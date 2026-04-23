Las Caballerizas Reales acogen un maridaje de quesos y vinos de Montilla-Moriles

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen desde mañana y hasta este próximo domingo la primera edición de la Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos,, una cita de acceso libre que reunirá a un amplio grupo de expositores con quesos nacionales y que coincidirá parcialmente con la, que se desarrollará a escasos metros, en la Avenida del Alcázar.El evento, organizado por la Asociación del Queso Artesano y Productos Lácteos junto al Ayuntamiento de Córdoba y la, se plantea como un espacio para “promocionar y difundir la cultura quesera, apostando fuertemente por el queso andaluz, cuya calidad, cantidad y variedad es enorme”. Durante tres jornadas, el recinto histórico abrirá sus puertas en horario de 11.00 de la mañana a 21.00 de la noche, salvo el domingo, cuando la actividad concluirá a las 16.00 de la tarde.En ese sentido,contará con la participación de queserías artesanas procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Mahón-Menorca, que presentarán una selección de productos reconocidos en certámenes nacionales e internacionales. Entre ellos figuran elaboraciones galardonadas como, así como otros premiados con medallas de plata y bronce en el reciente concurso del queso de España.De igual modo, la feria incorporará la presencia de productores vinculados al territorio cordobés, entre los que destacan Helados Artesanos Ambrosio, las tartas de queso Dulce Safari y varias bodegas vinculadas al colectivo Vino en Rama, como, Doblas,o la firma montillana Bodegas Arrabal.De esta manera, el visitante podrá adquirir tiques para degustar ocho tapas de queso por 7,00 euros o bien comprar directamente los productos en los estands y acompañarlos con vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles u otros refrescos.La iniciativa forma parte de la Ruta Andaluza del Queso y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, así como de entidades como Itálica Trading, Guía El Comensal, Tabernas El Papelón, Royal Bliss y Cruzcampo, lo que refuerza su proyección como escaparate gastronómico.A su vez, la celebración deentronca con la filosofía de la Asociación Cultural Vino en Rama, una iniciativa impulsada por bodegueros de Moriles y Montilla preocupados por preservar una forma de elaborar y entender el vino que se remonta a generaciones atrás.En este sentido, Cristóbal Luque, gerente del colectivo, explicó que la entidad surgió por la inquietud de proteger y defender estos vinos que, pese a la evolución tecnológica, siguen teniendo plena vigencia por la cultura que los envuelve, con el objetivo de “amparar y difundir estos valores”.Asimismo, el propio Luque subrayó en su presentación que el proyecto “promete redefinir la manera en que se aprecian y disfrutan los vinos en rama”, mientras que el presidente de la asociación, Francisco Robles, destacó que esta iniciativa busca “preservar la autenticidad y especificidad de los vinos en rama, arraigados en la cultura y en la historia de la tierra, donde el ritual de compartir una copa en la bodega o en la taberna con amigos y familiares sigue siendo una costumbre extendida”.De igual modo, Robles aseguró que “la asociación se compromete a promover y divulgar la cultura y la tipicidad de los vinos en rama donde quiera que se elaboren bajo criterios de calidad y garantía”, en un planteamiento que integra la innovación, el desarrollo económico y territorial y la sostenibilidad medioambiental.En esa línea de difusión,permitirá a los asistentes adentrarse en la identidad de los vinos en rama de Montilla-Moriles, comprendiendo que detrás de cada copa confluyen técnica, memoria y paisaje, elementos que conectan directamente con el espíritu gastronómico y cultural que también envuelven a los productores de quesos de España.