando el anime experimentó una expansión global impulsada por numerosos éxitos comerciales. Este crecimiento favoreció la consolidación de distintos subgéneros, como el, centrado en robots, o propuestas como ely el, vinculadas a historias de amor adolescente, así como el, protagonizado por personajes con poderes.Por otro lado, la muestra reúne a más de veinte personajes históricos del anime japonés, entre los que figuran referencias ampliamente reconocidas por el público como L, de; Eren, de; Sasuke, de; Izuku Midoriya, de; o Ichigo Kurosaki, de. Todos ellos, tal y como indica Joaquín Jiménez, "han contribuido a popularizar este género y han alcanzado cifras millonarias de difusión en todo el mundo".De igual modo, el itinerario expositivo pone el foco en algunas de las figuras y entidades clave en el desarrollo del anime, como los estudios Toei, responsables de producciones emblemáticas como. Asimismo, se subraya la influencia del creador Osamu Tezuka, considerado por muchos como "el Dios del manga y el anime", cuya aportación resulta esencial para entender la evolución de este lenguaje narrativo.La exposiciónno solo ofrece un repaso histórico, sino que también se presenta como una experiencia accesible y atractiva, en la que los visitantes pueden contemplar de forma conjunta a algunos de los personajes más icónicos del anime, en una propuesta que busca sorprender y acercar este universo creativo a nuevos públicos.A su vez, la trayectoria de su autor, Joaquín Jiménez, refuerza el carácter divulgativo de la iniciativa. Nacido en Montilla el 1 de septiembre de 1970 y vinculado profesionalmente a medios de comunicación como Montilla Televisión, Canal Córdoba o 101 TV Cádiz, ha mantenido el dibujo como una vocación constante.Residente desde hace años en Sanlúcar de Barrameda, ha desarrollado iniciativas vinculadas a la creatividad infantil en el ámbito educativo, además de impulsar exposiciones de carácter temático como la dedicada al cómic español,, una experiencia que obtuvo una notable acogida y que ha tenido continuidad con esta nueva propuesta centrada en el manga y el anime.