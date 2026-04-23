Salesianos Montilla compite con 17 jugadores en dos torneos provinciales de ajedrez



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla participó el pasado sábado en dos torneos organizados por la Delegación Cordobesa de Ajedrez en el Club Figueroa, donde reunió a un amplio número de jugadores y logró resultados destacados, entre ellos el título de campeón Sub-18 conseguido por David Martín Martín.La actividad se desarrolló en el marco del Campeonato de Córdoba de Ajedrez Activo 2026, una competición que congregó a 74 ajedrecistas y en la que el conjunto montillano estuvo representado por un total de 14 jugadores. El torneo se disputó a lo largo de siete rondas, con un ritmo de juego de diez minutos más tres segundos de incremento por movimiento, un formato que exige tanto precisión como capacidad de reacción en cada fase de la partida.Además, el Club Deportivo Salesianos Montilla también tomó parte en el VIII Blitz Individual de Córdoba, una cita paralela que reunió a 33 participantes y que se desarrolló bajo un sistema de nueve rondas. En este caso, el ritmo de juego fue aún más exigente, con partidas de tres minutos más dos segundos por jugada, lo que favorece enfrentamientos dinámicos y de alta intensidad. En este torneo, el club contó con la participación de tres ajedrecistas.En ese sentido, la jornada dejó un resultado especialmente significativo con la proclamación de David Martín Martín como campeón en la categoría Sub-18, un logro que pone de relieve el nivel competitivo de la cantera montillana y su capacidad para destacar en competiciones provinciales.Por otro lado, la presencia del club en ambas competiciones evidenció el compromiso y la implicación de sus integrantes, que continúan acumulando experiencia en escenarios competitivos de distinta exigencia. Y es que la participación simultánea en torneos de ritmo activo y blitz permite a los jugadores desarrollar habilidades complementarias, desde la gestión del tiempo hasta la toma de decisiones bajo presión.Sin duda, los éxitos del Club de Ajedrez Salesianos Montilla responden, en gran medida, a la labor formativa que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, cuya contribución resulta clave en la evolución técnica y estratégica de los jugadores del club.En conjunto, la participación en estas competiciones celebradas en el Club Figueroa refuerza la progresión del Club Deportivo Salesianos Montilla, que continúa consolidando su presencia en el ajedrez provincial a través del trabajo constante y la implicación de sus jugadores.