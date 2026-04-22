Chema G. Mármol inaugurará la Cata del Vino con una exposición sobre el enoturismo en Montilla

La cuadragésima edición de laarrancará mañana en la Avenida del Alcázar con la inauguración de la exposición, del montillano Chema G. Mármol, una muestra que abrirá la programación de un evento que se desarrollará hasta el domingo 26 de abril con actividades centradas en la promoción del sector vitivinícola.La cita, considerada uno de los encuentros más representativos del calendario festivo cordobés, comenzará mañana jueves, a las 12.00 del mediodía, con la apertura de esta exposición, en la que el autor ofrece una mirada documental sobre el viñedo, las bodegas y los oficios tradicionales ligados a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.La muestra reúne decenas de imágenes captadas a lo largo de los últimos años y nace, según explicó el propio fotógrafo, tras el, con una obra tituladaEl artista defendió entonces que "el enoturismo no se limita al vino, sino que abarca todo lo que ocurre alrededor del viñedo: las fiestas, el trabajo en el campo, la gastronomía, la naturaleza y las personas que mantienen viva esta cultura", subrayando además que sus fotografías "muestran cómo cambia la luz y el paisaje de Montilla en cada época".Tras la inauguración de la exposición, la jornada continuará a las 12.30 horas con un acto de reconocimiento al municipio de Adamuz, en el que participará su Ayuntamiento. A las 13.00 de la tarde tendrá lugar el corte de cinta y la apertura oficial de la Cata del Vino Montilla-Moriles, con la presencia de autoridades locales y provinciales, coincidiendo con el inicio de una cata dirigida de vinos de. Posteriormente, a las 14.00 de la tarde, se celebrará otra cata dirigida a cargo de laPor otro lado, el viernes 24 de abril concentrará una intensa programación desde la mañana, con la celebración a las 11.00 horas de las jornadas universitarias sobre vitivinicultura de la Universidad de Córdoba (UCO). A las 12.00 del mediodía se presentará el Concurso de Vinos Dulces y Especiales "Paxera 2026", con la participación del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y del Ayuntamiento de Montemayor, coincidiendo con una nueva cata dirigida de vinos deDe igual modo, a las 12.30 del mediodía se dará a conocer la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Montilla, mientras que a las 13.00 horas se desarrollará una cata dirigida de vinos del Lagar Blanco. La programación continuará a las 13.30 horas con la recepción de la Caja Rural del Sur, durante la cual se prevé la intervención de autoridades y un acto de reconocimiento a los agricultores del marco Montilla-Moriles, con la participación de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias. La jornada concluirá a las 15.00 de la tarde con una nueva cata dirigida de vinos de la Cooperativa La Unión.La cuadragésima edición de la Cata del Vino reunirá durante cuatro días a una decena de bodegas —el número más bajo en las últimas décadas— y a cinco restaurantes en una carpa de 3.500 metros cuadrados instalada en la Avenida del Alcázar, con la previsión de alcanzar alrededor de 50.000 visitantes. Entre las firmas participantes destacan Bodegas Pérez Barquero, Cooperativa Agrícola La Unión, Bodegas Alvear,Asimismo, la programación incorpora como novedad el acceso libre al recinto sin necesidad de adquirir entrada, junto a catas dirigidas y talleres que buscan profundizar en el conocimiento de los vinos de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.En ese contexto, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, puso en valor el trabajo del sector vitivinícola al afirmar que "son los que se dejan el alma y que con un esfuerzo, que a veces no se ve, logran que podamos disfrutar de esta cata histórica, y a los que hay que agradecer que sean los protectores de esta herencia que es patrimonio de todos los cordobeses". Además, subrayó que se trata de "el alma de nuestra ciudad y nuestra provincia" y añadió que esta edición "vuelve con una mirada renovada al futuro, pero sin perder su esencia".Fuentes también hizo referencia a la situación del sector, con una campaña "marcada que ha sufrido una drástica reducción con caídas que han llegado al 50 por ciento y con afecciones graves como las provocadas por el mildiu", al tiempo que animó a la ciudadanía a respaldar a los productores acudiendo a esta cita que calificó como "única en el mundo de nuestros vinos".