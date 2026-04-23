La Fundación Ruiz Luque celebra el Día del Libro con una exposición y dos conferencias

Conferencias en la Casa de las Aguas

Tributo a Manuel Ruiz Luque

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque conmemorará el Día Internacional del Libro con un programa de actividades culturales que arranca esta misma tarde en la Casa de las Aguas de Montilla y que combinará una exposición bibliográfica con dos conferencias que, además, servirán para rendir homenaje al bibliófilo montillano Manuel Ruiz Luque,La programación arranca hoy, a las 19.15 de la tarde, con la inauguración de la exposición bibliográfica, centrada en la figura de Gómez Suárez de Figueroa, considerado uno de los grandes cronistas de América y una de las voces más destacadas del Renacimiento hispánico. La fecha de inauguración de la muestra no es casual, ya que hoy se cumplen 410 años de su fallecimiento, ocurrido en la capital cordobesa.En ese sentido, la muestra permitirá acercarse a la trayectoria del Inca Garcilaso de la Vega, hijo del conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega y de la princesa inca Isabel Chimpu Ocllo, un autor que es considerado un símbolo del mestizaje cultural entre el mundo indígena y el europeo.Autor de obras fundamentales como(1605),(1609) o la(que vio la luz en 1617), su legado literario está considerado una de las cumbres de la lengua castellana y un referente esencial de la tradición latinoamericana.Y es que su vinculación con Andalucía, y en particular con Montilla, resulta especialmente significativa. Tras trasladarse a España a los 21 años desde su Cuzco natal, frecuentó círculos humanísticos en ciudades como Sevilla, Montilla y Córdoba, donde profundizó en el estudio de los clásicos.Durante tres décadas residió en Montilla antes de establecerse definitivamente en Córdoba, donde adquirió la Capilla de las Ánimas de la Mezquita-Catedral, lugar en el que quiso ser enterrado como “varón insigne, digno de perpetua memoria”.Tras la inauguración de la exposición bibliográfica, a las 19.30 horas, el escritor y periodista Enrique Bocanegra ofrecerá hoy la conferencia. Nacido en Sevilla en 1973, Bocanegra es director de la Fundación Casa Natal de Velázquez y delegado de Hispania Nostra en Andalucía, además de contar con una amplia trayectoria como gestor cultural y comunicador, tras su paso por instituciones como la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España o el Círculo de Bellas Artes de Madrid.Su intervención girará en torno a su obra, novela histórica que recrea el asalto del pirata inglés Francis Drake a Santo Domingo en 1586. La narración sitúa al lector en un contexto marcado por la violencia de la piratería en el Caribe del siglo XVI, con una flota de treinta naves y dos mil hombres que amenazaban con destruir la ciudad si no se satisfacía el rescate exigido. A través de documentos originales y desde la perspectiva de los habitantes de la isla, la obra aborda el saqueo, los incendios y la resistencia de la población ante la ocupación.Por otro lado, la programación continuará el miércoles 29 de abril, a las 19.00 de la tarde, con la conferencia, a cargo del poeta y agregado cultural del Perú en España, Alonso Ruiz Rosas. Nacido en Arequipa en 1959, el ponente cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito literario y cultural, con publicaciones como, obra que obtuvo el premio Copé de Poesía.En ese sentido, su carrera ha estado vinculada tanto a la creación literaria como a la gestión cultural y la diplomacia, con responsabilidades en instituciones como el Centro Cultural Inca Garcilaso o la Superintendencia Municipal del Centro Histórico de Arequipa, además de su participación en proyectos internacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o el Hay Festival de Arequipa.Este conjunto de actividades se desarrollará en el marco de la labor cultural que impulsa la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, una de las principales recopilaciones de historia local de España. Ubicada en la planta alta de la Casa de las Aguas, su colección reúne un valioso fondo bibliográfico y documental que incluye manuscritos, publicaciones contemporáneas y obras editadas entre los siglos XVI y XIX, así como un amplio archivo de material efímero y más de 5.000 catálogos de anticuaria.De igual modo, parte de estos fondos fue digitalizada gracias a un acuerdo alcanzado en 2008 entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla, lo que permitió su integración en la Biblioteca Virtual de Andalucía con el objetivo de preservar y difundir este patrimonio.Esta programación adquiere un carácter especial tras el reciente fallecimiento del bibliófilo Manuel Ruiz Luque el pasado 27 de febrero, a los 91 años, reconocido comoy Medalla de Andalucía. Su trayectoria, marcada por más de medio siglo de dedicación a la recopilación y estudio de la historia local, ha dado lugar a un fondo documental de referencia que ha trascendido el ámbito provincial.Por ello, las actividades organizadas con motivo del Día Internacional del Libro servirán también como tributo a su memoria, consolidando el legado cultural de una institución que continúa siendo un punto de encuentro para investigadores, lectores y amantes del patrimonio bibliográfico.