Montilla conmemora la Semana de la Tierra con actividades de educación ambiental



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla celebra desde mañana una nueva edición de la Semana de la Tierra con un programa de actividades centrado en la reforestación, la sostenibilidad y la concienciación ambiental que se desarrollará en distintos puntos del municipio y que incluye plantaciones participativas y acciones educativas dirigidas a la ciudadanía.Una de las citas principales tendrá lugar mañana jueves, 23 de abril, en los jardines exteriores del Cementerio Municipal de San Francisco Solano, donde la Concejalía de Medio Ambiente, con la colaboración de, llevará a cabo la plantación de una rosaleda en memoria de las personas fallecidas. La actividad, abierta a la participación ciudadana, comenzará a las 10:30 de la mañana y se enmarca dentro de las iniciativas destinadas a recuperar espacios verdes y fomentar la implicación vecinal.De igual modo, el programa por la Semana de la Tierra continuará el domingo 26 de abril en el espacio ajardinado situado entre El Parador y el Parque Enrique Tierno Galván —la principal zona verde de Montilla—, donde se celebrará una jornada de convivencia familiar con la participación de Ecologistas en Acción.La actividad, que arrancará a las 10:00 de la mañana, combinará propuestas lúdicas, como cuentacuentos dirigidos al público infantil, con la plantación de distintas especies procedentes del vivero municipal, entre ellas medias, soforas o algarrobos, seleccionadas por su resistencia a las altas temperaturas, al viento y por su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de la zona.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, subrayó el objetivo de esta programación y señaló que “buscamos no solo recuperar espacios verdes, sino también implicar a la ciudadanía en el cuidado de nuestro entorno y fomentar el respeto por la naturaleza”, especialmente en un contexto en el que el Ayuntamiento trabaja en la reposición de alrededor de 140 árboles perdidos en distintos puntos del municipio a causa de los temporales registrados a comienzos de año.Por otro lado, estas acciones se suman a otras actuaciones de reforestación ya ejecutadas en diferentes enclaves de Montilla, como el Parque Enrique Tierno Galván, el Paseo de las Mercedes o en el entorno de centros educativos como el CEIP Beato Juan de Ávila, desarrolladas en colaboración con entidades y la comunidad escolar, lo que refuerza el carácter participativo de estas iniciativas.La programación de la Semana de la Tierra se completa con la vertiente educativa a través de la visita delde la Junta de Andalucía, que se instalará en el entorno de Envidarte durante el día de hoy y de mañana. Este recurso ofrecerá actividades de sensibilización dirigidas a abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático y la gestión de residuos, contribuyendo así a ampliar el alcance de la campaña municipal.Con este conjunto de actuaciones, el Ayuntamiento de Montilla consolida su apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, promoviendo la implicación ciudadana en la conservación del entorno y avanzando hacia un modelo de ciudad más verde y resiliente.